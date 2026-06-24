Assim Madibo fue suspendido por cinco fechas en el Mundial 2026 tras fracturar al canadiense Ismael Koné

Assim Madibo, el futbolista de Qatar que fue expulsado en la goleada que recibió su selección en la segunda jornada del grupo B, recibió este miércoles una suspensión de cinco partidos por la falta que le ocasionó una doble fractura en una pierna a Ismael Koné durante el partido del jueves pasado por el Mundial 2026.

Madibo recibió una tarjeta roja directa por el incidente durante la victoria de Canadá por 6-0 sobre Qatar en Vancouver, en una acción en la que inicialmente el árbitro había mostrado una amarilla. Mientras el mediocampista canadiense era retirado en camilla por la gravedad de la lesión que obligó a su reemplazo, el VAR intervino y la sanción terminó agravándose.

Ismael Koné abandonó el campo en camilla tras la fractura de tibia y peroné que sufrió en Canadá vs. Qatar

El comité disciplinario de la FIFA informó que la suspensión fue por juego brusco grave y que la decisión está sujeta a una apelación. En el momento, el jugador qatarí se tomó la cabeza al advertir la gravedad de lo que había ocasionado, mientras en los bancos de suplentes protagonizaban un fuerte cruce y reclamaban la expulsión. Minutos después, la resolución trajo algo de calma dentro de lo delicada de la situación.

Allí, la primera victoria de Canadá en un Mundial se vio opacada por la lesión de Koné, quien fue retirado en camilla y pronto llevó algo de tranquilidad a todos cuando, mientras salía ayudado de una máscara de oxígeno, saludando hacia los hinchas en una mano. El norteamericano posteriormente se sometió a una cirugía por las fracturas de tibia y peroné en la pierna izquierda.

¿Cómo fue la jugada? Koné fue derribado por la espalda en el sexto minuto de la segunda etapa y los jugadores a su alrededor se dieron cuenta de inmediato de una lesión grave, después de quedar tendido en el césped mientras se sujetaba la pierna con una mano y con la otra se cubría la boca en medio del dolor.

DURA LESIÓN DE KONÉ



El jugador de Canadá recibió una dura infracción de Madibo, que fue expulsado. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/5FaVgiJyIr — DSPORTS (@DSports) June 18, 2026

Madibo también se mostró visiblemente afectado y se disculpó personalmente con Koné después del partido. “No pueden siquiera imaginar lo agradecido que estoy con todos los que se comunicaron conmigo y rezan por mí”, publicó luego Koné, jugador del Sassuolo de Italia, en Instagram. Ya en el hospital, recibió la visita del qatarí y las imágenes del encuentro fueron de tono cordial, pese a lo sucedido involuntariamente.

La sanción no es la más grande que la FIFA haya impuesto en una Copa del Mundo. El delantero uruguayo Luis Suárez fue suspendido por nueve partidos y fue inhabilitado de toda actividad relacionada con el fútbol durante cuatro meses luego de morder al defensor italiano Giorgio Chiellini en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

12 years ago today, Luis Suárez bit Giorgio Chiellini at the 2014 World Cup. 🦷🇺🇾



It’s still one of the weirdest moments in football history!! 😅 pic.twitter.com/BbamweTWkH — Sleeper Football (@SleeperFooty) June 24, 2026

Y en 1994, el defensor italiano Mauro Tassotti fue suspendido ocho partidos por un codazo al delantero español Luis Enrique, hoy entrenador del Paris Saint-Germain.