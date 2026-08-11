Astrada y Fucks se cruzaron por el penal que reclamó River en la derrota ante Tigre: “Es solamente una opinión”

El exfutbolista Leonardo Astrada y el periodista Diego “Chavo” Fucks protagonizaron un fuerte cruce televisivo este lunes a raíz de los cuestionamientos en redes sociales al comentarista Juan Pablo Varsky, quien opinó que fue correcta la decisión del árbitro Andrés Gariano de no cobrar penal a favor de River en el partido ante Tigre, en una jugada en la que Ángel Correa cayó en el área del Matador.

“Es solamente una opinión la del tipo que está comentando el partido. Está haciendo su laburo. Dijo que no fue y nosotros que sí”, sostuvo Fucks durante la transmisión de F90, programa de ESPN. En tanto, Astrada le retrucó: “Si vos como periodista lo ves tres veces, no podés salir a decir que no es penal”.

Acto seguido, el periodista -que también es comentarista de partidos del fútbol argentino- volvió a defender a Varsky y marcó: “Si dice que no fue penal, es su opinión y yo la respeto como la de cualquiera. Ahora, si yo le voy a echar la culpa a él de que a River no le den un penal, soy, como mínimo, un idiota. Tenés que ser un tarado para echarle la culpa a un periodista de que un árbitro no cobre un penal”.

Ya en un tono más bajo, el exjugador de River dejó en claro su punto nuevamente y declaró: “Me pareció raro que lo dijera después de verla tres veces”.

La jugada en la que River pidió penal Marcelo Endelli - Getty Images South America

Previo al cruce televisivo, Pablo Lunati, exárbitro y excandidato a presidente de River, también opinó sobre la jugada a través de un posteo en el que postuló que los jueces del partido debieron cobrar penal. Además, criticó a periodistas por no pronunciarse sobre la acción.

“Cómo se hacen los boludos también los de Paso a Paso. Ni hablaron del escandaloso penal no cobrado a favor de River en cancha de Tigre. Ariel Rodríguez y Ariel Senosiain. Un canal asqueroso que bajan línea a favor de Tapia y la AFA. Nunca hay que olvidarse de estos”, expresó.

Más tarde, el periodista Ariel Senosiain reaccionó y le respondió: “Tranquilo, Pablo. Debió haber sido penal. No creas a todos de tu condición. Nadie bajó línea de nada. Aunque el canal pueda tener errores como todos; un ejemplo: cuando te contrataron a vos como si hubieras sido confiable”.

La explicación de Gariano

Tras el partido, que terminó con triunfo por 1 a 0 para el conjunto de Victoria sobre el equipo de Eduardo Coudet, Gariano sostuvo: “El VAR me la confirmó rápido, no es que estuvo tres minutos para confirmar la jugada. Lo bueno es que tuvimos los lesionados en el campo y le dimos más tiempo a la cabina para que trabaje”.

El réferi del encuentro, que no consideró falta aquel contacto entre Nahuel Banegas y Correa, agregó: “Ellos lo chequearon y vieron lo mismo que vi yo en la cancha, el mismo relato, por eso sostuvieron mi decisión”. Y finalizó: “Tomo decisiones, a veces bien, a veces mal, me llaman. Pero por lo que sé, creo que fue una decisión correcta, porque el VAR me lo soportó. Si no me hubiese invitado”.

Varsky recibió críticas por sus comentarios en el partido ante River DIEGO SPIVACOW / AFV

Además, manifestó: “Sinceramente no tuve la chance de volver a verla, pero en la cancha vi una situación normal de juego, dos jugadores de River contra uno. En un juego de contacto es normal”.

A su vez, el árbitro confirmó que el encargado del VAR, Yamil Possi, también vio lo mismo por las cámaras y por esa razón no consideró que debía revisar la acción: “Me dijo que era una jugada normal de desarrollo del partido”.

El descargo de Varsky

Tras los cuestionamientos, el comentarista se expresó en sus redes sociales a través de un video en el que explicó por qué para él la decisión del árbitro de no sancionar penal fue correcta y aseguró que su opinión es “la menos relevante”.

“Yo creo que Ángel [Correa] se iba cayendo, y no me parece un contacto de penal. También tiene que ver con mi manera de ver el fútbol. Me puedo equivocar, pero una foto no es fútbol, es un deporte de dinámica, roce y movimientos”, indicó.

Acto seguido, Varsky dijo que su opinión es la menos relevante de las tres y añadió que el árbitro y el VAR coincidieron entre sí en la decisión. “Podemos no tener razón ninguno de los tres, pero la más importante es la del juez, que deja seguir el juego, y el VAR, que está para ayudarlo, le dijo que siga. No hubo un llamado. Además, ellos no escuchan lo que decimos nosotros, por más que muchos crean que sí”, remarcó.