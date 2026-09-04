Athletic Club vs. Atlético de Madrid por el Liga de España 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Athletic Club y Atlético de Madrid correspondiente a la cuarta jornada de la Liga de España 2026 se disputará este sábado 5 de septiembre a las 11.15 h en el estadio San Mamés, situado en la ciudad de Bilbao.

El momento de los equipos

El Athletic Club llega al duelo con el impulso de haber conseguido una victoria por 2-0 frente al Celta de Vigo en su presentación anterior. Por su parte, el Atlético de Madrid también arriba en un gran nivel, tras imponerse por 3-1 ante el Sevilla en su último compromiso, lo que garantiza un choque de alto vuelo entre dos equipos que han comenzado la temporada con resultados positivos.

Números que anticipan el duelo

El choque en San Mamés pone frente a frente a dos planteles con buen presente goleador. Mientras que el conjunto local buscará hacer valer su localía ante su gente, el equipo madrileño llega con la confianza de haber anotado tres goles en su última salida. Históricamente, los enfrentamientos entre ambos clubes en Bilbao suelen ser intensos y disputados en la zona media del campo.

Lo que está en juego

Con el torneo aún en sus etapas iniciales, ambos equipos buscan sumar de a tres para posicionarse en los puestos de vanguardia de la tabla de posiciones. Un triunfo en esta jornada 4 permitiría a cualquiera de los dos consolidar su propuesta futbolística y escalar posiciones de cara a los próximos desafíos del campeonato.

Todo lo que hay que saber

Athletic Club vs. Atlético de Madrid

Hora: las 11.15 h

Partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga de España 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

Cómo se disputa la primera división del fútbol español en 2026/2027

LaLiga se disputa con 20 equipos de toda España en un sistema de todos contra todos. Cada club se enfrenta a los demás en dos ocasiones —una como local y otra como visitante— a lo largo de las 38 jornadas que componen la temporada. El calendario se define por sorteo antes del inicio del torneo, y los puntos se asignan de manera tradicional: tres por victoria, uno por empate y ninguno en caso de derrota. La posición final de los equipos en la tabla determina tanto los títulos como los descensos y las clasificaciones a competiciones europeas.

El equipo que finaliza en el primer puesto es consagrado campeón de LaLiga. Los tres últimos descienden a Segunda División y sus plazas son ocupadas por los tres equipos ascendidos. Además, los dos mejores equipos de LaLiga que no lleguen a la final de la Copa del Rey se clasifican automáticamente a la Supercopa de España de la temporada siguiente.

Cómo es la clasificación a las Copas europeas 2027/2028

España cuenta con siete plazas para los torneos de clubes de la UEFA en la temporada siguiente. Los cuatro primeros clasificados de LaLiga acceden a la Liga de Campeones. El quinto puesto y el campeón de la Copa del Rey se clasifican a la Liga Europa. El sexto equipo en la tabla obtiene una plaza en la cuarta ronda previa de la Liga Conferencia.

¿Esta distribución se puede modificar? Sí. Por ejemplo, si el campeón de la Copa del Rey termina entre los cinco primeros de la liga, su plaza en la Europa League pasa al sexto, y el séptimo obtiene la plaza para la Conference League. Si el campeón de la Copa finaliza en sexta posición, conserva el cupo de Copa por ser más valioso, y el séptimo accede a la Conference.

Por su parte, si un equipo español gana una competición europea, obtiene una plaza en la edición siguiente del torneo que ganó o de un nivel superior. En ese caso, solo puede conservar una plaza europea, priorizando la de mayor nivel, y se pierde el derecho a utilizar la otra. Finalmente, si la RFEF se ubica entre las dos federaciones con mejor coeficiente UEFA, recibe una plaza adicional para la próxima Champions League, que se asigna al equipo mejor ubicado en LaLiga que no haya clasificado por otro medio. Esta condición puede alterar toda la distribución de plazas europea.