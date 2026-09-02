Boca vs. Vélez, en vivo, por la Copa Argentina
Se enfrentan en Córdoba por un lugar entre los ocho mejores del torneo; el vencedor se medirá con Racing
Final del calentamiento
Es el final del calentamiento. Los equipos regresan a los vestuarios y ya cuando regresen será para el partido, previsto para las 21.15 en Córdoba.
Tiempo de calentamiento
Los futbolistas de Boca y Vélez están en el campo de juego en medio de los ejercicios precompetitivos. Con un gran clima en Córdoba, es tiempo de activación en ambos equipos, a la espera de un duelo a todo o nada, con imágenes de Lionel Messi en la pantalla del estadio.
Racing espera al vencedor
Esta noche se define la última llave pendiente de los octavos de final, con Racing a la espera del vencedor por la parte baja del cuadro. Por ese lado, además, en cuartos Banfield chocará con Deportivo Riestra. Del otro sector, los enfrentamientos serán Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán y Platense vs. Estudiantes de La Plata.
Los 11 de Boca
La formación dispuesta por Rodolfo Arruabarrena para esta noche en Boca es la siguiente: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.
¡Vamos los Bosteros! 👊 pic.twitter.com/Ps59oFEdog— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 2, 2026
Los titulares de Vélez
El DT Guillermo Barros Schelotto dispuso que Vélez salga con los siguientes titulares: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Alex Verón; Ronaldo Martínez.
LOS NUESTROS 💙#JuegaVélez pic.twitter.com/g60tvCbs5l— Vélez Sarsfield (@Velez) September 2, 2026
Cómo llegan a este partido
En el torneo Clausura, Vélez y Boca integran el mismo grupo (A) y están separados por tres puntos, al cabo de siete fechas. El Fortín, único invicto del campeonato doméstico, registra 13 unidades y viene de un polémico 1-1 con Riestra en el que una intervención insólita del VAR lo privó de la victoria. En tanto, el Xeneize ostenta 10 puntos -dos éxitos, cuatro empates y una derrota- y acaba de regresar al triunfo ante Lanús, por 1-0, con un gol de Tomás Belmonte en la última jugada.
Un antecedente reciente
Boca y Vélez ya se enfrentaron este semestre, aunque por el torneo Clausura. Fue el 8 de agosto en el estadio de Huracán, donde fue local el Xeneize, e igualaron 1-1, con goles de Diego Valdés, de tiro libre, para el Fortín y de Santiago Ascacibar para el conjunto auriazul.
Cómo avanzaron Boca y Vélez en la Copa Argentina
Boca accedió a esta instancia de la Copa Argentina tras lograr dos victorias por 2-0, ante Gimnasia de Chivilcoy, con dos goles de Adam Bareiro, y frente a Sarmiento, con tantos de Alan Velasco y Leonel Flores, en el inicio de este ciclo de Rodolfo Arruabarrena como entrenador. En tanto, Vélez superó las dos etapas previas con triunfos sobre Deportivo Armenio (4-1) y Gimnasia y Tiro de Salta (2-0).
Bienvenidos a la cobertura de Boca vs. Vélez
Desde las 21.15, este miércoles se enfrentan Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, con arbitraje de Sebastián Zunino, el VAR a cargo de José Carreras y televisación de TyC Sports. Desde este espacio, en LA NACION, haremos un seguimiento minuto a minuto de lo más destacado.