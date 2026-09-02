Boca vs. Vélez, en vivo, por la Copa Argentina

En el torneo Clausura, Vélez y Boca integran el mismo grupo (A) y están separados por tres puntos, al cabo de siete fechas. El Fortín, único invicto del campeonato doméstico, registra 13 unidades y viene de un polémico 1-1 con Riestra en el que una intervención insólita del VAR lo privó de la victoria. En tanto, el Xeneize ostenta 10 puntos -dos éxitos, cuatro empates y una derrota- y acaba de regresar al triunfo ante Lanús, por 1-0, con un gol de Tomás Belmonte en la última jugada.