Atlético de Madrid ganó sin Julián Alvarez, con quien cuenta para el próximo partido

Sin sus dos centrodelanteros disponibles por diferentes motivos (Julián Alvarez y Alexander Sorloth), Atlético de Madrid igual encontró rápido el gol para resolver en poco más de media hora el triunfo por 3-1 como visitante sobre Sevilla, que llegaba entonado a la tercera de la Liga de España tras dos victorias consecutivas.

El equipo de Diego Simeone se beneficia de la rápida adaptación del coreano Kang-In Lee, autor de un gol en el debut ante Málaga. El refuerzo que llegó de Paris Saint Germain por 35 millones de euros filtró una precisa asistencia para la diagonal de Álex Baena, que definió con un remate cruzado, a los cuatro minutos.

Sin un N° 9 de referencia, el Atlético ocupó alternadamente el centro del ataque con Kang-in Lee, Baena o Lookman, que anotó el 2-0 tras un enganche y un disparo al primer palo. Con otro remate preciso, el campeón del mundo Baena puso el 3-0 a los 33 minutos del primer período. Cristian Romero, que aun no debutó, estuvo por primera vez en el banco.

Álex Baena, autor de dos goles en la victoria del Atlético de Madrid JORGE GUERRERO - AFP

Consultado tras el encuentro si se había “disfrazado de Julián Alvarez”, Baena respondió: “Me he disfrazado de Álex Baena. Cada uno es diferente. Incluso dicen que no tenemos delanteros y llevamos siete goles en tres partidos. Este equipo tiene mucho gol”.

Es probable que la Araña haya atravesado por la semana más triste y desilusionante de su carrera. Atlético de Madrid no dejó resquicio para hacerle lugar a su sueño de jugar en Barcelona, hecho público durante el Mundial. La posición del club es irreductible: no está en venta a Barcelona ni por 100 ni por 150 millones de euros. La alternativa concreta era Arsenal, descartada por Alvarez a causa de su negativa a regresar a vivir en Inglaterra.

El cordobés se ausentó durante tres días a los entrenamientos de esta semana. En su domicilio fue visitado por personal médico del Atlético, que informó de una “indisposición” que la primera noche le había impedido descansar. También trascendió que anímicamente se encontraba afectado.

Cuando volvió a las prácticas, lo hizo en un turno diferente al del plantel. Este sábado se ejercitó por la mañana en el complejo de Cerro del Espino, mientras sus compañeros se habían trasladado a Sevilla.

"Julián tuvo unos días que no se encontraba bien, pero esperamos que esté 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨́𝐱𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐝𝐨".



🗣️ Mateu Alemany, sobre Julián Álvarez antes del Sevilla - Atlético de Madrid.#LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/keZRWOYubh — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) August 29, 2026

En más de una oportunidad, la dirigencia del Atlético responsabilizó al entorno de Julián por haberlo aconsejado mal. Antes de la victoria frente a Sevilla, el director deportivo Mateu Alemany volvió a ser concluyente: “Pienso que los espectadores ya están cansados del tema. Hemos sido muy claros y contundentes. Lo ha dicho el club con una nota pública, Gil Marín [consejero delegado]... Nada más. [Julián] Tuvo unos días que no se encontró bien. Esperamos que esté disponible en el próximo partido de la Liga. Ayer mismo estuve charlando con él. Normalidad”.

Atlético de Madrid tendrá otros tres partidos consecutivos de visitante: el sábado próximo irá a Bilbao para enfrentar al Athletic, el miércoles 9 de septiembre debutará por la Champions League en Anfield contra Liverpool y el 13 pasará por Anoeta (Real Sociedad). La vuelta al Metropolitano será el 16, contra Osasuna.

Julián Alvarez, tras jugar 25 minutos el último domingo, estuvo tres días sin ir a los entrenamientos PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Tras el 3-1 sobre Sevilla, Simeone fue una vez más consultado por Alvarez: “Está atravesando su propio proceso personal, y aquí estaremos para, una vez más, reiterar que desde el punto de vista deportivo intentaremos ayudarlo y que él nos ayude a nosotros, porque es un jugador extraordinario”.

Al ser el Atlético visitante, en esta fecha no hubo un termómetro para medir el sentimiento mayoritario de la hinchada del Atlético. En los dos cotejos en el Metropolitano hubo reacciones de repudio contra Julián, sobre todo el último domingo, cuando ingresó en los últimos 25 minutos en el empate frente a Villarreal. Fue silbado en el momento que reemplazó a Pubill y al final del cotejo se dio una situación por demás tensa: no acompañó a sus compañeros a saludar a los hinchas y se retiró solo al vestuario, en cuyo ingreso le tiraron una bufanda que evitó pisar. Luego se informó que un empleado del club le avisó que no se uniera al grupo que se dirigía a la tribuna porque le iban a arrojar peluches en forma de rata.

Dentro del reducido grupo de simpatizantes que trasladó al estadio Sánchez Pizjuán se repitieron las voces que prefieren que Julián se vaya.

El compacto de Sevilla 1 - Atlético de Madrid 3