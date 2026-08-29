Boca volvió a casa con una sonrisa que llegó sobre la hora y luego de una salvada del arquero

Durante casi toda la noche, la Bombonera esperó un motivo para celebrar su reencuentro con Boca. Cuando el empate parecía un hecho, después de sufrir las mejores oportunidades de Lanús y de buscar con más empuje que claridad, ganó sobre el final, no sin antes respirar tras una salvada decisiva de su arquero, y convirtió el regreso a casa en una fiesta. El golazo de Tomás Belmonte para el triunfo por 1-0 generó un desahogo generalizado en el estadio, justo en la última jugada de la noche.

El clima en la previa era de fiesta, casi como si volver a la Bombonera, con un campo de juego mejorado pero que todavía arrastraba marcas en la franja contra los bancos de suplentes, después de más de un mes como local en el Ducó, representara algo más que un regreso.

Paredes entró en el segundo tiempo y Boca lo notó: el capitán regresó tras su lesión Gonzalo Colini - La Nación

El primer aviso, sin embargo, fue de Lanús. No habían pasado dos minutos cuando Felipe Peña Biafore ganó increíblemente solo de cabeza y estrelló la pelota en el travesaño. Los dos equipos presionaban alto y ninguno conseguía adueñarse del partido, aunque la visita se animaba un poco más y encontraba mejores espacios. Boca buscaba casi siempre por el sector de su mejor gambeteador, Leonel Flores, que comenzó por la derecha y luego pasó a la izquierda. El delantero, además, recibió una amarilla por una dura plancha sobre Sasha Marcich que pudo merecer un castigo mayor, pero Dóvalo no lo entendió así y el VAR tampoco lo convocó para que revisara la acción.

Con el correr de los minutos, Lanús retrocedió y comenzó a recurrir con mayor frecuencia a los pelotazos, en parte obligado por el trabajo de Miguel Merentiel y Santiago Ascacibar, otra vez convertido por momentos en ese volante-delantero que sorprende por su presión cerca del área rival. Boca creció hacia el final de la primera etapa y también lo hizo Alan Velasco: empezó a tomar más contacto con la pelota, condujo, llegó desde atrás y hasta se permitió algún lujo en el tramo de mayor confianza del equipo de Rodolfo Arruabarrena.

Pero la última oportunidad, y una de las más claras de la noche, volvió a pertenecer al Granate. Ya en tiempo adicional, un pase al medio encontró a Franco Watson frente al arco, pero el volante falló una ocasión inmejorable. Boca se fue al descanso con mayor dominio del juego; las situaciones más peligrosas, sin embargo, habían sido de Lanús.

Alan Velasco en acción: el volante no tuvo un buen partido y se fue entre algunos silbidos Gonzalo Colini - La Nación

El segundo tiempo arrancó casi como un calco del primero. Lanús volvió a llegar sin necesidad de dominar en el juego, esta vez después de una gran jugada individual de Dylan Aquino que terminó en un remate mordido de Biafore. El volante aparecía con frecuencia en posiciones de ataque, aunque sin la precisión necesaria para aprovecharlas.

El Vasco no dejó correr demasiado el segundo tiempo antes de mover algunas piezas, acaso también con la intención de administrar cargas. El ingreso de Leandro Paredes fue, sin dudas, el que mayor impacto generó tanto en las tribunas como en la cancha. En contraste, Velasco volvió a marcharse entre silbidos de una parte del público xeneize. No aprovechó su oportunidad de reemplazar al lesionado Tomás Aranda y todavía necesita ofrecer más para torcer una relación que, otra vez, dejó señales de desaprobación.

Los cambios mejoraron a Boca. Hubo mayor profundidad por las bandas y los desbordes empezaron a traducirse en llegadas. Sebastián Villa fue el primero en exigir seriamente a Nahuel Losada, que respondió con una buena atajada arriba. La levantada del local, de todos modos, no impidió que Lanús siguiera amenazando, principalmente a partir de centros y pelotas detenidas. Otra vez Peña Biafore dispuso de una ocasión muy clara: apareció solo cerca del área chica y cabeceó por encima del travesaño. A esa altura, los dos sufrían el mismo problema: la falta de precisión.

Arruabarrena gesticula: Boca encontró el triunfo cuando parecía que se llevaría un punto ALEJANDRO PAGNI - AFP

Mauricio Pellegrino también jugó su partido desde el banco y, con los cambios, consiguió que Lanús volviera a discutirle la pelota a Boca en la mitad de cancha. El tramo final encontró al equipo de Arruabarrena lanzado hacia adelante más por ímpetu y por el impulso de su gente que por el juego que había mostrado durante algunos pasajes del primer tiempo y del comienzo del segundo. Lanús, casi siempre ordenado y bien parado, aunque sin demasiada sorpresa en ataque, parecía dispuesto a llevarse el empate.

Pero tuvo mucho más que eso. Cerca del final, una pelota al medio encontró a Allan Wlk en una posición que parecía inmejorable para convertir. El paraguayo definió y se encontró con Álvaro Montero, que sostuvo a Boca con una gran respuesta, en una de sus primeras tapadas decisivas desde que llegó al arco xeneize. Lanús había tenido otra oportunidad enorme y volvía a desperdiciarla.

Parecía ser la última. No lo fue. Ya casi con el tiempo cumplido, Boca volvió a atacar, en un avance que inició Paredes y terminó en Ascacibar. El volante, con una pausa justa, encontró un pase filtrado entre los defensores. Tomás Belmonte, que había ingresado entre silbidos de los hinchas, apareció frente a Losada y definió con sutileza picando la pelota por encima del arquero. Cumplió con la ley del ex y, apenas 14 minutos después de haber entrado bajo la reprobación de una parte de la Bombonera, provocó la explosión de esas mismas tribunas.

En cuestión de instantes, Lanús pasó de tener la victoria en sus manos a quedarse sin nada. Había dispuesto de las situaciones más claras de la noche de luna llena en Buenos Aires, pero pagó cada una de sus imprecisiones y acumuló su tercer partido sin ganar, con apenas un triunfo en los últimos seis. Boca, en cambio, encontró una victoria cuando el empate parecía inevitable, cortó una serie de tres igualdades consecutivas por el Clausura y consiguió un resultado valioso ante un rival directo por la clasificación a octavos del Clausura. Y subió en la tabla anual, que da un título...

Habían pasado más de cinco semanas desde la última vez. Boca regresó a la Bombonera, sufrió más de lo que jugó y necesitó esperar hasta el límite para reencontrarse con una victoria. Quizás por eso el desahogo resultó todavía mayor. Después de 36 días, la vuelta a casa terminó con la sonrisa que todos habían ido a buscar.