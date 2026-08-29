Boca vs. Lanús, en vivo por el torneo Clausura
El conjunto xeneize y el equipo granate se citan en la Ribera, por la 7° fecha del campeonato
Empieza el partido
Boca y Lanús juegan en la Bombonera, frente a una multitud. Los dos equipos necesitan ganar para alcanzar la zona de clasificación.
Lanús, confirmado
La formación granate: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale y Marcich; Peña Biafore y Cardozo; Salvio, Watson y Aquino; Valois.
#JuegaLanús 🇱🇻 ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE pic.twitter.com/MtbETnYgjT— Club Lanús (@clublanus) August 28, 2026
Boca, confirmado
La formación xeneize: Montero; Gorosito, Di Lollo, Herrera y Blanco; Ascacibar, Rey Domenech y Delgado; Velasco; Flores y Merentiel.
📋¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) August 28, 2026
¡Así formará Boca para recibir a Lanús en La Bombonera!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/iqD1jn15En
Aranda, operado
Tomás Aranda fue operado este jueves debido a una fractura en el peroné derecho, que sufrió durante la entrada en calor de un entrenamiento. El 10 se perderá lo que resta de la temporada y recién volverá a pisar las canchas durante 2027.
Actualidad granate
El equipo granate está noveno en la clasificación general del Grupo A con la misma cantidad de unidades que Boca y otros tres equipos, pero con mejor diferencia de gol (el único que lo supera en ese apartado es Deportivo Riestra, que está octavo). En la última jornada igualó 1 a 1 con Argentinos Juniors, como local.
Actualidad xeneize
El conjunto xeneize acumula tres empates consecutivos en el certamen local; el último de ellos 1 a 1 frente a Racing como visitante, y se mantiene en el undécimo lugar de la tabla de posiciones, con siete puntos. Sigue en carrera en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina.
Bienvenidos al partido
Boca y Lanús se enfrentan este viernes por la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El equipo xeneize es el favorito al triunfo, ante un equipo que ganó apenas uno de los últimos seis partidos que disputó entre todas las competencias. Juegan en la Bombonera, a partir de las 21.30, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. Todo lo que pase, minuto a minuto.
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