Boca vs. Lanús, en vivo por el torneo Clausura

Boca y Lanús se enfrentan este viernes por la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El equipo xeneize es el favorito al triunfo, ante un equipo que ganó apenas uno de los últimos seis partidos que disputó entre todas las competencias. Juegan en la Bombonera, a partir de las 21.30, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. Todo lo que pase, minuto a minuto.