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Boca vs. Lanús, en vivo por el torneo Clausura

El conjunto xeneize y el equipo granate se citan en la Ribera, por la 7° fecha del campeonato

Paredes, en la entrada en calor
Paredes, en la entrada en calorGonzalo Colini - La Nación

Empieza el partido

Boca y Lanús juegan en la Bombonera, frente a una multitud. Los dos equipos necesitan ganar para alcanzar la zona de clasificación.

Lanús, confirmado

La formación granate: Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale y Marcich; Peña Biafore y Cardozo; Salvio, Watson y Aquino; Valois.

Boca, confirmado

La formación xeneize: Montero; Gorosito, Di Lollo, Herrera y Blanco; Ascacibar, Rey Domenech y Delgado; Velasco; Flores y Merentiel.

Aranda, operado

Tomás Aranda fue operado este jueves debido a una fractura en el peroné derecho, que sufrió durante la entrada en calor de un entrenamiento. El 10 se perderá lo que resta de la temporada y recién volverá a pisar las canchas durante 2027.

Actualidad granate

El equipo granate está noveno en la clasificación general del Grupo A con la misma cantidad de unidades que Boca y otros tres equipos, pero con mejor diferencia de gol (el único que lo supera en ese apartado es Deportivo Riestra, que está octavo). En la última jornada igualó 1 a 1 con Argentinos Juniors, como local.

Boca no pudo con Racing en el Cilindro: fue 1-1
Boca no pudo con Racing en el Cilindro: fue 1-1Gonzalo Colini - La Nación

Actualidad xeneize

El conjunto xeneize acumula tres empates consecutivos en el certamen local; el último de ellos 1 a 1 frente a Racing como visitante, y se mantiene en el undécimo lugar de la tabla de posiciones, con siete puntos. Sigue en carrera en la Copa Sudamericana y en la Copa Argentina.

Bienvenidos al partido

Boca y Lanús se enfrentan este viernes por la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. El equipo xeneize es el favorito al triunfo, ante un equipo que ganó apenas uno de los últimos seis partidos que disputó entre todas las competencias. Juegan en la Bombonera, a partir de las 21.30, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. Todo lo que pase, minuto a minuto.

Por Ariel Ruya
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