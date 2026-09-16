Atlético de Madrid goleó, espera a Alvarez para el derbi con Real Madrid y Simeone no deja de elogiar a Cuti Romero

Sin los lesionados Julián Alvarez ni Alexander Sorloth, al Atlético de Madrid le está funcionando el recambio ofensivo, los refuerzos que llegaron en este mercado para el ataque. Mientras tiende a disiparse la polvareda que se levantó durante semanas con el intento frustrado de Julián de ser transferido a Barcelona, el equipo de Diego Simeone recuperó sensaciones positivas con dos goleadas en 72 horas por la Liga de España.

Al importante 3-0 de visitante del domingo ante Real Sociedad, este miércoles le sumó otra victoria abultada, en el estadio Metropolitano, por 4-0 sobre Osasuna, que se mostró muy débil con la rotación que aplicó en la formación.

Una rápida adaptación están demostrando las contrataciones ofensivas. Uno de los últimos en llegar, hace apenas un par de semanas, fue el canadiense Jonathan David, cedido en préstamo desde Juventus, donde a fines de agosto disputó un encuentro de la Serie A frente a Parma.

El canadiense David marca el primer gol del Atlético de Madrid OSCAR DEL POZO - AFP

En pareja atacante con Ademola Lookman, David debutó en la Liga de España con un gol a Real Sociedad y puso en marcha el triunfo ante Osasuna tras un primer remate que devolvió el arquero Aitor Fernández. El último futbolista de Atlético de Madrid que anotó en sus dos primeros partidos fue el argentino Juan Esnáider, en 1996.

La superioridad del Atlético dejó en un apartado la polémica del encuentro, que hubiera sido el 1-1 de Osasuna, anotado por Íñigo Arguibide, si el árbitro no sancionaba un inexistente foul de Lucas Torró sobre Robin Le Normand.

Ya en el segundo período, Atlético se puso 2-0 con un gol del delantero coreano Kang-in Lee, por cuyo pase se pagaron 35 millones de euros a Paris Saint-Germain. El coreano también dejó un remate en el travesaño. Las primeras estadísticas de esta temporada muestran el acierto del Atlético en su incursión en el mercado de pases: cinco de los 12 goles en la Liga fueron marcados por los refuerzos: dos de David, dos de Kang-in Lee y uno de Alejandro Grimaldo, que llegó desde Bayer Leverkusen por 15 millones.

Lo más destacado de Atlético de Madrid 4 - Osasuna 0

Le Normand y Álex Baena hicieron los otros dos tantos frente a Osasuna. Fue titular Cristian Romero, que estuvo cerca de marcar con un cabezazo y un remate desde fuera del área. Tras el partido, el Cholo Simeone respondió sobre la valoración que tiene del Cuti: “Fueron dos años que estuvimos detrás de él. Él también hace dos años que quería venir. El club hizo un gran esfuerzo para poder contar con él y nos da lo que necesitamos, lo que tiene. Ojalá lo pueda mantener desde su humildad. Tiene mucha personalidad y jerarquía, lo necesitamos tal cual lo ven. Vino para ser importante en el club y en el equipo”.

Giuliano Simeone ingresó para los últimos 25 minutos. Destacada fue la actuación del centrocampista Johnny Cardoso, que dio tres asistencias y es utilizado por Simeone como una variante a Koke o Pedro Barrios.

El Cholo Simeone da indicaciones durante la goleada del Atlético de Madrid a Osasuna OSCAR DEL POZO - AFP

El próximo domingo, al Atlético le espera el primer plato fuerte por la Liga: recibirá a Real Madrid. Es probable que pueda contar con Alvarez, ausente en los últimos dos cotejos por una sobrecarga muscular en el cuádriceps de una pierna. Sería su regreso al Metropolitano tras el repudio y silbidos que recibió cuando ingresó contra Villarreal, el 23 de agosto. Una gran oportunidad para empezar a recomponer la relación con la afición.

Antes del encuentro con Osasuna, el director deportivo Mateu Alemany dio una perspectiva positiva sobre la participación de la Araña: “Lo que pasó [el rechazo de los hinchas] ya quedó superado. Ha vuelto muy bien en Anfield contra Liverpool. Nos va a dar mucho, es un jugador importantísimo para nosotros. Ahora se está recuperando de la molestia muscular y sé que tiene mucha ilusión por jugar el derbi. Va a hacer todo lo posible por estar”.