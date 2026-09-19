La AFA publicó los precios de las entradas para los amistosos de la selección para despedir a Messi

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) publicó este sábado los precios de las entradas para los tres amistosos que la selección argentina disputará durante la próxima fecha FIFA: ante Bolivia, el 30 de septiembre en Córdoba, y frente a Burkina Faso y Benín, el 3 y el 6 de octubre, respectivamente, en el estadio Monumental. Serán los últimos partidos de Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la albiceleste.

Para el encuentro ante Bolivia, que se jugará en el estadio Mario Alberto Kempes, tendrán un valor de $90.000 para la popular, mientras que los menores de entre tres y 10 años deberán pagar $25.000. En cuanto a las plateas, la Gasparini costará $140.000 y la Ardiles, $170.000.

Recibimiento selección argentina tras el mundial 2026

La venta para el partido ante Bolivia comenzará el lunes 21 de septiembre a las 14, exclusivamente de manera online a través de Deportick. Será la primera actuación del equipo nacional después del segundo puesto en la Copa del Mundo.

Los otros dos amistosos tendrán localidades más caras. Para los partidos ante Burkina Faso y Benín, ambos en el Monumental, la entrada general tendrá un valor de $90.000, mientras que los menores de entre 3 y 10 años pagarán $29.000.

En las plateas, los precios partirán de $180.000 para las altas Sívori y Centenario. Las medias de esos sectores tendrán un valor de $320.000, el mismo precio que las plateas altas San Martín y Belgrano.

#SelecciónMayor Precios de las entradas para los amistosos en el país



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Las localidades más costosas serán las plateas bajas San Martín y Belgrano, a $450.000, y las plateas medias de esos mismos sectores, que llegarán a $480.000.

La venta de entradas para ambos encuentros en el Monumental comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, también a través de Deportick.

De esta manera, mientras que en Córdoba el precio máximo será de $170.000, para los partidos de Buenos Aires las localidades más caras alcanzarán los $480.000. La entrada general, igualmente, tendrá el mismo valor en los tres encuentros: $90.000.

De los tres rivales, el único con el que la Argentina tiene antecedentes es el conjunto boliviano, con el que comparte la Confederación Sudamericana e Fútbol (Conmebol) y, en consiguiente, un sinfín de torneos. Solo en la era de Lionel Scaloni, lo enfrentó cinco veces y le ganó siempre: 2-1 en La Paz por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022; 4-1 en Cuiabá por la Copa América 2021; 3-0 en Buenos Aires por las mismas eliminatorias; 3-0 nuevamente en la altura, ya camino al Mundial 2026, y 6-0 en la revancha en 2024.

Calendario FIFA

En cuanto al calendario de la FIFA, la última fecha para amistosos internacionales será del 9 al 17 de noviembre. Ya en 2027 la Argentina volverá a competir en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2030, en el que será uno de los coanfitriones de los partidos inaugurales junto a Uruguay y Paraguay en un torneo que luego se mudará a España, Portugal y Marruecos.

Aunque ya está clasificada al campeonato, es muy probable que dispute igual el torneo para no quedarse sin actividad.

El 2028, en tanto, será año de Copa América para la Argentina en una sede a definir.

Calendario de la FIFA hasta 2030

2026

21 de septiembre al 6 de octubre - Fecha FIFA.

9 al 17 de noviembre - Fecha FIFA.

2027

22 al 30 de marzo - Fecha FIFA.

7 al 15 de junio - Fecha FIFA.

20 de septiembre al 5 de octubre - Fecha FIFA.

8 al 16 de noviembre - Fecha FIFA.

2028

20 al 28 de marzo - Fecha FIFA.

29 de mayo al 6 de junio - Fecha FIFA.

Junio a julio - Copa América y Eurocopa.

18 de septiembre al 3 de octubre - Fecha FIFA.

13 al 21 de noviembre - Fecha FIFA.

2029

19 al 27 de marzo - Fecha FIFA.

4 al 12 de junio - Fecha FIFA.

29 de septiembre al 9 de octubre - Fecha FIFA.

12 al 20 de noviembre - Fecha FIFA.

2030