Atlético Madrid vs. Dortmund, en vivo: cómo ver online el partido por la Champions League 2023-24

Este miércoles, desde las 16 (hora argentina), Atlético Madrid y Borussia Dortmund se enfrentan en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-24. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del italiano Marco Guida, se disputa en el estadio Cívitas Metropolitano y se puede ver en vivo por TV a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Además, se puede seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El equipo dirigido por Diego ‘Cholo’ Simeone, que tiene en el plantel a los argentinos Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, se metió entre los ocho mejores del certamen tras dejar en el camino al Inter de Milán de Lautaro Martínez, subcampeón de la última edición, por penales, en una tanda que finalizó 3 a 2. En el global, la serie terminó igualada 2 a 2 gracias al 1 a 0 del Nerazzurri en Italia (gol del austríaco Marko Arnautovic) y el 2 a 1 del Colchonero en España (anotaciones de Antoine Griezmann y Memphis Depay para el Aleti, y de Federico Dimarco para el equipo italiano).

Atlético de Madrid, con Rodrigo de Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, eliminó a Inter de Italia THOMAS COEX - AFP

El conjunto alemán, por su parte, viene de eliminar en octavos de final a PSV de Países Bajos, que tiene al argentino Walter Benítez en la plantilla, por 3 a 1 en el global. En la ida, como visitante, el equipo dirigido por el croata Edin Terzic no pasó del empate 1 a 1 en un partido en el que convirtieron goles Luuk de Jong para los neerlandeses y Donyell Malen para los alemanes. En la vuelta, en tanto, se hizo fuerte y se quedó con el triunfo -y, consecuentemente, con el pase a cuartos de final- por 2 a 0 gracias a los goles de Jadon Sancho y Marco Reus.

Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund: cómo ver online

El encuentro se disputa este miércoles a las 16 (horario argentino) en Madrid, España, y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de su cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El ‘Cholo’ afronta este compromiso con tres bajas importantes por lesión: Memphis Depay, Thomas Lemar y Mario Hermoso. El neerlandés sufre una lesión muscular en la pierna izquierda, el francés aún no se recupera de una rotura del tendón de Aquiles del pie derecho, y el español padece una lesión muscular en el muslo izquierdo. Todos ellos, piezas importantes en el Aleti, no forman parte de la convocatoria. En contrapartida, Borussia Dortmund no contará con el delantero neerlandés Malen, quien se pierde el tercer partido consecutivo por molestias musculares, como así tampoco con el lateral izquierdo Ramy Bensebaini, que será baja hasta el final de la temporada luego de sufrir la rotura del ligamento medial de la rodilla.

Memphis Depay busca recuperarse a tiempo para disputar la vuelta de los cuartos de final JAVIER SORIANO - AFP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético de Madrid corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.80 contra los 4.45 que se repagan por un hipotético triunfo de Borussia Dortmund. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.85.

Posibles formaciones

Atlético de Madrid : Jan Oblak; Nahuel Molina, Alex Witsel, José María Giménez, César Azpilicueta, Samuel Lino; Koke, Marcos Llorente, Rodrigo De Paul; Antoine Griezmann y Álvaro Morata.

: Jan Oblak; Nahuel Molina, Alex Witsel, José María Giménez, César Azpilicueta, Samuel Lino; Koke, Marcos Llorente, Rodrigo De Paul; Antoine Griezmann y Álvaro Morata. Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Niklas Süle o Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Ian Maatsen; Marcel Sabitzer o Salih Özcan, Emre Can; Jadon Sancho, Julian Brandt, Karim Adeyemi o Marco Reus; y Niclas Füllkrug.