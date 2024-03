Escuchar

Este viernes quedaron definidos los cuatro emparejamientos de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2023-24: Atlético de Madrid vs. Borussia Dortmund, Paris Saint Germain (PSG) vs. Barcelona, Arsenal vs. Bayern Munich y Real Madrid vs. Manchester City. El equipo dirigido por Josep ‘Pep’ Guardiola, máximo favorito según los pronósticos, buscará defender el título conseguido en la última temporada, en la que también ganó la Premier League, la FA Cup y el Mundial de Clubes.

El segundo lugar entre los candidatos sorprende, ya que es ocupado por Arsenal, una de las grandes sensaciones que, de la mano del DT español Mikel Arteta, sueña con levantar su primera Orejona. Su mejor campaña en el torneo más importante de Europa a nivel de clubes se dio en el ciclo 2005-06, cuando llegó hasta la final y quedó a las puertas de la consagración tras caer por 2 a 1 ante Barcelona en el Stade de France, ubicado en París.

El podio de favoritos lo completa el Merengue, máximo ganador de la historia del campeonato por amplia diferencia, con 14 títulos, el doble de los conseguidos por Milan, el que lo sigue en esa tabla. Festejó en cinco de las últimas ediciones.

Vinicius Jr. es una de las máximas figuras de Real Madrid, uno de los candidatos al título Manu Fernández - AP

En este contexto, cinco los futbolistas argentinos tienen posibilidades de coronarse: Julián Álvarez (Manchester City), Nicolás Paz (Real Madrid) y Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa (Atlético de Madrid). De ellos, el único que conoce la gloria en el Viejo Continente es la ‘Araña’, ya que se coronó la temporada pasada. En esta edición, el ex River asoma como uno de los que pelea por ser el máximo goleador, ya que hasta el momento convirtió cinco tantos, uno menos que Antoinne Griezmann, Harry Kane, Kylian Mbappé y su compañero de equipo Erling Haaland.

Las llaves son a dos partidos, al igual que los octavos de final y las semifinales. Los encuentros de ida se disputarán el martes 9 y el miércoles 10 de abril; mientras que los de vuelta tendrán lugar una semana después, el 16 y 17. Los cuatro ganadores avanzarán a las semifinales, programadas para el 30 de abril, 1°, 7 y 8 de mayo. En ambas etapas no se tienen en cuenta los goles convertidos de visitante para desempatar, sino que, en caso de igualdad en los 180′, se disputa un tiempo suplementario y, de persistir el empate, una definición por penales. Por último, la final se realizará el 1° de junio en el mítico estadio Wembley de Londres, Inglaterra.

Quarter-finals set ✅



🏆 Sim the KO stage and decide who wins the trophy ⬇️#UCLdraw #UCLbracket — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2024

Cuotas de todos los equipos que buscan el título

Manchester City (Inglaterra): 2.88.

Arsenal (Inglaterra): 6.00.

Real Madrid (España): 7.07.

Bayern Munich (Alemania): 8.00.

PSG (Francia): 13.09.

Barcelona (España): 16.15.

Atlético de Madrid (España): 20.14.

Borussia Dortmund (Alemania): 26.23.

La tabla de campeones de la Champions League

Real Madrid (España) - 14

Milan (Italia) - 7

Liverpool (Inglaterra) / Bayern Múnich (Alemania) - 6

Barcelona (España) - 5

Ajax (Países Bajos) - 4

Manchester United (Inglaterra) / Inter (Italia) - 3

Chelsea (Inglaterra) / Benfica (Portugal) / Juventus (Italia) / Porto (Portugal) / Nottingham Forest - 2

Celtic / Hamburgo / Steaua Bucarest / Olympique Marsella / Borussia Dortmund / Feyenoord / Aston Villa / PSV Eindhoven / Estrella Roja / Manchester City - 1