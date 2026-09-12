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Atlético Tucumán vs. River, en vivo por el torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

En el estadio Monumental Presidente José Fierro, el equipo millonario juega por la novena fecha del torneo Clausura

Sebastián Driussi será titular en la visita de River a Tucumán por el torneo Clausura.
Sebastián Driussi será titular en la visita de River a Tucumán por el torneo Clausura.Manuel Cortina - LA NACION

Una racha de más de siete años que River busca cortar en Tucumán

River no vence a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro desde marzo de 2019, cuando se impuso 1 a 0 con un gol de Cristian Ferreira. Desde entonces disputó seis partidos allí, con cuatro empates y dos derrotas. Leonardo Ponzio, que ingresó desde el banco en aquel último triunfo, intentará ahora terminar con la sequía como entrenador.

Los titulares de Atlético Tucumán

Julio César Falcioni dispuso esta formación para recibir a River: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Renzo Tesuri, Nicolás Laméndola y Leandro Díaz.

La formación confirmada de River

Leonardo Ponzio repite el equipo por tercer partido consecutivo: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi (c), Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Sebastián Driussi y Ángel Correa.

River va por un lugar entre los clasificados

El encuentro en Tucumán representa una oportunidad importante para River en el Clausura. Si consigue los tres puntos, el equipo millonario ingresará en puestos de clasificación para los octavos de final por primera vez en el semestre.

¿Cómo llegan los equipos?

River se recupera desde la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino: venció a Banfield y a Independiente Rivadavia y va por su tercer triunfo consecutivo. También Atlético Tucumán llega en una racha positiva: no pierde desde hace cinco partidos y viene de superar por 2 a 1 a Racing en Avellaneda. En contrapartida, no gana como local desde el 20 de marzo, hace casi medio año.

Atlético Tucumán está en un buen momento; sin embargo, no gana en su estadio desde marzo.
Atlético Tucumán está en un buen momento; sin embargo, no gana en su estadio desde marzo.Copa Argentina

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Atlético Tucumán vs. River

Atlético Tucumán recibe a River este sábado, desde las 17.30, en el estadio Monumental José Fierro, por la novena fecha del torneo Clausura. Andrés Gariano será el árbitro y Silvio Trucco estará a cargo del VAR. El partido será televisado por TNT Sports Premium y se podrá seguirlo minuto a minuto, por LA NACION.

Por Augusto Sanz
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