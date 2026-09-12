Atlético Tucumán vs. River, en vivo por el torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

River se recupera desde la llegada de Leonardo Ponzio como director técnico interino: venció a Banfield y a Independiente Rivadavia y va por su tercer triunfo consecutivo. También Atlético Tucumán llega en una racha positiva: no pierde desde hace cinco partidos y viene de superar por 2 a 1 a Racing en Avellaneda. En contrapartida, no gana como local desde el 20 de marzo, hace casi medio año.

Atlético Tucumán está en un buen momento; sin embargo, no gana en su estadio desde marzo. Copa Argentina