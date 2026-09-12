Boca vs. Central Córdoba, en vivo, por el torneo Clausura: el minuto a minuto del partido
En la Bombonera, el equipo xeneize recibe al conjunto santiagueño por la novena fecha
Comenzó el partido en la Bombonera
Boca y Central Córdoba ya juegan por la novena fecha del torneo Clausura en la Bombonera.
Sin descanso
Lautaro Blanco vuelve a ser titular y suma 14 presencias desde el inicio en los 15 partidos de Boca durante el semestre. Además, es el único futbolista que participó de todos los encuentros del ciclo de Arruabarrena.
La alineación inicial de Central Córdoba
Sebastián Domínguez eligió esta formación titular de Central Córdoba para visitar a Boca: Alan Aguerre (capitán); Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Darío Cáceres; Lucas González y Matías Vera; Fernando Martínez, Marco Iacobellis y Diego Barrera; Leonardo Sequeira.
☑️ Así forma el ferroviario esta noche. pic.twitter.com/ImYcWSpNNf— Club Atletico Central Córdoba (@cacc_sde) September 11, 2026
Formación confirmada de Boca, con nueve cambios
Rodolfo Arruabarrena decidió una amplia rotación para el partido contra Central Córdoba. Dispuso nueve modificaciones respecto al último encuentro; Lautaro Blanco y Tomás Belmonte son los únicos que continúan entre los titulares. La alineación titular será la siguiente: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal (c), Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.
📋¡𝗟𝗢𝗦 𝟭𝟭 𝗗𝗘 #𝗕𝗢𝗖𝗔! 👊— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 12, 2026
¡Así formará #Boca para recibir a Central Córdoba!#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/tr5WOeR2BG
Central Córdoba llega con una racha adversa
Preparado por Sebastián Domínguez, Central Córdoba visita la Bombonera después de cuatro partidos sin victorias y ocupando el anteúltimo puesto de la Zona A del Clausura, con 7 puntos. El antecedente más reciente entre ambos es de mayo, cuando Boca se impuso por 2 a 1 en el estadio Madre de Ciudades por la fecha 9 del Apertura.
Boca juega pensando en la Copa Sudamericana
Después de vencer por 1 a 0 a San Pablo por la Copa Sudamericana con un gol de Miguel Merentiel, Boca jugará en la Bombonera mirando de reojo el desquite del próximo martes a las 21.30 en Brasil. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará estirar la serie de 12 partidos sin perder. Además, por delante tiene también la visita a San Lorenzo, nuevamente por el Clausura.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de Boca vs. Central Córdoba
Boca recibe a Central Córdoba este viernes, desde las 21.30, por la novena fecha del Torneo Clausura. Yael Falcón Pérez será el árbitro y Yamil Possi estará a cargo del VAR. El partido será televisado por ESPN Premium y se podrá seguirlo minuto a minuto en LA NACION.