Boca vs. Central Córdoba, en vivo, por el torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

Después de vencer por 1 a 0 a San Pablo por la Copa Sudamericana con un gol de Miguel Merentiel, Boca jugará en la Bombonera mirando de reojo el desquite del próximo martes a las 21.30 en Brasil. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará estirar la serie de 12 partidos sin perder. Además, por delante tiene también la visita a San Lorenzo, nuevamente por el Clausura.