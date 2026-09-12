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Boca vs. Central Córdoba, en vivo, por el torneo Clausura: el minuto a minuto del partido

En la Bombonera, el equipo xeneize recibe al conjunto santiagueño por la novena fecha

Lautaro Blanco nuevamente titular con Boca
Lautaro Blanco nuevamente titular con BocaGonzalo Colini - La Nación

Comenzó el partido en la Bombonera

Boca y Central Córdoba ya juegan por la novena fecha del torneo Clausura en la Bombonera.

Sin descanso

Lautaro Blanco vuelve a ser titular y suma 14 presencias desde el inicio en los 15 partidos de Boca durante el semestre. Además, es el único futbolista que participó de todos los encuentros del ciclo de Arruabarrena.

Lautaro Blanco en la entrada en calor
Lautaro Blanco en la entrada en calorGonzalo Colini - La Nación

La alineación inicial de Central Córdoba

Sebastián Domínguez eligió esta formación titular de Central Córdoba para visitar a Boca: Alan Aguerre (capitán); Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla y Darío Cáceres; Lucas González y Matías Vera; Fernando Martínez, Marco Iacobellis y Diego Barrera; Leonardo Sequeira.

Formación confirmada de Boca, con nueve cambios

Rodolfo Arruabarrena decidió una amplia rotación para el partido contra Central Córdoba. Dispuso nueve modificaciones respecto al último encuentro; Lautaro Blanco y Tomás Belmonte son los únicos que continúan entre los titulares. La alineación titular será la siguiente: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal (c), Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Tomás Belmonte, Williams Alarcón y Carlos Palacios; Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero.

Central Córdoba llega con una racha adversa

Preparado por Sebastián Domínguez, Central Córdoba visita la Bombonera después de cuatro partidos sin victorias y ocupando el anteúltimo puesto de la Zona A del Clausura, con 7 puntos. El antecedente más reciente entre ambos es de mayo, cuando Boca se impuso por 2 a 1 en el estadio Madre de Ciudades por la fecha 9 del Apertura.

Boca juega pensando en la Copa Sudamericana

Después de vencer por 1 a 0 a San Pablo por la Copa Sudamericana con un gol de Miguel Merentiel, Boca jugará en la Bombonera mirando de reojo el desquite del próximo martes a las 21.30 en Brasil. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará estirar la serie de 12 partidos sin perder. Además, por delante tiene también la visita a San Lorenzo, nuevamente por el Clausura.

Bienvenidos a la cobertura en vivo de Boca vs. Central Córdoba

Boca recibe a Central Córdoba este viernes, desde las 21.30, por la novena fecha del Torneo Clausura. Yael Falcón Pérez será el árbitro y Yamil Possi estará a cargo del VAR. El partido será televisado por ESPN Premium y se podrá seguirlo minuto a minuto en LA NACION.

Por Augusto Sanz
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