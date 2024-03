Escuchar

Con el transcurso de las horas, los futbolistas de la selección argentina citados por el técnico Lionel Scaloni para los amistosos vs. El Salvador (viernes 22 de marzo) y Costa Rica (martes 26 de marzo) se reúnen en Filadelfia, ciudad estadounidense en donde el equipo albiceleste disputará el primer partido.

Hay dos novedades: Exequiel Palacios, mediocampista de Bayer Leverkusen, quedó al margen de la gira por “a una lesión muscular”, según informó la AFA. En tanto que Guido Rodríguez, mediocampista del Real Betis, fue convocado a último momento debido a que el futbolista recién volvió a la actividad luego de sufrir una fractura distal del peroné (ya jugó tres partidos) y por eso no estuvo en la nómina inicial. De hecho, son varios los nombres en relación con la primera idea que tenía el DT ya que varios futbolistas quedaron descartados por lesión. El más destacado es Lionel Messi, que arrastra una molestia en su isquiotibial derecho.

#SelecciónMayor El jugador Exequiel Palacios queda al margen de la gira por Estados Unidos debido a una lesión muscular. pic.twitter.com/LWxGbzwjAe — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) March 18, 2024

Entre los nombres que están sobresalen los de varios campeones del mundo en Qatar 2022: Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Franco Armani, Cristian Romero, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Ángel Di María, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Al mismo tiempo, varios jóvenes tendrán la gran posibilidad de exhibir sus cualidades y meterse en el lógico recambio de nombres que tendrá la selección en los próximos años. Ellos son Valentín Barco, Nicolás Valentini, Alejandro Garnacho, Valentín Carboni y Facundo Buonanotte.

Convocados a la selección argentina

Arqueros: Franco Armani, Emiliano Martínez y Walter Benítez.

Defensores: Nicolás Valentini, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Valentín Barco.

Volantes: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte.

Delanteros: Ángel Di María, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Messi salió con una molestia en el partido de Inter Miami por la Concachampions

Además del crack rosarino, quien padece una “pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha” (según informó Inter Miami), y de Exequiel Palacios, tampoco formarán parte de los compromisos Marcos Senesi y Paulo Dybala. Para reemplazar al defensor el DT convocó a Nicolás Valentini (Boca) mientras que en lugar del cordobés se suma justamente el mencionado Guido Rodríguez. Un caso particular es el de Lisandro Martínez porque no está teniendo minutos en Manchester United a raíz de una lesión ligamentaria en una de sus rodillas, pero continuará su recuperación con el cuerpo médico de la Argentina y será parte del plantel.

El primero de los encuentros que disputará la albiceleste será contra El Salvador el 22 de marzo en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia mientras que el día 26 lo hará contra Costa Rica en el Coliseo de Los Ángeles. Los costarricenses reemplazaron a Nigeria, que desistió de disputar el encuentro por “un problema administrativo con las visas”, según explicó oportunamente la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Esta gira estaba prevista inicialmente para realizarse en China, en donde la Argentina se iba a medir con Nigeria y Costa de Marfil, finalistas de la última Copa Africana de Naciones. Sin embargo, todo cambió. El viaje a Oriente se canceló por “cuestiones operativas” y el equipo nacional jugará en suelo estadounidense frente a rivales de mucha menor envergadura, algo de lo que ya venía quejándose Scaloni, y que por el momento no se modifica: competir contra rivales de primera categoría.

No será la primera vez que Lionel Messi no dispute un partido con la selección argentina después de ser campeón del mundo en Qatar 2022. En septiembre del año pasado, el rosarino no formó parte del triunfo por 3 a 0 sobre Bolivia en la altura, por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Esa tarde vio la goleada desde el banco de suplentes, pero no firmó planilla e incluso tenía una indumentaria diferente a la de sus compañeros.

De todas maneras, su ausencia no fue oficializada por la AFA y no se descarta que Messi sí acompañe al plantel, en parte por la buena sintonía grupal que hay y en parte por los acuerdos comerciales que rodean a estos partidos.

El arribo fue por grupos. Este domingo, nueve de ellos pisaron suelo estadounidense. Julián Álvarez, Nicolás Tagliafico, Cristian “Cuti” Romero, Giovani Lo Celso, Carboni, Nehuén Pérez, Facundo Buonanotte y Barco se mostraron alegres de esta nueva reunión del campeón del mundo y posaron para la cuenta oficial de la selección argentina en X (exTwitter). Todos ellos se entrenan este lunes en el Lincoln Financial Field. Para este lunes se aguardan las llegadas de los futbolistas Franco Armani y Nicolás Valentini, que jugaron anoche en el fútbol argentino.

LA NACION