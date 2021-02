Messi, durante el calentamiento previo al partido contra el Athletic de Bilbao. Fuente: AFP

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, se encargó de ponerle paños fríos a las especulaciones que sobrevuelan al club, tras la polémica filtración del contrato Lionel Messi. En la conferencia de prensa previa al enfrentamiento de este miércoles ante Granada, por los cuartos de final de lla Copa del Rey, el DT se animó a pronosticar que todavía no ve a Messi defendiendo los colores de otro club.

"Todavía no veo a Messi con otra camiseta que no sea la del Barcelona" declaró Koeman, quien además explicó que antes de comenzar a trabajar en el club catalán, habló con Messi y lo notó "realmente entusiasmado". El ex DT de la selección de Países Bajos dijo que entendió la postura de La Pulga cuando quiso marchar a mediados del año pasado.

"No es que esté confiado en que Messi se va a quedar en el club, pero sí estoy esperanzado, porque es todavía un gran jugador y está ganando partidos para el equipo", remarcó el DT.

Barcelona enfrentará a Granada por los cuartos de final de la Copa del Rey. Messi llega en alza, tras haber convertido un hermoso tiro libre contra el Athletic de Bilbao, equipo al que el Barcelona derrotó por 2 a 1 con otra presentación goleadora de Antoine Griezmann.

El entrenador atendió la controversia causada por la filtración del contrato de Messi: "Es algo absurdo que hablen de este tema de Messi tres días. El equipo y Leo han respondido de la manera que me gusta, porque es intentar dejar las cosas de la prensa a un lado y concentrarse en el partido y en su juego. Estoy muy contento con el equipo".

Además, reiteró que en casos así, él y su staff saldrán a defender al jugador: "Si hay algo de voluntad de hacer daño a un jugador, mi cuerpo técnico y yo haremos lo posible para defenderlo. Cuando salen cosas, es importante estar todavía más unidos en el vestuario".

También se refirió al posible origen de la filtración: "Puede venir de muchos sitios, siempre hay gente de fuera que tiene amigos dentro. Pero, como entrenador, voy a defender a mis jugadores y a mi club, y estas filtraciones no son buenas. Son de tener mala intención, como dije el otro día".

Koeman está ejerciendo de portavoz por la ausencia de dirigentes, pero aseguró que no le importa, y confirmó que espera que el club tenga pronto un nuevo presidente y una nueva Junta Directiva. "Sabía que era un momento complicado por muchas cosas, a mí no me importa ser el portavoz pero soy el entrenador, que tiene una función importante en el club. Si las cosas funcionan, todo es más fácil pero claro que necesitamos un presidente. En el Barça no puede ser que no haya presidente. Veremos quién será, para planificar el futuro de este gran club", argumentó.

Ganarle a Granada llevaría a Barcelona a las semifinales de la Copa del Rey. Koeman sabe que es el objetivo más alcanzable de la temporada. "Sí que es verdad que la Copa está más cerca, y la tenemos en nuestras manos pese a tener un rival complicado por delante. En LaLiga, el Atlético está fuerte pero es intentar presionar y ganar nuestros partidos por si falla el Atlético. Es lo único que podemos hacer ahora porque ya hemos perdido puntos donde no se podían perder", repitió.En cuanto al regreso de los lesionados Gerard Piqué y Ansu Fati al equipo, se mostró prudente e intentó bajar la ansiedad de los hinchas culés: "Poner fecha no es bueno. Ojalá que puedan participar en estos partidos, pero no tengo seguridad. Están en camino de recuperación, ya veremos", manifestó.

