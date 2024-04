Bayer Leverkusen campeón: goleó a Werder Bremen y se consagró por primera vez en la historia en la Bundesliga

Escuchar

El Bayer Leverkusen, con Exequiel Palacios, logra su histórica primera Bundesliga. El técnico español Xabi Alonso había asumido con el equipo en zona de descenso en octubre de 2022 y este domingo lo proclamó campeón. El Bayer Leverkusen dio la vuelta olímpica de la Bundesliga de manera matemática, al vencer (5-0) al Werder Bremen aún en la jornada 29, la primera liga alemana en la historia del club. De esta manera rompió la hegemonía del Bayern Munich, que venía de ganar las últimas once Bundesligas. Todavía quedan por disputarse cinco fechas del certamen local, pero el mismo ya tiene dueño: no sólo eso, Bayer Leverkusen suma 43 partidos sin derrotas sumando todas las competencias.

El exfutbolista de Tolosa se formó como entrenador en el filial de la Real Sociedad y en octubre de 2022 se hizo cargo del Bayer, cuando el equipo alemán sufría para mantener la categoría. El Leverkusen terminó ese año sexto y, en la vigente campaña, está rompiendo todos los récords para convertirse ya campeón de Alemania.

Y Palacios, que acaba de volver al equipo tras una lesión muscular, es uno de los nombres propios del campeón alemán. Consiguió su primer título europeo. El exmediocampista de River jugó 20 partidos en la actual campaña (fue titular en 18) e hizo tres goles.

“Somos muy estables de cabeza”, había dicho Alonso a menos de 48 horas del partido con Bremen. No habrá excesos de confianza. “La expectación es grande. No podría ser más grande. Si ganamos, seremos campeones”. El entrenador vasco confiaba y su equipo, con el 5-0, no dejó dudas.

El Bayer Leverkusen dependía de sí mismo para ser campeón este domingo, ante su público, y no dejó escapar esta primera ‘match ball’, desatando la fiesta en su estadio, donde los hinchas invadieron el terreno de juego incluso en los últimos instantes del partido, antes de que el partido finalizara, desatando escenas de caos por los problemas de los empleados del estadio para contener la alegría y que el choque pudiera terminar.

Los tantos de Florian Wirtz en los minutos 83 y 90 provocaron sendas invasiones masivas del terreno de juego. Los últimos momentos del partido se jugaron además en medio de una neblina roja por el humo de las bengalas que encendieron en uno de los fondos los ultras del Leverkusen. Antes, Wirtz había marcado otro tanto (68) en este partido, en el que los primeros goles del Bayer Leverkusen fueron conseguidos por el nigeriano Victor Boniface (25 de penal) y por el suizo Granit Xhaka (60).

Lo mejor de la goleada

El equipo terminó con su maleficio, una historia de sinsabores más allá de la Copa de la UEFA de 1988. En un BayArena a reventar, el conjunto de Leverkusen no desaprovechó la primera ocasión matemática de certificar el título de la liga, con los goles de Victor Boniface, Granit Xhaka y un ‘hat-trick’ de Florian Wirtz.

El cuarto y quinto gol fueron demasiada emoción para el estadio, con invasión de campo antes del pitido final. El Bayer, sin perder ni un partido en 29 jornadas, terminó con el reinado del Bayern de Múnich, campeón los últimos 11 años ,y sueña ahora con un triplete.

Los fanáticos de Leverkusen en pleno festejo, en el campo de juego tras el 5-0 Federico Gambarini - DPA

Fue el partido número 43 sin perder esta temporada para el Bayer Leverkusen, que presenta unas cifras espectaculares de 38 triunfos y 5 empates. La cosecha del Werskelf (‘Once de la Fábrica’, apodo de un equipo fundado por la empresa química y farmacéutica Bayer en 1904,, según consigna un cable de la agencia AFP) puede continuar en las próximas semanas.

A la histórica Bundesliga, el equipo de Xabi Alonso puede añadir la final de Copa y la Europa League. En la Europa League se medirá el jueves en Londres al West Ham en la vuelta de los cuartos de final, después de encarrilar la eliminatoria con un triunfo 2-0 en Alemania. En la Copa de Alemania, el Leverkusen será el gran favorito en la final del 25 de mayo en Berlín contra el Kaiserlautern, una formación de la segunda división.

Exequiel Palacios fue suplente, pero ingresó en el segundo tiempo ante Werder Bremen Rolf Vennenbernd - dpa

El Bayer pudo quitarse una mochila muy pesada, ya que no levantaba un título desde la Copa de 1993, con varios fracasos cercanos, incluidas tres finales de Copa perdidas y cinco subcampeonatos de la Bundesliga, además de la final perdida ante el Real Madrid de la Champions League en 2002.

Pocos hubieran apostado al principio de la temporada que el Bayer Leverkusen iba a ser el campeón de la Bundesliga, a la que se presentó con la etiqueta de ‘outsider’ y acompañado por su particular historia de desgracias, que le hicieron ganarse el apodo jocoso de “Neverkusen” (a partir de la palabra inglesa “never”, nunca) por su incapacidad para aprovechar situaciones favorables para ser campeón en 2000 y 2002, principalmente.

“Esto es indescriptible. Personalmente, todavía no he digerido lo que hemos conseguido. Voy a necesitar volver al vestuario para darme cuenta”, declaró Wirtz a DAZN al término del partido. Y agregó: “Necesito un poco de tiempo en el vestuario para realmente aceptar lo que hemos logrado. Pero sí, hasta ahora ha sido lindo festejar afuera con los aficionados y tener una pequeña fiesta en el vestuario”.

El técnico del Bayer Leverkusen Xabi Alonso celebra tras el encuentro de la Bundesliga ante el Freiburg el domingo 17 de marzo del 2024. (Tom Weller/dpa via AP) Tom Weller - DPA

El éxito de Xabi Alonso atrajo el interés de los clubes más grandes del continente, incluidos el Liverpool y el Bayern de Múnich, dos de los equipos donde jugó. Ambos están buscando sustituto para Jurgen Klopp y Thomas Tuchel, cuya marcha en junio ya fue anunciada, pero Alonso decidió finalmente continuar en su actual club la próxima temporada. “Tenemos todavía grandes objetivos. En la Europa League queremos ir lo más lejos posible. Tenemos una buena opción de llegar a semifinales. Y también en la Copa”, celebró Xabi Alonso.

Un poco de historia

Fundado en 1904 por la empresa química Bayer, la historia del Leverkusen arranca con una carta escrita en febrero de 1903 por dos empleados de Bayer, Wilhelm Hauschild y August Kuhlmann, y firmada por 170 empleados. Piden la creación de un club de deporte vinculado al grupo fundado en 1863 por Friedrich Bayer, describe la agencia AFP.

Florian Wirtz marca uno de los goles que le dio el título a Bayer Leverkusen ante Werder Bremen David Inderlied - dpa

Después de recibir luz verde por parte de la dirección de la empresa química, el club multideportivo TuS 04 -nombre que derivará en Bayer 04 Leverkusen- nace el 1° de julio de 1904, y la sección de fútbol juega sus primeros partidos tres años más tarde. Los vínculos entre el club y la empresa siguen fuertes. Actualmente, el Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH es una filial al 100% de Bayer AG.

El logo del club recupera la cruz Bayer, el equipo es apodado el ‘Werkself’, el ‘once de la fábrica’, porque hasta los años 1970 una gran parte de los jugadores de la plantilla estaban vinculados a la fábrica. El actual estadio del Leverkusen, inaugurado en agosto de 1958, se llamó inicialmente Ulrich-Haberland Stadion, nombre del patrón de Bayer en aquel momento, antes de ser rebautizado como BayArena en 1998.

