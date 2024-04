Bayern Munich sigue en la lucha: eliminó a Arsenal y regresa a las semifinales de la Champions League

Escuchar

Histórico de la Champions League, con seis títulos y otras cinco finales, Bayern Munich parece estar siempre allí, al acecho, en busca de una oportunidad, incluso cuando no aparezca como un candidato de peso en el radar. Pero lo avalan su condición de gigante europeo y equipo copero. Incluso en un año de discreto a malo en cuanto a resultados, en el que ni siquiera le fue bien en la Bundesliga, superado por un Leverkusen iluminado, que quebró una hegemonía de 11 años de los bávaros en el campeonato germano. Sin embargo, en la Champions está ahí, entre los cuatro mejores, fiel a su historia.

En el Allianz Arena, Bayern Munich derrotó por 1-0 al Arsenal inglés con gol de Joshua Kimmich, suficiente para firmar un 3-2 global. Al trepidante 2-2 del encuentro de ida le siguió un desquite de desarrollo bastante más austero. Le alcanzó al equipo de Thomas Tuchel para imponerse por 1-0 y estar de nuevo en las semifinales, etapa en la que espera a Real Madrid, un duelo al que acudirá en condición de retador.

La celebración de Bayern Munich en el Allianz Arena Matthias Schrader - AP

No pasó mucho en la primera parte. Los primeros 20 minutos sobre el césped del Allianz Arena dejaron más buenas intenciones que calidad por parte de ambos. Fue ahí cuando Gabriel Martinelli se acercó con peligro al arco local con una acción individual, frenada por los defensores del Bayern casi en el área chica. Respondieron los alemanes con dos ocasiones seguidas, primero con un remate de Noussair Mazraoui que rozó el poste izquierdo, y luego con otro de Jamal Musiala, ninguno con suerte.

Arsenal también subió la intensidad y, sobre la media hora, Martin Odegaard puso en aprietos a Manuel Neuer con un tiro desde fuera del área que dio en un adversario y obligó al arquero a corregir su estirada. El arquero germano sufrió luego por un zurdazo de Martinelli dentro del área, tras pase de Odegaard, que se marchó apenas alto.

Lo mejor del triunfo del Bayern Munich

Al regreso de vestuarios, el desarrollo cambió. Arsenal empezó con menos intensidad y Bayern Munich castigó. El desequilibrio llegó a los 18 minutos: Leroy Sané desbordó por la derecha y cruzó el envío, por la izquierda llegó Raphael Guerreiro, y el portugués envió el centro perfecto para la llegada de Joshua Kimmich, que infló la red con un cabezazo en máxima potencia, inalcanzable.

Aunque Mikel Arteta movió su banquillo, ni Leandro Trossard ni Gabriel Jesus tuvieron el impacto deseado en el manejo de los ‘Gunners’. Manejó bien el Bayern el último del partido, bajó el ritmo y se encomendó a la velocidad de Musiala en las transiciones. Gabriel Jesus merodeó el empate, pero desperdició su ocasión. No hubo mucho más de parte del cuadro inglés, que tuvo la última ocasión a los 43, en un derechazo de Odegaard, que desvió Neuer con el guante izquierdo, aunque el árbitro no marcó el córner correspondiente.

Harry Kane queda acorralado ante la marcar de Gabriel Magalhaes; el delantero inglés busca su primer título con el conjunto bávaro MICHAELA STACHE - AFP

No pudo Arsenal, que se despidió de la máxima competición continental. Por su parte, el equipo que entrena Thomas Tuchel regresa después de cuatro años a las semifinales, buscando un título que le arregle esta temporada. Su último éxito en la Champions fue en 2020, en aquel extraño “Super 8″ que terminó con la final ganada a PSG. Harry Kane, la estrella que contrató el Bayern para esta temporada, dio un paso más hacia el que sería el primer trofeo de su carrera, y de paso, se cobró un desquite personal hacia el club que no lo tuvo en cuenta cuando era un juvenil. Sigue adelante el Bayern Munich, con la sapiencia y el oficio de Neuer, Kimmich, Goretzka y Sané, columnas con años de experiencia y capacidad en esos duelos a todo o nada. Bayern Munich está de nuevo entre los cuatro mejores de Europa, y no es un partenaire ni mucho menos.

