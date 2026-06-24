Beccacece no entró en el corazón de Ecuador y tiene entreabierta la puerta de salida de la selección

Si Ecuador se despide este jueves del Mundial se hará irreversible la sensación que Sebastián Beccacece expuso tras el frustrante 0-0 contra Curazao: “A lo mejor no he logrado entrar en el corazón del pueblo ecuatoriano”. El entrenador argentino igual no se resigna: “Lo seguiré intentando [seducir a los hinchas]”. Solo le queda una oportunidad, tanto para evitar la eliminación de la Tricolor como para obtener el favor del público, y es de una complejidad extrema: vencer a Alemania en el cierre del Grupo E, en un partido que se disputará en el MetLife de Nueva Jersey, a las 17 de nuestro país.

Se descuenta que si Ecuador no avanza a los 16os de final se acabará el ciclo de Beccacece. El adverso clima social -su discurso nunca generó adhesión- y los resultados insatisfactorios hacen inviable su continuidad y la renovación de un contrato que finaliza con el Mundial.

La prensa ecuatoriana que sigue a la selección especula con que ni una clasificación alargará el ciclo de Beccacece más allá del Mundial. Las conjeturas previas al partido siguen una lógica: si Ecuador no consiguió convertirle un gol a Costa de Marfil y Curazao, cómo lo logrará frente a Alemania. Y en caso de romper esa sequía y falta de eficacia que no son nuevas, al plan le resta cumplir otro arduo objetivo: que Alemania -con nueve goles es la selección más prolífica del Mundial- no le marque a Hernán Galíndez, arquero nacido en la Argentina.

Enner Valencia, goleador histórico de Ecuador, desperdicia una posibilidad ante Curazao Reed Hoffmann - FR48783 AP

El desencanto del hincha ecuatoriano pasa por lo que interpreta como el desaprovechamiento de la mejor generación de futbolistas internacionales, encabezada por Moisés Caicedo (Chelsea), William Pacho (Paris Saint Germain), Piero Hincapié (Arsenal) y Pervis Estupinán (Milan). Pero todos esos jugadores son de corte defensivo, ayudan a sostener una estructura que no tiene el complemento de la eficacia y profundidad ofensiva. Frente a Costa de Marfil, Beccacece sufrió apenas la segunda derrota en una gestión de 22 encuentros y le cortó un invicto de 19 cotejos, serie en la que ya se empezaba a perfilar la escasez de gol, con siete empates 0-0, que llegaron a ocho ante Curazao.

No es una carencia nueva. Ecuador hizo una muy buena eliminatoria, terminó segundo, a nueve puntos de la Argentina, pero de los seis clasificados al Mundial fue, junto a Paraguay, el de menos goles a favor, con 14 en 18 fechas, con un promedio por debajo del tanto por partido.

En el Mundial hay datos que reflejan su búsqueda infructuosa: frente a Costa de Marfil y Curazao sumó 38 remates (16 al arco). Vale el contraste con Alemania: 19 disparos entre los tres palos para nueve goles. Las miradas apuntan a Enner Valencia, el máximo goleador histórico, con 49 en 107 cotejos, y autor de tres de los cuatro festejos en el Mundial 2022, cuando Ecuador, al mando de Gustavo Alfaro, no pasó de la etapa de grupos.

A los 36 años, Valencia mandó un mensaje de apoyo: “Sigan teniendo fe, que nuestra fe sigue intacta. Mientras tengamos vida vamos a pelear hasta el final”. Su compañero de ataque es Gonzalo Plata (Flamengo), que no ostenta un buen promedio en la selección: ocho goles en 52 partidos (sin convertir en los últimos 12).

Algunos familiares del argentino #SebastiánBeccacece, técnico de #Ecuador, reaccionaron muy molestos 'fuera Beccacece' por parte de algunos seguidores ecuatorianos en el último juego ante #Curazao. El conjunto sudamericano se jugará la vida ante #Alemania (Jueves 25 de junio - 2… pic.twitter.com/VLIvsDTvGi — Everardo Herrera (@alpiedeldeporte) June 24, 2026

Según los informes técnicos de la FIFA, la ofensiva de Ecuador abusa sistemáticamente de los carriles laterales y renuncia a los pasillos interiores. Finaliza muchos de sus avances con centros. Tras las dos primeras jornadas, en las estadísticas de goles esperados (remates, centros, pelota parada), Ecuador ocupa el séptimo lugar, con 4,86 goles esperados. En esa escala, la Argentina está en el noveno puesto, con 4,58 goles esperados para cinco concreciones reales.

El ambiente en torno a Beccacece se enturbió ya durante el decepcionante empate contra Curazao. En las tribunas del estadio Arrowhead de Kansas se empezó a escuchar el grito “¡Fuera Beccacece!”, ante lo que hubo una reacción de familiares y allegados al entrenador argentino que estaban en la platea. El técnico que admite no haber entrado en el corazón del público tiene entreabierta la puerta de salida de la selección.