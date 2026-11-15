Bélgica goleó 4-1 a Italia y lo eliminó de la Nations League: los triunfos de Francia y Croacia

Cuando para algunos el contundente triunfo del seleccionado italiano sobre el francés (3-1) había bastado el jueves pasado para reflexionar sobre el posible renacer de la tetracampeona del mundo, luego de no participar de las últimos tres mundiales, este domingo hubo que rebobinar. Porque Bélgica le dio uno de esos golpes fuertes que se acostumbró a tener en el último tiempo. Por la última fecha de la UEFA Nations League, lo goleó 4-1, lo perdonó varias veces más, lo envió al tercer puesto y lo dejó sin clasificación a cuartos de final.

La visita a Bruselas había comenzado con la misma impresión con la que se había ido de Milán. Dominando, llegando al arco rival y, como consecuencia, abriendo el marcador tempranamente. A los 11, Francesco Pio Esposito le puso el pie a un centro bajo del lateral derecho Michael Kayode y, tras un toque en el poste superior, infló la red.

Los extremos belgas, Diego Moreira y Jeremy Doku, volvieron locos a los defensores italianos y aportaron goles en el 4-1. Geert Vanden Wijngaert - AP

Pero así de rápido, asimismo, fue el desconcierto y la reacción del conjunto local. Se lo llevó por delante, casi que literalmente. Fue tal la embestida que la ráfaga de goles llegó chocándose con la pelota o bien aprovechando la liviandad de los defensores italianos, que querían evitar un mínimo roce que derivara en penal.

Sobre el primer cuarto de hora, el conjunto del neerlandés Mark van Bommel juntó pases, pero también demasiada gente en el área Azzurra: cinco hombres. Algunos de ellos cerraron la jugada, con una secuencia fortuita. Porque la definición pifiada de Charles De Ketelaere hizo que Maxime De Cuyper la empujara fácil. Siete minutos más tarde, un tiro de esquina terminó con un rechace sobre la línea que le dejó servido el remate a la red al zaguero Nathan Ngoy.

Nathan Ngoy convirtió el segundo en medio de una ráfaga de goles para revertir el resultado: tres en 11 minutos. JOHN THYS - AFP

A Italia se lo habían revertido en un puñado de minutos. Como lo había hecho el equipo de Roberto Mancini el jueves, aunque de forma más laboriosa. Los Rojos también conseguirían convertir el tercero, a los 26: en cuestión de once minutos, el anfitrión pasó de estar perdiendo a sacar diferencia de dos tantos. Mediante un golazo. Por lo colectivo, pero también por la arremetida individual de Jérémy Doku.

Kevin De Bruyne fabricó una gran pared junto a Diego Moreira, De Ketelaere se la dejó con una pisada de taco al extremo de Manchester City y el ágil atacante hizo el resto: su arremetida dejó en ridículas las piernas de Sandro Tonali, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni y Giorgio Scalvini, que no quiso siquiera soplarlo ante tanto desequilibrio en el área. Ya libre de obstáculos y de cara a Gianluigi Donnarumma, Doku cruzó el zurdazo.

Italia vivió una ilusión el jueves que se apagó rápido este domingo: frustración total en la goleada que lo eliminó de la Nations League. JOHN THYS - AFP

En el arranque del segundo tiempo, Italia insinuó un reordenamiento para aspirar a un empate. Sacar a relucir la misma fuerza del jueves pasado. No fue así, sino todo lo contrario: lo perdonaron y le salió todo al revés. Donnarumma debió reaccionar ante varios disparos (ya en la primera mitad había salvado -junto a un palo- un intento de De Bruyne) y el broche lo puso Moreira, a falta de diez minutos para el final.

Un contragolpe letal, de tres atacantes contra un defensor. La joya, de 22 años, que juega en Milan, anotó el cuarto abriendo cómodamente la zurda. La fiesta belga fue total y la pesadilla italiana, también: pudo maquillar el resultado por la posibilidad de un penal, pero Pio Esposito cruzó la ejecución -igual que contra los galos- y Senne Lammens se lo atajó.

El compacto de Bélgica 4 vs. Italia 1

Así las cosas, a Italia, que le bastaba el empate, quedó tercera pese a su buen colchón de diez unidades en seis partidos. Por ser liga A, ese puesto no deriva en el repechaje por el descenso: la única buena noticia para la Azzurra. Bélgica, segunda (12) y a cuartos de final, al igual que Francia (13), que finalizó primera tras vencer a Turquía, última tras perder todos los encuentros.

Tras las noticias de distancia con Zidane, Mbappé fue titular pero no convirtió tantos en el triunfo galo. FRANCK FIFE - AFP

La selección conducida por Zinedine Zidane borró rápido el golpe del jueves. Con Kylian Mbappé de titular, después de los rumores de desacuerdos con el DT, la victoria fue por 2-1. Como siempre, le sobraron situaciones de gol y dominio, pero también repitió un éxito ajustado como en la mitad de los encuentros del inicio del nuevo ciclo.

Abrió el partido sobre el cuarto minuto por el gol en contra del defensor Emirhan Topçu y, a falta de diez minutos, Eli Kroupi sentenciaría la historia. Aunque no el resultado: la desatención en la marca en un tiro de esquina facilitó el descuento de Abdülkerim Bardakci.

El compacto de Francia 2 vs. Turquía 1

Por otra zona de la misma liga, Croacia se jugaba ante República Checa sólo la tranquilidad de mantener la categoría: el empate le cumplía el objetivo. Sin embargo, luego de un gol tempranero de Ivan Perisic mediante un contragolpe ejemplar y de que se lo empataran a falta de seis minutos (golazo de Adam Hlozek), le regaló a su pueblo un triunfo 2-1 por el gol inmediato de Lovro Majer.

El compacto de Croacia 2 vs. República Checa 1

No modificó nada. Apenas, confirmó el flojo papel de Checa, que no sumó al igual que su par turco, descendiendo ambos a la liga B.