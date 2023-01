Benjamin Mendy fue absuelto de siete acusaciones de ataques sexuales pero Manchester City lo mantiene suspendido

escuchar

Este viernes la justicia británica absolvió al futbolista Benjamin Mendy de seis cargos de violación y de uno de agresión sexual, pero el francés será juzgado de nuevo por dos acusaciones de violación y una de intento de violación, sobre las cuales el jurado no consensuó un veredicto. Por el momento, Manchester City tiene suspendido al defensor, en razón de esta causa.

Durante el anuncio, el jugador de 28 años se llevó las manos a la cara y se balanceó ligeramente de delante hacia atrás. Al término de los 14 días de deliberación del tribunal de Chester, norte de Inglaterra, el jurado lo absolvió de seis denuncias de violación y una de agresión sexual contra cuatro mujeres. Pero no logró consenso sobre una séptima acusación de violación y una tentativa del mismo delito. El juez Steven Everett anunció que Benjamin Mendy será juzgado nuevamente a partir del 26 de junio por esos cargos irresueltos.

Mendy fue suspendido por su club luego de que la policía lo acusara el 26 de agosto de 2021. La institución emitió un comunicado en el que afirma: “Manchester City FC reconoce el veredicto emitido por la Corte de Chester en el día de hoy, en el que un jurado ha declarado a Benjamin Mendy no culpable de siete cargos. El jurado aún no se expidió sobre dos de los cargos y el juicio no ha finalizado. Dado que aún hay causas sin resolución, el Club no está en posición de realizar más comentarios en este momento”.

Mendy en interacción de Josep Guardiola, su director técnico, que se limitó a coincidir con el comunicado de Manchester City cuando se lo consultó sobre la situación del defensor.

Por su parte, Josep Guardiola, el director técnico del equipo celeste, declaró en una rueda de prensa: “El club ha hecho un comunicado y yo no puedo decir nada más. Por favor, tomen el comunicado como palabras mías”.

Mendy, por su parte, ha negado desde el primer momento las diez comisiones de delitos que le son imputadas y que supuestamente ocurrieron entre octubre de 2018 y agosto de 2021 en su casa de Prestbury, Cheshire. Estuvo en prisión a fines de agosto de 2021 y pasó más de cuatro meses en detención preventiva. Fue liberado a principios de enero de 2022 y estaba bajo control judicial a la espera de juicio. El futbolista desmintió haber sido “un peligro para las mujeres” y aseguró haber tenido solamente relaciones sexuales consentidas.

El juicio comenzó el 10 de agosto. En la audiencia, la acusación presentó a Mendy como un “depredador”, que habría abusado de víctimas “vulnerables, aterrorizadas y aisladas”. En ese momento se consideraba que en el peor de los casos el deportista podía afrontar una pena de cadena perpetua, pero algunos especialistas suponían que la sentencia oscilaría entre cinco y veinte años de prisión.

Otra concurrencia de Mendy a los tribunales del condado de Chester Crown; por ahora, la justicia no lo encuentra responsable de lo que se le imputa.

El también acusado Louis Saha Matturie (sin vínculo con el ex jugador Louis Saha), presentado como cómplice del francés, fue declarado no culpable de tres acusaciones de violación y el jurado no alcanzó un acuerdo acerca de otras tres denuncias de violación y tres de agresión sexual.

Vencedor de la Copa del Mundo Rusia 2018 como integrante de la selección de Francia, Benjamin Mendy se convirtió en el defensor más oneroso de la historia en 2017, cuando Manchester City pagó 52.000.000 de libras, equivalentes a unos 61,4 millones de euros al cambio actual, a Monaco por sus servicios.

