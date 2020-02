Bielsa. siguiendo atentamente el partido Fuente: AFP

Claudio Mauri

Jornada fructífera para el Leeds de Marcelo Bielsa. La combinación de la victoria 1-0 sobre Reading en Elland Road con los empates de sus tres perseguidores le permitió ampliar la ventaja en el segundo puesto de la Championship, ubicación que concede el ascenso a la Premier League, cuando quedan 12 fechas por delante. Leeds estiró a cinco puntos la diferencia con Fulham y a seis con Brentford y Nottingham Forest.

El triunfo llegó con un gol del español Pablo Hernández, un media-punta talentoso que en los últimos meses había bajado el rendimiento al no retomar su mejor forma física y futbolística tras una lesión. "La influencia de Pablo sigue siendo muy alta, cuando él juega bien, el equipo juega bien. Él hace jugar a los compañeros, los deja en buenas condiciones para que el equipo tenga peso ofensivo. Lo mejor que hace es distribuir el balón", lo había elogiado Bielsa el jueves. Fue el quinto gol del futbolista de 34 años.

Pablo Hernández hizo el gol de la victoria

El éxito tuvo una satisfacción extra para el entrenador rosarino. Al final del partido, en un gesto que no es muy habitual en él, lo saludó al arquero Kiko Casilla, que venía siendo muy cuestionado porque errores suyos habían costado goles que Leeds pagó con la pérdida de puntos. No era poca la presión que había sobre Bielsa para que lo reemplazara por el joven Meslier, que había respondido muy bien ante Arsenal por la FA Cup. Incluso, en la semana estuvo en duda la actuación de Casilla por una posible suspensión por la denuncia de un rival de expresiones racistas. Finalmente, el Tribunal de Disciplina no se expedió.

Ante Reading, Casilla se reivindicó con una buena actuación, que Bielsa se encargó de resaltar: "Casilla tuvo una influencia determinante en el resultado. Muchas veces nosotros éramos superiores al rival y él recibió algunos goles que desequilibraron el resultado. Hoy fue exactamente al revés: la intervención de él resolvió el partido a nuestro favor".

Bielsa recibe el afecto de los hinchas en la llegada al estadio Elland Road Crédito: Prensa Leeds United

Si esta vez la victoria se frustraba, Bielsa se hacía responsable por lo que evaluó como una inacción suya: "Hubo una situación al final del partido que yo debí considerar para resolverla. El N° 6 de Reading se convirtió en delantero y nos generó una confusión que yo podría haber resuelto con un cambio. Y fue justo ese jugador el que tuvo la situación clara en el último minuto para empatar". Por lo demás, el Loco evaluó que el desarrollo del encuentro fue comparable a tantos otros que disputó Leeds: "Fue un partido similar a varios que jugamos. Normalmente, nosotros generamos el doble o el triple de situaciones de gol que el rival. Tuvimos mayor dominio de la pelota que el oponente".

Lo único negativo fue la salida por lesión del volante central Kevin Phillips, en un puesto en el que Leeds hace rato que no cuenta con Adam Forshaw, con una afección en una cadera. "Creo que fue un golpe lo de Phillips, no sé la evolución que tendrá", expresó Bielsa, que el miércoles visitará a Middlesbrough.