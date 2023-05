Premier League: el dramático ascenso de Luton Town, el equipo del estadio al que los visitantes entran por los patios de las casas vecinas

escuchar

En Wembley, la Catedral del fútbol inglés, para definir el tercer ascenso a la Premier League hubo que esperar hasta los penales, en los que se quedó con el triunfo Luton Town. El club presenta toda una curiosidad: tiene un estadio al que se entra por los patios de las casas vecinas. Tras un 1-1 en el tiempo regular, venció por 6-5 en los remates a Coventry City, en el “partido de los románticos”.

Luton Town se puso en ventaja a los 23 minutos con un gol de Jordan Clark, el rival igualó a los 21 de la segunda etapa gracias a un tanto del brasileño nacionalizado neerlandés Gustavo Hamer y la serie de penales fue perfecta para ambos en los primeros cinco remates. Después de que Daniel Potts convirtiera el sexto de su equipo y de que Fankaty Dabo, que estaba obligado a anotar para prolongar el suspenso, lanzó su tiro por encima del travesaño, se desató la locura lejos de de Luton.

La definición del tercer ascenso a la Premier League

Más de 70.000 hinchas repartidos casi en partes iguales coparon el templo mayor del fútbol británico para asistir a una final de los playoffs tan inesperada como emotiva, en lo previo y en la definición. Se llevó el boleto el club que había sido tercero en la tabla de posiciones y posee una historia tan curiosa como el acceso a su estadio. Luton llegó último a la fecha de cierre del certamen de 1992, el año de la transformación de los torneos ingleses (incluido el nacimiento de la Premier League); cayó por 2 a 1 ante Notts County, que ya estaba condenado al descenso, y perdió también la categoría. Aquella experiencia de hace 31 años fue la última entre los grandes para los Hatters (”Sombrereros”), representativos de una ciudad situada unos 47 kilómetros al noroeste de Londres que en el siglo XVII se destacaba por la producción de sombreros y que es conocida por tener uno de los cuatro aeropuertos alternativos al principal de Reino Unido, Heathrow.

Por aquella derrota, Luton no forma parte del grupo reconocido como el de fundadores de la Premier League. Contrariamente, apenas puede mostrar conquistas menores en categorías de ascenso, en un largo ciclo de malos tragos. En 2014 jugaba en la Conference League, categoría semiprofesional equivalente a la primera D argentina. Su progresivo derrumbe comenzó en 1996, con problemas económicos y el primer descenso a la League One (tercera categoría). Pareció salvar el bache con un regreso transitorio a la Championship en 2005, pero a partir de 2007 la cuesta abajo fue vertiginosa. Ese año una pésima campaña devolvió al equipo a la tercera; al siguiente una quita de 10 puntos por impago de deudas desembocó en la caída a la League Two (cuarta categoría), y en 2009 la Federación aplicó al club la mayor pena deportiva de la historia del fútbol inglés: 30 puntos de descuento. La consecuencia fue el destierro a la quinta categoría nacional.

Daniel Potts encabeza el festejo de Luton Town, que ascendió a la Premier League con la victoria por penales sobre Coventry City en Wembley. ADRIAN DENNIS - AFP

El retorno al punto de partida fue un calvario. Cinco temporadas con tres finales perdidas en el camino hasta reintegrarse a la League Two, y otros cuatro años para subir el siguiente peldaño. El paso de la League One a la Championship fue, en cambio, inmediato: en 2019 los Hatters regresaron a la segunda. Cuatro ascenso en nueve años. Ésa es la historia de decepciones y alegrías detrás de un presente soñado.

El acceso a las tribunas de Luton Town

Y ahora Luton Town vuelve a la máxima categoría británica con la particularidad que tiene su casa. Gary Sweet, el director ejecutivo de Luton Town, lo admite sin tapujos: “Nuestro estadio fue construido en 1905 y la verdad es que no ha cambiado mucho durante todo este tiempo”. Kenilworth Road es, sin duda, uno de los escenarios más peculiares del fútbol inglés. Tanto que la entrada para el público visitante requiere cruzar los jardines y patios traseros de las casas vecinas. Posee capacidad para 10.000 personas, y el club sabe que debe levantar una tribuna en tres meses para adaptarse a la exigencia de la Premier. “Eso nos costará entre 8 y 10 millones de libras [10 a 12 millones de dólares], una tarea más gigantesca que construir el estadio nuevo”, señala la dirigencia. La futura sede ya está aprobada: estará en el centro de la ciudad, tendrá 23.000 localidades, demandará un gasto de 120 millones de dólares y estaría terminada, en el mejor de los casos, para la temporada 2025/26.

Luton Town celebra un ascenso a la Premier League que esperó por 31 años. ADRIAN DENNIS - AFP

El tercer equipo en ascender, que se sumó a Burnley y Sheffield United –lo hicieron en forma directa–, comenzó el torneo dirigido por Nathan Jones, un histórico de la casa, que entrenó el plantel hasta marcharse a Southampton en la fecha 19, y lo terminó con Rob Edwards, que había iniciado la liga en Watford. Pero la línea de juego apenas sufrió modificaciones. A Luton lo interesa poco la posesión, pero es voraz en la presión en el campo ajeno cuando pierde la pelota. Sus ataques son directos, casi siempre por las bandas, donde los laterales Cody Drameh y Alfie Doughty lanzan los centros que buscan las potentes cabezas de Carlton Morris (1,85 metros) y Elijah Adebajo (1,93).

Luton Town es el próximo protagonista de la Premier, que no estaba en los cálculos de las casas de apuestas.

