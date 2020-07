Bielsa, líder del ascenso de Leeds tras 16 años Fuente: AFP

Tan solo diez segundos después del pitazo final que decretó la derrota de West Bromwich Albion por 2-1 frente a Huddersfield Town, la cuenta oficial de Leeds United soltó el tuit tan esperado: "WE ARE BACK!!!" fue el mensaje escrito ("¡Estamos de regreso!") junto con una foto editada con diez futbolistas del plantel y el técnico Marcelo Bielsa en el centro. Detrás de ellos, las dos ansiadas palabras: Premier League.

Pese a que todavía le quedan dos partidos por delante para buscar el punto que le asegure el título de la Championship, segunda división inglesa, Leeds ya puede festejar: selló su vuelta a la Premier tras 16 años de espera. Ya nadie lo sacará de los dos primeros lugares. Y el mundo del fútbol hoy quedó centrado por completo en la figura de Bielsa, el entrenador argentino que logra por primera vez un éxito en el fútbol europeo y está a las puertas de festejar un nuevo título. Justamente su último laurel fue en 2004, también hace 16 años, con la selección nacional en los JJOO de Atenas.

Newell's, club en el que Bielsa fue campeón local en 1991 y 1992, le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Twitter, que fue muy compartido por el pueblo rojinegro: "Todo se equilibra al final. ¡Felicitaciones Marcelo, el pueblo rojinegro te saluda! #LocoBielsaQuerido". Además, desde la cuenta oficial en inglés, le respondieron el tuit a Leeds por el ascenso: "Congratulations, Leeds United! From Rosario, we wish you all the best" ("¡Felicitaciones, Leeds United! Desde Rosario, les deseamos lo mejor").

Por su parte, Pep Guardiola se encargó de expresar su alegría tras decretarse el ascenso del Leeds de Bielsa a la máxima categoría. "El mejor llega a la Premier League", escribió en la cuenta "Pep Team", su red social oficial. El entrenador de Manchester City siempre declaró su admiración y respeto hacia el Loco, al punto tal que ha afirmado en varias oportunidades que "es el mejor técnico del mundo" y que "no hay otro igual".

Además, tras sellar su pasaje a la Premier, rápidamente los fanáticos de Leeds se acercaron a las inmediaciones del estadio Elland Road para festejar el ascenso. En los videos y fotos compartidos a través de las redes, se puede apreciar el fervor y la locura de los hinchas en una celebración que está lejos de respetar las recomendaciones sanitarias o el distanciamiento social.

Locura en Leeds: los fanáticos se reunieron a festejar el ascenso pese a las recomendaciones sanitarias Fuente: AFP

