Xavi continuará como director técnico de Barcelona, luego de haber anunciado que se iba

Un baldazo de agua para aplacar las llamas que habían envuelto a Barcelona en los últimos días. La eliminación de la Champions League -abrupta, demoledora, con la goleada 1-4 en París- y la derrota en el derby ante Real Madrid -con gran polémica por un supuesto gol no convalidado- enrarecieron aún más el aire de un club que veía en las dubitaciones de su entrenador un futuro incierto. Xavi Hernández, el DT, venía amagando con que creía que lo mejor para los blaugranas era que él diera un paso al costado. Lo dijo públicamente y se lo transmitió a la directiva. Sin embargo, la cosa ha dado un giro de 180 grados y el hijo pródigo de la Masía y ganador de 25 títulos con esa camiseta anunció, en una conferencia de prensa conjunta con el presidente, Joan Laporta, que continuará en su cargo un año más.

Este jueves, fue el titular del club el que primero tomó la palabra para anunciarlo con cierto tono rimbombate: “Buenos días a todos. Tengo la satisfacción de comunicar que Xavi continúa como entrenador del primer equipo del Barça. Él hizo unas declaraciones que se había planteado irse, pero ayer me transmitió la ilusión en el proyecto y el equipo. La ambición que tiene para seguir ganando, ahora siendo más competitivo. Se harán unos cambios para mejorar. Desde que nos vimos ayer teníamos claro que era una buena noticia. La estabilidad es una máxima en los proyectos que tienen éxito y en especial para éste. Xavi es un barcelonista incontestable. Lo entendemos de la misma forma. Cuando analizamos cosas, nuestro entrenador siempre piensa en lo mejor para el Barça. Es una gran noticia que Xavi continúe. El equipo que tenemos, que se está consolidando, con gente muy joven, necesita esta estabilidad. Xavi es una referencia para los jóvenes y lo podemos comprobar. Hoy estoy especialmente contento. En la junta directiva, por unanimidad, han dado apoyo a esta decisión”.

Todos para uno: Deco (director deportivo), Joan Laporta (presidente) y Xavi Hernández (entrenador) sellan el pacto de continuidad Emilio Morenatti - AP

A continuación, Xavi explicó los motivos por los cuales volvió sobre sus pasos y rectificó la decisión de marcharse que había tomado. “Saben que soy muy barcelonista e intento hacer siempre lo mejor para el club. Lo más importante es pensar en la entidad. Cuando nos reunimos con el presidente puse mi cargo a su disposición, pero me encuentro una gran confianza del presidente, el área deportiva y toda la junta. Ha sido muy importante la complicidad de los jugadores, que me han hecho ver que este proyecto tiene que continuar. Estamos trabajando bien, es un proyecto ganador. La afición también me ha hecho ver que debo seguir. Me veo con fuerzas y capacidad. El staff también. Pienso en lo mejor para el club. En enero pensé que lo mejor era irme, pero ahora lo veo diferente. Estoy muy agradecido, pienso que es la mejor decisión”.

Xavi volvió una y otra vez sobre las razones de su volantazo y en todo momento dejó en claro que nunca hubo cuestiones monetarias en el medio: “El proyecto no está acabado, creo que puede ser ganador aunque lo ha sido al inicio. Estoy convencido, ilusionado... En tres meses he visto a los jugadores, al staff... He hablado con todos y creo en todos ellos. Rectificar es de sabios y no tengo problema. Nunca fue un tema de ego ni de dinero. Mi opinión del entorno es que seguirá siendo cruel, pero me siento fuerte y con ganas. El proyecto no está acabado y lo vamos a dar todo. Pero va a seguir siendo cruel y desagradable”.

La derrota en el derby del último fin de semana, ante Real Madrid, fue otro dolor de cabeza para Xavi JAVIER SORIANO - AFP

El hombre que fue parte del ciclo más exitoso en la historia del Barcelona aclaró varias veces durante la conferencia que no había un tema de plata de por medio: “Quien ha dicho esto es para hacer daño. Laporta y Deco sabían que no iba a cobrar un euro si me iba. Esto es para dañar a mi persona, y sabe el presi que el dinero de mi contrato si no seguía sería para el siguiente entrenador”, afirmó.

Tres temporadas completará Xavi como director técnico de Barcelona, tras su asunción en 2021, luego de una experiencia como entrenador en Qatar. En el ámbito local consiguió un subcampeonato y una liga, la 2022/23, además de la supercopa española de 2023.

Tras la derrota del domingo último ante Real Madrid, son muy pocas las posibilidades de que pueda alcanzar al equipo merengue en la lucha por el título de la liga. Con 18 puntos en juego, está 11 unidades por debajo de su histórico adversario. Sin embargo, está muy cerca de asegurarse un lugar en la próxima Champions League. ¿Los rivales que le quedan al Barca? Valencia, Girona, Real Sociedad, Almería, Rayo Vallecano y Sevilla.

