Marcelo Bielsa, entrenador de Leeds, respondió a varias preguntas de algunos medios internacionales en lo previo a uno de los partidos más atractivos de la Premier League: el duelo contra Manchester City, equipo dirigido por el español Josep Guardiola. Una de sus respuestas fue un curioso elogio a Pep: "Le hizo mucho daño al fútbol", dijo el rosarino.

En rigor, no se refería a que el juego practicado por los equipos de Guardiola fuera malo o atentara contra el espectáculo, sino todo lo contrario: llevó a que muchos rivales desarrollaran esquemas defensivos para contrarrestar a los conjuntos ideados por el catalán y pasaran a guarecerse con los once futbolistas en su propio campo. "Sin quererlo, inventó un sistema, que es «cómo se defiende contra un equipo de Guardiola». Ya vio cómo se defiende contra un equipo de Guardiola: se paran detrás del círculo central, en propio campo, diez jugadores. Ése es un sistema para neutralizar el fútbol que propone Guardiola, y también Klopp", precisó Bielsa ante la cadena DAZN.

Y agregó: "Hoy es muy común ver que a un equipo al que se le atribuye superioridad se lo afronte reduciendo el campo. Que tiene 30 metros de largo y 50 de ancho. Ése es un procedimiento defensivo". Hace unas semanas, en el debut de Leeds en la Premier League, Bielsa fue a Anfield para medirse con Klopp y su Liverpool. Leeds no se tiró atrás, sino todo lo contrario: jugó de igual a igual y salió un partidazo, que el campeón inglés ganó por 4-3.

En otro fragmento de su charla con DAZN, Bielsa habló de la influencia que tiene en los futbolistas. "Lo concreto no es que yo mejore a los futbolistas; lo concreto es que los futbolistas mejoran al entrenador. Porque los futbolistas le muestran al entrenador qué cosas son capaces de hacer. Entonces, el entrenador no inventa el fútbol. El entrenador lo copia", resaltó el rosarino, de quien varias figuras del fútbol mundial han destacado su capacidad de extraerles lo mejor de sí. Bielsa añadió: "Sintéticamente, no es que yo mejore a los jugadores, sino que los jugadores indican qué es aquello que no hacen pero que son capaces de hacer, y la función del entrenador es activar esas proporciones y hacerlas más justas".

Al ser consultado sobre su carrera en Europa, el DT argentino exaltó los clubes en los mejor se sintió. "Trabajé en Athletic Bilbao, y fue una experiencia única; en Marsella, que para mí es un club inolvidable, en una ciudad inolvidable y única. Nada supera para mí lo que se siente al dirigir a Newell's, pero en Europa, Marsella y Bilbao son dos lugares únicos para respirar fútbol", recordó.

De todos modos, también resaltó cómo se vive su deporte en el ambiente que lo cobija ahora. "Leeds es un club especialísimo. Muy generoso, con un público muy generoso y enamorado de su camiseta con independencia del resultado. Ésa es la expresión de amor más valiosa que tiene el fútbol. «Te quiero de cualquier manera» es un poco lo que dice el hincha de Leeds. «Te quiero en League One, en Championship, en Champions League...». Y, aparte, me tocó trabajar con un director deportivo [Víctor Orta] que me ayudó muchísimo y con un presidente [Andrea Radrizzani] que fue muy generoso conmigo", cerró Bielsa.

Renato Senise, corresponsal en Inglaterra de DAZN Brasil, fue el encargado de hacerle las preguntas a Bielsa en forma telemática. En un momento, el periodista creyó que era una charla exclusiva, mano a mano. Peroel argentino lo frenó: "No es una entrevista individual. Usted está dentro de una conferencia de prensa; yo no concedo entrevistas individuales. Usted pregunta como un componente más de una conferencia de prensa. A usted lo interesará decir que es una entrevista individual. Yo no la considero así. No la habría aceptado".

Una vez publicada la nota, Senise aclaró en su perfil de Twitter que Bielsa había atendido a tres medios extranjeros. "Antes de hablar conmigo, dio una entrevista colectiva, y habló por separado también con BeIN Sports y NBC", contó Senise. Y añadió: "La Premier League consigue hasta hacer hablar a Bielsa".

