Boca sigue intentando descifrarse. Pese a que terminó mejorado en los resultados hasta el séptimo puesto final en la Liga Profesional y a que en Montevideo dejó favorablemente abierta la llave de Copa Libertadores contra Nacional (0-0), permanecen ciertos interrogantes en torno al equipo. En el armado del entrenador Jorge Almirón y en la actualidad de ciertos futbolistas. Entre esas confusiones, un claro ejemplo está en la defensa. Específicamente, en la central, que blande una destacada estadística pero también respira aires de inseguridad. Una sensación que se contagia entre los hinchas y los responsables del fútbol de la institución.

Porque muchas veces los números no plasman toda la realidad, esconden una parte. Una cosa es quedarse en el hecho de seguir atentamente los resultados. Otra, muy diferente, es mirar también la acción, las decisiones (buenas o malas) que toman los futbolistas durante el juego.

Sergio Romero sostuvo el arco de Boca en cero en seis de los últimos nueve partidos, más allá de las falencias de los defensores de campo. Aníbal Greco - La Nación

Boca tiene que ganarle al conjunto uruguayo el próximo miércoles, en una Bombonera estruendosa, para evitar el sufrimiento de los penales (los habrá en caso de empate). En ese sentido, es un buen signo que Sergio Romero viene acumulando una buena cantidad de vallas invictas: el 0-4 contra Godoy Cruz que tanto “dolió” –en palabras de Almirón– marcó un quiebre, y desde entonces Boca logró en seis compromisos de los últimos nueve no recibir tantos (Monagas, Sarmiento, Unión, Huracán, Independiente y Nacional). Incluso, en algunos de esos partidos en los que sí le hicieron goles, Gimnasia y Newell’s lograron descontar en el último minuto de dos muy buenos triunfos xeneizes (3-1 y 2-1, respectivamente).

Esa actualidad se debe en buena parte a cómo está respondiendo el arquero, una garantía cada vez más grande. A su vez, en la zaga central hay alteraciones. El director técnico y el Consejo de Fútbol, encabezado por Juan Román Riquelme, son los que más lo tienen en cuenta. No es casualidad que por estos días la búsqueda de incorporaciones se haya detenido en un defensor central y hayan existido consultas formales.

Nicolás Valentini se ganó un lugar en la primera de Boca, con una mejora propia y en medio de bajos rendimientos, suspensiones y lesiones de compañeros.

El plantel cuenta con cinco opciones principales. Hasta la apertura de este libro de pases, Nicolás Valentini no cumplió lo proyectado por el cuerpo técnico, más allá de lo que se le destaca: salida limpia, buen pie, condición de zurdo. Sin embargo, en los últimos encuentros se impuso su carácter y tuvo un nivel correcto. A tal punto de que fue la figura en Uruguay y de que está mejor que Nicolás Figal, intocable hasta hace pocos meses.

El ex defensor de Independiente fue, en contraste, de los más flojos en el último tiempo. Milagrosamente, ninguno de sus dos grandes errores en el Gran Parque Central terminó en goles, porque un palo y su propia reivindicación terminaron salvándolo de estar aún más en el centro de las críticas de quienes ven incrédulos esta versión que tanto dista de aquélla a la que había acostumbrado durante 2022.

Nicolás Valentini (15) y Nicolás Figal (4) fueron los defensores centrales frente a Nacional en Montevideo, el sexto partido en que Boca no sufrió goles entre los últimos nueve. PABLO PORCIUNCULA - AFP

Bruno Valdez y sus expulsiones evitables, además de otras fallas (las tienen todos los defensores hoy en día), empezaron a relegar al paraguayo por la sensación de que no es confiable. Ni qué decir de Facundo Roncaglia, que pasó a ser la quinta opción sólo porque Aaron Anselmino tiene un puñado de minutos de experiencia. Así y todo, el chico genera más entusiasmo que sus compañeros de retaguardia.

Además flota la permanente incógnita sobre Marcos Rojo, que volvió a jugar tras diez meses. Su participación de apenas ocho minutos en la capital uruguaya no alcanza para dar tranquilidad ni para asegurarle la titularidad en la revancha contra Nacional. El ex capitán sigue sin renovar el contrato, mientras Riquelme y sus laderos quieren verlo más en el campo para observar su estado físico; por eso no le han hecho una oferta todavía.

Marcos Rojo regresó después de siete meses en la división reserva, volvió a lesionarse y el miércoles sumó ocho minutos desde el banco en Uruguay. @bocajuniors

Tanto inconformismo, más allá de las vallas invictas, se refleja en estos últimos días, en los que Boca levantó el teléfono para consultar por los centrales Walter Kannemann, de Grêmio, y José Luis Palomino, de Atalanta, de Italia. Detalle: dos zurdos. Evidencia la situación de Rojo y que Valentini no conforma pese a su buen momento.

Se trata de defensores ya buscados. El primero, por la presente gestión hace dos años, siempre lejos de los números que pretende el club de Porto Alegre por el ex jugador de San Lorenzo: tanto que Boca ya habría empezado a bajar el pulgar y el “Perro” estaría decidiendo entre desembarcar a Independiente o mantenerse en Brasil. Al segundo lo quisieron en 2019 los entonces presidente Daniel Angelici y director deportivo Nicolás Burdisso: ofrecieron un dineral a la entidad de Bérgamo, sin éxito.

José Luis Palomino, el defensor de Atalanta en el que Boca sigue teniendo puesta la mira. FABRICE COFFRINI - AFP

A Boca le urge clasificarse por la Copa Libertadores, entre otras razones, porque eso daría más sentido a lo que incorporó y a lo que desea conseguir. En este caso, la necesidad es central. Las muchas vallas invictas no le son suficientes y prefiere ganar jerarquía y seguridad.