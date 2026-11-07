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Boca campeón: cómo quedó el ranking de títulos en el fútbol argentino
Con el gol agónico de Enner Valencia, el Xeneize bordó una nueva estrella y quebró una sequía de tres años y medio sin consagraciones
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Boca es el campeón de Liga 2026, luego de haber sido el equipo que más puntos sumó (63) en la tabla acumulada de los torneos Apertura y Clausura, gracias al agónico gol de Enner Valencia ante Defensa y Justicia. Además de bordarse una nueva estrella y alcanzar los 75 títulos a lo largo de toda su historia, el Xeneize jugará la próxima Libertadores (a la que ya estaba clasificado) y se garantizó disputar la denominada Supercopa Internacional, ante el que resulte ganador del Trofeo de Campeones (que disputarán Belgrano y el ganador del Clausura).
Con la victoria lograda en la Bombonera, el conjunto de la Ribera cortó una sequía de más de tres años y medio sin coronarse, ya que la anterior consagración había sido en la Supercopa Argentina 2023, cuando goleó 3-0 a Patronato, con los tantos de Darío Benedetto. Así, Boca estira su predominio en la tabla histórica y es el club que más veces se proclamó campeón.
De la mano de Rodolfo Arruabarrena, quien inició su segundo ciclo en el Xeneize en este semestre, Boca obtuvo así el primero de los cinco títulos a los que puede aspirar en este semestre: jugará la final de la Sudamericana, está en semis de la Copa Argentina y, también, sigue en carrera en el Clausura. De proclamarse también ese torneo, estará en la final del Trofeo de Campeones.
Tabla de campeones del fútbol argentino
Títulos nacionales e internacionales
- Boca Juniors 75 títulos
- River Plate 72
- Independiente 45
- Racing 41
- Alumni / San Lorenzo 22
- Estudiantes de La Plata 18
- Vélez Sarsfield 17
- Huracán 13
- Rosario Central 13
- Newell’s 9
- Lanús 7
- Belgrano 6
- Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI 5
- Porteño (ya no existe) 4
- Quilmes / Rosario Athletic 3
- Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) 2
- Atlanta / Belgrano de Córdoba / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato / Platense e Independiente Rivadavia / todos con 1.
Títulos nacionales
- River Plate 54
- Boca Juniors 53
- Racing 33
- Independiente 25
- Alumni (ya no existe) 18
- San Lorenzo de Almagro 17
- Huracán 13
- Estudiantes de La Plata 12
- Vélez Sarsfield 12
- Rosario Central 12
- Newell’s 9
- Lomas 5
- Porteño (ya no existe) / Lanús / CASI / Porteño 4
- Arsenal / Argentinos Juniors / Quilmes / Rosario Athletic 3
- Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro / Gimnasia La Plata y Sportivo Barracas 2
- Atlanta / Belgrano de Córdoba / Central Córdoba (Rosario) / Colón / Estudiantes (Caseros) / Lomas Academy / Nueva Chicago / Old Caledonians / Patronato / Saint Andrew’s / San Martín (Tucumán) / Sportivo Balcarce / Dock Sud / Tiro Federal (Rosario) / Tigre y Platense 1
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