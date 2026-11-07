Boca campeón: cómo quedó el ranking de títulos en el fútbol argentino

Boca es el campeón de Liga 2026, luego de haber sido el equipo que más puntos sumó (63) en la tabla acumulada de los torneos Apertura y Clausura, gracias al agónico gol de Enner Valencia ante Defensa y Justicia. Además de bordarse una nueva estrella y alcanzar los 75 títulos a lo largo de toda su historia, el Xeneize jugará la próxima Libertadores (a la que ya estaba clasificado) y se garantizó disputar la denominada Supercopa Internacional, ante el que resulte ganador del Trofeo de Campeones (que disputarán Belgrano y el ganador del Clausura).

Con la victoria lograda en la Bombonera, el conjunto de la Ribera cortó una sequía de más de tres años y medio sin coronarse, ya que la anterior consagración había sido en la Supercopa Argentina 2023, cuando goleó 3-0 a Patronato, con los tantos de Darío Benedetto. Así, Boca estira su predominio en la tabla histórica y es el club que más veces se proclamó campeón.

El héroe. Enner Valencia ya hizo el gol del título, sobre la hora, y todos sus compañeros lo abrazan. Manuel Cortina

De la mano de Rodolfo Arruabarrena, quien inició su segundo ciclo en el Xeneize en este semestre, Boca obtuvo así el primero de los cinco títulos a los que puede aspirar en este semestre: jugará la final de la Sudamericana, está en semis de la Copa Argentina y, también, sigue en carrera en el Clausura. De proclamarse también ese torneo, estará en la final del Trofeo de Campeones.

Tabla de campeones del fútbol argentino

Títulos nacionales e internacionales

Boca Juniors 75 títulos

River Plate 72

Independiente 45

Racing 41

Alumni / San Lorenzo 22

Estudiantes de La Plata 18

Vélez Sarsfield 17

Huracán 13

Rosario Central 13

Newell’s 9

Lanús 7

Belgrano 6

Argentinos Juniors / Arsenal / Lomas / CASI 5

Porteño (ya no existe) 4

Quilmes / Rosario Athletic 3

Defensa y Justicia / Banfield / Estudiantil Porteño / Ferro Carril Oeste / Gimnasia La Plata / Sportivo Barracas / Talleres (Córdoba) 2

Atlanta / Belgrano de Córdoba / Central Córdoba (Rosario) / Colón de Santa Fe / Chacarita / Estudiantes de Caseros / Lomas Academy / Nueva Chicago / Saint Andrew’s / San Martín de Tucumán / Balcarce / Dock Sud / Tigre / Tiro Federal (Rosario) / Patronato / Platense e Independiente Rivadavia / todos con 1.

Títulos nacionales