Boca: Diego Martínez, el entrenador que le abrió la puerta a Juan Román Riquelme

Hace tiempo que el nombre de Diego Martínez suena en los pasillos de la Bombonera. Primero porque supo trabajar en las divisiones inferiores de Boca, pero en los últimos meses (sobre todo) porque recibía -puertas adentro- los elogios de Juan Román Riquelme, el presidente del Consejo de Fútbol que sigue buscando director técnico para afrontar el desafío de la Copa Libertadores 2023. El equipo de la Ribera viene de ganarle a Barracas Central por 3-0, por la 9° fecha de la Liga Profesional, pero ya puso la mira en el debut del jueves ante Monagas, en Venezuela, por el certamen continental. ¿Allí dirigirá también Mariano Herrón o habrá un nuevo DT? ¿Ese entrenador puede ser Diego Martínez? “Si esa posibilidad existe, nos sentaremos y hablaremos para definir lo mejor”, dijo tras la victoria de Tigre sobre Lanús 2-1 de este sábado. Las ganas están.

El entrenador que más le gustaba a Riquelme desde el estilo de conducción y el pensamiento futbolístico era Ricardo Gareca, pero el problema nunca resuelto con una generación de hinchas de Boca por su pase a River en la década del 80 le puso un candado a las intenciones del hoy dirigente xeneize. Por tal motivo, tras el despido de Hugo Ibarra buscó a Gerardo Martino, un técnico con experiencia y el aval de haber dirigido a la selección argentina y el Barcelona, entre otros. Pero el Tata rechazó la oferta y el mapa de Riquelme volvió a alterarse. De un candidato que no iba a tener oposición, a volver a empezar. Y en el volver a empezar, regresó sobre un viejo gusto personal: Diego Martínez. Entre tantos “no” (porque no le interesa a los técnicos trabajar en el fútbol argentino o bajo una conducción colegiada, o porque los candidatos no les convencen al Consejo de Riquelme), la de Martínez es una alternativa que puede crecer. No es la primera vez que Riquelme pregunta en Tigre sobre la situación del entrenador, pero... ¿esta vez será la vencida?

Diego Martínez Prensa Tigre

“No tuve comunicación por parte de Boca y tampoco llamaron al club”, aclaró Martínez al ser consultado en conferencia de prensa luego de la victoria sobre Lanús por 2-1 en Victoria. Sin embargo, el entrenador admitió que estar en una lista de posibles candidatos a dirigir a Boca lo llena de orgullo: ”Ese posible interés me genera orgullo y satisfacción porque todos sabemos lo que genera Boca”, reconoció quien tuvo un paso por las divisiones inferiores del Xeneize como jugador y entrenador. ”Hace 7 años me fui de Boca, donde me formé como entrenador y también un año como futbolista. Hoy me encuentro en Tigre y en Primera División, después de pasar por todas las categorías. Me siento feliz y valorado en Tigre”, sostuvo.

Fue un fin de semana de desahogo para Diego Martínez, ya su equipo -que venía de tres derrotas seguidas- consiguió el triunfo ante Lanús 2-1 en el último minuto adicionado, a los 53.40 sobre los 54 marcados por el árbitro Hernán Mastrángelo. El goleador Mateo Retegui (justo uno de los mayores aciertos en el trabajo de Martínez) le dio el éxito con un bombazo de zurda abajo del arco, cuando los dos equipos ya jugaban con diez futbolistas por las expulsiones de Cristian Lema y Lautaro Montoya.

Lo mejor del triunfo de Tigre ante Lanús

Diego Martínez, de 44 años, que llegó a su primera experiencia –Ituzaingó, en la D– luego de vincularse con el proyecto de Barcelona en la Argentina. En su sangre, lleva ese mismo ADN. Los métodos y la visión futbolística se dispararon cuando tuvo acceso a los procesos formativos de los catalanes. Aunque todo evoluciona. Y hoy es un entrenador con un repertorio mayor, con un abanico de recursos más amplios.

Hace 7 años trabajaba en las divisiones inferiores del Xeneize con Jorge Coqui Raffo (“Yo había sido dirigido por Raffo, me formé con él”, explicó más de una vez) pero un día tomó la decisión de tomar otro rumbo como DT. “Cuando lo planteé estando en Boca, en el fútbol infantil y juvenil, muchos me decían que quizás estaba loco, que era arriesgado, porque Boca te da todo en el día a día, te da exigencia. Pero yo decidí seguir el motor que son los sueños, quise vivir la vida de esta manera... Lo hablé con mi familia, me apoyaron. Y bueno, arranqué con ese desafío de entrenar en Primera División, arranqué en Primera D. Se puede decir que irme de Boca no fue una mala decisión. Soy un agradecido que vivo de lo que me gusta en esta profesión. Lo pensé y lo hice con mucha convicción”, contó, tiempo atrás.

Y se marchó a la Primera D: Ituzaingó en 2015. Durante su paso por las juveniles de Boca, dirigió a chicos que ya debutaron en Primera. Como Valentín Barco, el lateral izquierdo o Equi Fernández, figura de Tigre que estuvo a préstamo del Xeneize. Ahora hizo explotar a Mateo Retegui y Facundo Colidio y sigue pidiendo futbolistas de la cantera de la Ribera: una de las figuras de Tigre ante Lanús fue Aaron Molinas, enganche que había sido considerado por Battaglia en la Bombonera.

Diego Martínez, DT de Tigre, dirigió en las cuatro categorías del fútbol argentino Prensa Tigre

Martínez dio todos los pasos: la citada primera D (Ituzaingó), C (Midland y Cañuelas), B (Comunicaciones y Estudiantes de Caseros) y Nacional (Estudiantes de Caseros). Como futbolista también trajinó varias canchas del ascenso. Y asumió en Tigre en enero de 2021 en reemplazo de un símbolo del club, Juan Carlos Blengio. En el Matador no paró de hacer buenas campañas: ascendió a Primera División en noviembre de 2021 y fue subcampeón de la Copa de la Liga en mayo de 2022 perdiendo la final en Córdoba justamente ante... Boca.

Tigre no lo quiere perder

Tigre, a través de Ezequiel Melaraña, su presidente, había dicho antes del partido con Lanús: “Nadie de Boca se comunicó con nosotros ni con el entrenador. Después, cuál es mi voluntad o la voluntad del club y la decisión que tomaríamos en caso de que eso suceda lo analizaremos cuando se dé un primer paso, que hasta ahora no pasó”, y había agregado en declaraciones a TyC Sports: “Nosotros siempre tuvimos muy claro cuál era nuestro norte y ahora sigue siendo el mismo. Sinceramente, y sacando a Boca porque nadie nos ha llamado y tenemos una excelente relación con la gente que hoy lo conduce, bajo ningún punto de vista se me ocurre cambiar al entrenador. Tigre tiene 9 partidos en los próximos 26 días y ese período lo queremos transitar con Diego. Eso es lo único que me importa”.

Sebastián Prediger, uno de los referentes de Tigre ante Lanús, ve a Martínez como DT de Boca Telam/Fernando Gens

Sebastián Prediger, otro de los futbolistas baluartes en su ciclo en Tigre, dijo este sábado que ve a Martínez como DT de Boca: “Tiene unas condiciones enormes. Hace tiempo digo que es uno de los mejores entrenadores del fútbol argentino. Estaría capacitado para dirigir a Boca, no tengo dudas”.

La posición de Diego Martínez es clara: “No tuve ninguna comunicación del lado de Boca pero llegado el caso del interés, nos sentaremos a hablar y veremos qué es lo mejor para todas las partes”. Herrón no pudo confirmar luego de la goleada ante Barracas que sea él quien dirija ante Monagas, en Venezuela. Riquelme, tras la negativa de Martino y su enojo por cómo si filtraban las informaciones, pasó a manejar todo en un contexto de absoluto misterio. Sin embargo, incluso en ese contexto, nunca dejó de reconocer su admiración por el trabajo de Diego Martínez.