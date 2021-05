Boca: Esteban Andrada rompió el silencio, contó cómo la está pasando en Ecuador y llevó tranquilidad: “Estoy bien y sin síntomas”

“Le digo a mi familia y a la gente de Boca que estoy bien y sin síntomas”, quien dejó esa frase fue Esteban Andrada que, desde su aislamiento en Ecuador, habló este jueves y llevó tranquilidad. El arquero xeneize no pudo regresar a la Argentina con el plantel por haber dado positivo de Covid en el control que le realizaron tras el arribo a Guayaquil el lunes pasado y por este motivo, se encuentra en un hotel de esa ciudad de Ecuador cumpliendo con el confinamiento. En la charla, contó que habló con Juan Román Riquelme, se mostró enojado con la Conmebol y hasta advirtió que puede regresar a la Argentina cuanto antes.

Una de las cosas que manifestó en el programa F90, emitido por ESPN este martes fue que ayer le escribió Riquelme: “También lo hicieron el Chelo Delgado, Cascini y Bermúdez”, aseguró Esteban Andrada quien, además, le mandó un saludo a Miguel Ángel Russo: “Se preocupó mucho por mí, le quiero agradecer”. Por otro lado, reveló: “Les quiero agradecer a Franco Armani y a Gustavo Alfaro que se preocuparon y también me escribieron”.

"AYER ME ESCRIBIÓ RIQUELME" declaró Andrada y se mostró agradecido con la dirigencia de Boca. ¡Y atención a lo que dijo de Russo! @ESPNFCarg pic.twitter.com/m6d7Tp9Lk1 — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2021

El arquero de Boca mostró su preocupación, pero también se siente ilusionado ante un posible regreso cuanto antes: “Estoy un poco preocupado, porque no se sabe qué puede pasar. No sé cómo está la situación sanitaria en Ecuador. Yo estoy sin síntomas, estoy bien”. Además, agregó: “Hoy (por este martes) me hisoparon otra vez. Esta tarde me hisopan de nuevo. Si da negativo, puedo regresar al país, aunque todavía no me dijeron nada. Alguien se tiene que hacer responsable de esto”.

#ESPNF90 Atención Boca a lo que cuenta el Flaco Andrada: de dar negativo el test de esta tarde, podrá regresar al país. @ESPNFCarg pic.twitter.com/ks1vm2f85L — SportsCenter (@SC_ESPN) May 6, 2021

Dentro de su enojo dejó apuntó a varios, entre ellos a la Conmebol: “Se tiene que hacer responsable la gente que está en la competición y que organiza todo esto. Yo no vine a conocer la plaza de Guayaquil, yo vine a trabajar”. Además, reveló una situación por la que pasó en el hotel: “Me quisieron cambiar a una habitación con balcón, pero el Ministerio de Salud de Ecuador les dijo que no se podía”.

En relación con las publicaciones que hizo su esposa contra la conducción de la entidad de la Ribera, intentó ponerle fin y calma a la situación: “Mi familia está más tranquila ahora. La gente de Boca se comunicó con mi mujer que, cuando no sabía nada, salió a hablar y tal vez fue chocante”, y luego agregó: “Desde el consulado ya hablaron con ella. Hay que entender la situación”, cerró. Por ultimo, contó qué hace mientras espera que se aclare toda la situación para poder regresar al país: “Estoy con Netflix a full. Hay momentos que ya no sabés que hacer”.

Esteban Andrada arquero del Club Boca Juniors. GETTY - Getty Images South America

El último partido que jugó Andrada con Boca fue el 11 de abril pasado, en la derrota xeneize ante Unión, en Santa Fe, por 1-0, por la 9° fecha de la Copa de la Liga. Desde ese día, el equipo de Russo disputó 6 partidos, de los cuales ganó 5 consecutivos (entre la Copa de la Liga y la Copa Libertadores) y perdió uno, del último martes ante Barcelona (0-1), por el torneo continental. En todos el arquero titular fue Agustín Rossi.

