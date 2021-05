El regreso de Esteban Andrada: las quejas de su mujer, los reclamos de Russo y el silencio de los dirigentes

No es sencillo el momento de Boca tras su viaje a Ecuador. Es que comenzó agitada la excursión con la noticia de que Esteban Andrada había dado positivo de coronavirus en el control que le realizaron tras el arribo, eso implicó un hisopado general para toda la delegación, después en el campo de juego las cosas no salieron bien y fue victoria por 1-0 de Barcelona, pero el final fue lo más inquietante para el plantel, ya que el arquero no pudo regresar con el grupo y las autoridades locales pretenden que se queda a realizar el aislamiento allí. El club está realizando gestiones para que pueda regresar al país lo antes posible, ya que tanto la autoridad sanitaria de Ecuador como la Dirección de Migraciones en Argentina impiden el viaje de Andrada.

Ante esta situación, Boca decidió que el arquero permanezca en el hotel en Guayaquil acompañado por el doctor Daniel Ponczosznik, médico del equipo. Mientras tanto, los dirigentes están realizando gestiones con Migraciones y el Ministerio de Salud de la Argentina para habilitar el regreso del futbolista en un vuelo sanitario. “Espero que termine bien lo de Esteban Andrada. Es necesario que vuelva a nuestro país. No es justo. En definitiva, no fue de paseo ni nada”, dijo Miguel Angel Russo.

Es tan compleja la situación de Andrada, que su esposa Nerina Galasso, habló con TyC Sports y disparó contra la conducción de la entidad de la Ribera: “Ni el consejo ni el presidente dan la cara. Boca fue negligente con la organización del viaje. Me da vergüenza el manejo de la institución. Salió del país con Boca, se deben hacer responsables. Si no están dadas las condiciones no deberían jugarse las competiciones internacionales”.

Miguel Angel Russo pidió que le permitan regresar a Andrada a la Argentina Mauro Alfieri / POOL ARGRA

El lógico fastidio de la mujer de Andrada ante el silencio desde Boca se advirtió en sus palabras y fue clara en su mensaje: “Estoy gestionando un avión sanitario para traerlo, porque nadie me da una respuesta. Me ayuda más Nicolás Russo (el presidente de Lanús) que Ameal (por Jorge, el mandamás xeneize). Es asintomático, se siente bien pero viste cómo es esto. Hoy estás bien, mañana no. Se quedó con uno de los médicos. Debió quedarse algún dirigente, pero no sucedió”.

Andrada fue aislado sin síntomas en el hotel Hilton Colon Guayaquil. El representante de Andrada, Luciano Nicotra, también se expresó en los medios y reveló que el arquero de Boca “no está muy bien de ánimo”. Desde Boca saben que la situación es compleja de resolver, porque desde el Ministerio de Salud de Argentina entienden que permitir el regreso de Andrada al país podría generar un grave antecedente.

Desde Boca entienden que de no poderse resolver el retorno en un avión sanitario, podría regresar nuevamente al país entre el martes o miércoles de la semana próxima.

