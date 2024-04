Boca - Estudiantes: cuándo y dónde se juegan las semifinales de la Copa de la Liga

Escuchar

El plantel de Boca sigue feliz por el triunfo que logró ante River y le significó el pasaje a las semifinales de la Copa de la Liga, pero ya se pone en la mente el partido con Fortaleza, en Brasil, del próximo jueves, por la Copa Libertadores, y el encuentro ante Estudiantes de La Plata (eliminó a Barracas Central), que ya tiene día, horario y sede. El Pincha también disputa un torneo internacional, recibirá en su casa a Gremio este martes por el Grupo C de la Copa Libertadores, por lo que tendría una semana para descansar hasta el compromiso local.

El Mario Alberto Kempes de Córdoba será nuevamente el lugar señalado para las semifinales del certamen local, como se preveía desde la previa del Boca-River y tal como el propio Ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, lo deslizó en la antesala del superclásico. Se disputará el martes 30 de abril a las 20 horas.

Cristian Medina y Fernando Zuqui, en el Estudiantes vs. Boca que se reanudó el 12-04-24 Fotobaires

El partido de la “semifinal” entre Boca y Estudiantes se empezó a jugar apenas minutos después del gran triunfo del equipo de Diego Martínez. Enseguida hubo una comunicación de Juan Román Riquelme, presidente xeneize, con Juan Sebastián Verón, titular de Estudiantes. Y ya ahí se generó un principio de acuerdo para que el encuentro decisivo se juegue entre lunes y martes.

No bien finalizó el encuentro, Riquelme -en medios de los festejos- también dejaba su punto de vista sobre el próximo encuentro: “Creo que Estudiantes se comportará normal como lo hicimos nosotros cuando pasó lo del chico (Altamirano). Gracias a Dios no pasó nada y eso fue lo más importante. Lo único que importaba era que el chico no tuviera nada. Hemos dejado que Estudiantes se maneje como corresponde y que el partido se juegue cuando les pareciera bien. No creo que tengamos problemas en tener el descanso necesario los 2 y que podamos competir de la mejor manera”. Como Boca jugará con Fortaleza el jueves (y con un viaje a Brasil incluido), no pretendía volver a hacerlo con Estudiantes el domingo.

Santiago Ascacíbar marca a Luca Langoni Fotobaires

Lo que dice Riquelme se refiere a la situación que le tocó vivir a Javier Altamirano, mediocampista de Estudiantes. Porque el primer partido que empezaron a jugar Estudiantes y Boca en La Plata, por la 11 fecha, debió ser suspendido: y los 27 minutos restantes se disputaron el 12 de abril, donde se terminó imponiendo el Pincha 1-0 por el gol de Javier Correa.

“Javier Altamirano continúa con su buena evolución. En el día de hoy pasará de cuidados intensivos a sala común para continuar con su recuperación”, explicó el parte médico que había publicado Estudiantes el 23 de marzo pasado. Días atrás, los especialistas habían determinado que la razón de su episodio se dio por una “trombosis del seno longitudinal superior” en el cerebro y que eso le generó el cuadro convulsivo que conmocionó al fútbol argentino. Ese mismo día del parte médico el mediocampista fue visitado por su compañero Zaid Romero, quien compartió una foto en sus historias de Instagram.

El partido se reanudó el 12 de abril, en el estadio de Uno y Javier Correa fue el autor del único gol que le dio el triunfo al conjunto dirigido por Eduardo Domínguez, con complicidad de Chiquito Romero, a quien se le escurrió el balón de entre sus manos.

Estudiantes, por otra parte, había quedado enojado con la Liga Profesional porque el partido con Barracas Central, por los cuartos de final, se había disputado en la cancha de Platense. ¿Cuál fue el reclamo? Que por la baja capacidad del estadio de Vicente López, muchos hinchas del pincha se quedaron con las ganas de decir presente en el partido. La organización del torneo le dio a Estudiantes apenas 7500 generales y 3500 plateas. Estudiantes cuenta con 59.000 socios y si se toma como referencia la disposición que tuvieron Boca y River en el estadio Mario Alberto Kempes, podría contar para la semifinal con 25.000 localidades para sus hinchas.

Si bien al jugarse un martes por la noche se trata de un día entresemana, la buena para los hinchas de Boca y Estudiantes que decidan viajar hacia Córdoba es que al día siguiente será feriado por el 1º de Mayo y habrá tiempo para que cada uno retorne a sus hogares. Estudiantes en principio veía con mejores ojos jugar el domingo en Buenos Aires (para que sus simpatizantes no se tengan que trasladar tanto y que no se de en un día laborable), pero este contexto del feriado le resultó favorable para hacerlo el martes en Córdoba.

Argentinos (Batallini) y Vélez (Bouzat), en el partido que jugaron en Liniers el 5 de abril de 2024 FOTOBAIRES

En la otra semifinal de la Copa de la Liga, Argentinos Juniors y Vélez jugarán este domingo en el Estadio Único de San Nicolás, a las 15.30. El Bicho venció a Defensa y Justicia por penales por 3-2, luego de empatar 1-1 en los 90 minutos. En tanto, el Fortín dio el golpe al eliminar a Godoy Cruz (triunfo por 2-1), que había terminado como líder de la Zona B.

La final de la Copa de la Liga se jugaría el sábado 4 o el domingo 5 de mayo (dependiendo si pasa Argentinos o Vélez) en Santiago del Estero.

