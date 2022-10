Boca - Independiente, en vivo: el minuto a minuto de la definición de la Liga Profesional

Boca depende de sí para ser campeón de la Liga Profesional de Fútbol y levantar un segundo trofeo en el año. Lo conseguirá si este domingo derrotare a Independiente en La Bombonera. El encuentro comenzará a las 17, tendrá el arbitraje de Darío Herrera y será televisado por ESPN Premium.

16.47 - Termina la entrada en calor

Los planteles de Boca e Independiente dejan el campo de juego y vuelven a sus vestuarios, para ponerse las camisetas correspodientes y volver al campo a disputar el partido.

16.38 - Así va Boca

El técnico Hugo Ibarra dispuso a los siguientes 11 titulares para recibir a Independiente.

16.35 - Así va Independiente

El técnico Julio Falcioni dispuso a los siguientes 11 titulares para visitar a Boca.

16.30 - Falta media hora...

A media hora del inicio del partido, la Bombonera está repleta y hay un clima festivo, a la espera de la gran definición contra Independiente.

La Bombonera, a reventar. Ambientazo de finalísima.



En 30 minutos empieza la verdad. 🇦🇷🏟️ pic.twitter.com/oFgANAnE4U — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 23, 2022

16.20 - Independiente y Rossi entran en calor

El plantel de Independiente ingresó al campo de juego a hacer la entrada en calor. El público de la Bombonera protagonizó el primr estallido de la tarde cuando salió Rossi a prepararse en el arco.

Previa del partido que disputarán Boca Juniors e Independiente. Aníbal Greco - LA NACIÓN

16.10 - “Dependemos de nosotros”

Darío Benedetto compartió su fastidio por no jugar y su nerviosismo prepartido. “La verdad es que estoy con mucha bronca. Cuando sentí la molestia me di cuenta de que me había desgarrado. Haré todo lo posble para volver lo antes posible”, dijo el Pipa en ESPN. Y agregó: “Esperando este partido con muchos nervios. Hablamos con Marcos (Rojo) y coincidimos en que era importante acompañar al grupo, aunque sea desde afuera. Dependemos de nosotros, dejamos la vida en cada partido, y aun sabiendo que hay cosas por mejorar, esta forma nos está dando resultado y no la vamos a cambiar. Me pongo muy nervioso estando desde afuera, seguramente vea lo que pasa en el otro partido.”

16.01 - Alegría y optimismo en los ingresos

Tal como se recomendó, los socios de Boca ingresan a la Bombonera en tiempo forma. No se registran incidentes en cada uno de los ingresos.

👉 Estos son los accesos para el partido de hoy en la Bombonera.



¡Nos vemos en casa! 💙💛💙 pic.twitter.com/TFRehLkSeS — Socios/as Boca Juniors (@sociosbocajrs) October 23, 2022

15.55 - ¿Cómo se define el campeón si hay empate en puntos?

En caso de que ambos equipos no se saquen diferencias en la clasificación general al término del campeonato, el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) decidió el cronograma de definición para conocer al nuevo campeón del certamen doméstico: se jugará un partido de desempate el miércoles 26 de octubre, 72 horas después de la última jornada, con horario y sede a confirmar (será en estadio neutral). De esta manera, las semifinales de la Copa Argentina, donde Boca debe enfrentar a Patronato en un compromiso pactado justamente para esa fecha, pasarían al domingo 30 y la final al miércoles 2 de noviembre (el calendario actual indica que debería jugarse el 30).

15.40 - El recuerdo a Paola Fleitas

En las tribunas de La Bombonera se homenajea desde una bandera a Paola Fleitas, la hincha de Boca fallecida en un accidente automovilístico cuando viajaba a Mendoza en micro, para alentar al Xeneize ante Godoy Cruz.

La bandera en homenaje a Paola Fleitas, la hincha de Boca fallecida en Mendoza

15.30 - Llegó Boca a la Bombonera

A una hora y media del inicio del partido con Independiente, el plantel de Boca llegó a la Bombonera.

15.20 - Qué debe pasar para que Racing sea campeón

El equipo de Fernando Gago si o si depende de lo que pase en el barrio de La Boca. A pesar de su gran rendimiento en el campeonato (no pierde hace ocho jornadas y, desde entonces, acumula siete victorias y un empate), llega a la última jornada con los ojos puestos en el compromiso entre su clásico rival, Independiente, y Boca. Debe esperar a que el xeneize no gane y, si eso se cumple, con una victoria será campeón, pero con un empate o una derrota permitirá que los de Ibarra se consagren.

15.10 - Qué debe pasar para que Boca sea campeón

Una eventual victoria haría prescindir a Boca de lo que ocurra en Avellaneda entre Racing y River. En cambio, si hubiere un empate, un triunfo de la Academia haría campeón al equipo blanco y celeste. El punto de ventaja que lleva Boca implica que si en ambas canchas se diere un mismo resultado en puntos (no necesariamente en goles), el campeón será el conjunto xeneize. Una sola posibilidad llevaría al torneo a un desempate: derrota de Boca e igualdad de la Academia. De ser necesario, ese enfrentamiento decisivo tendrá lugar la semana entrante en un estadio neutral y ante ambas hinchadas.

15.01 - El último antecedente entre Boca y el Rojo

14.50 - Un plantel al límite

La principal preocupación de Boca es que sus jugadores llegan con lo justo en lo físico a la instancia decisiva del certamen. Un referente, Darío Benedetto, se lesionó en La Plata el jueves pasado y se perderá este encuentro y la semifinal por la Copa Argentina contra Patronato. El club confirmó un desgarro de grado 2 en el sóleo izquierdo. Lo reemplazará Luis Vázquez, que frente al Lobo cumplió una fecha de suspensión. El cuerpo técnico esperará hasta último momento a Frank Fabra, otro de los caídos en la batalla de La Plata: lo del colombiano (el futbolista del plantel que está desde hace más tiempo en el club: llegó en 2016) es la consecuencia de un fuerte golpe. Su reemplazante sería Agustín Sandez. Otros tocados son Martín Payero y Juan Ramírez. El talentoso volante formado en Banfield padece una lesión en un tobillo desde que fue vendido a Inglaterra, donde vistió la camiseta de Middlesborough, dueño de su pase. Ramírez tampoco está al 100%, pero Juan Román Riquelme, vicepresidente y máximo responsable del fútbol de Boca, contó en ESPN que “siempre quiere jugar para que lo vea su mamá, que está muy enferma”. Puede jugar de entrada Ramírez tirado a la izquierda o ser suplantado por Sebastián Villa, el jugador más decisivo del plantel.

Luis Vázquez volverá a ser titular en la delantera de Boca: tras cumplir una fecha de suspensión, reemplazará al lesionado Darío Benedetto. Aníbal Greco - La Nación

14.40 - Lesionados y concentrados

Por la importancia del partido, el entrenador Hugo Ibarra concentró a tres lesionados: Benedetto, Marcos Rojo (operado esta semana de una rotura de ligamentos cruzados) y Exequiel Zeballos (transita la última parte de la recuperación de una fractura de tobillo). Villa, crucial ante Gimnasia, había vuelto el domingo pasado, contra Newell’s (0-2). En caso de actuar el colombiano, compartirá la delantera con Vázquez y con Luca Langoni, dos productos del semillero xeneize, cuya división reserva acaba de salir bicampeona. Langoni, por caso, es el mayor goleador de Boca en la Liga, a pesar de que tuvo sus primeras chances recién tras la lesión de Zeballos. Durante su formación jugaba como defensor lateral, pero explotó como atacante bajo la dirección de Ibarra.

14.30 - Cómo llega Independiente

Independiente, por su parte, llega en plena transición. El encuentro será el de despedida del entrenador, Julio César Falcioni, y el cierre de un torneo en el que el Rojo cosechó apenas 34 puntos y nunca estuvo cerca de una clasificación para una competencia internacional. Su DT planteará un esquema 5-3-2 y gozará de una ventaja en comparación con Boca: el plantel descansó toda la semana.

📋 Estos son los concentrados para enfrentar a Boca en La Bombonera mañana a las 17 hs.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/Vtv1wFUGPh — C. A. Independiente (@Independiente) October 22, 2022

Claro que la Bombonera completa y la certeza de que un eventual triunfo es suficiente serán combustible para los futbolistas xeneizes. En Independiente ya no jugará Juan Manuel Insaurralde, ex defensor xeneize, pero sí lo hará Iván Marcone, que también vistió la camiseta azul y oro.

14.35 - Probables formaciones

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Nicolás Figal y Frank Fabra; Guillermo “Pol” Fernandez, Alan Varela y Óscar Romero; Luca Langoni, Luis Vázquez y Sebastián Villa o Cristian Medina. Director técnico: Hugo Benjamín Ibarra. Independiente: Milton Álvarez; Álex Vigo, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Edgar Elizalde y Lucas Rodríguez; Damián Batallini, Lucas Romero e Iván Marcone; Leandro Fernández y Leandro Benegas. Director técnico: Julio César Falcioni. Árbitro: Darío Herrera. VAR: Leandro Rey Hilfer. Estadio: La Bombonera. Hora: 17. TV: ESPN Premium.

14.30 - Bienvenidos

Buenas tardes. Soy Pablo Lisotto y les doy la bienvenida al liveblog de Boca e Independiente. Los estaré acompañando en todo lo que vaya ocurriendo en la Bombonera, en esta jornada de definición en la Liga Profesional.