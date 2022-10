Los goles de Boca frente a Independiente: el cabezazo de Pol Fernández y la joya de Sebastián Villa para que el Xeneize se acerque al título

escuchar

La Liga Profesional tiene una definición inesperada. En el duelo en el que Boca recibe a Independiente por la última fecha, para el Xeneize todo comenzó cuesta arriba. Leandro Fernández, de penal, le daba la apertura del marcador a los visitantes. Sin embargo, Boca reaccionó y pudo llegar a la igualdad de inmediato gracias al tanto de Pol Fernández que le dio tranquilidad a la Bombonera. Ya en la segunda parte, Villa revirtió el resultado con una pegada estupenda.

Los Diablos aprovecharon el penal que cobró el juez Darío Herrera, luego de la infracción de Luis Advíncula a Lucas Rodríguez. A los 32, Fernández, bien ejecutado, cambió por gol. Lo cierto es que el equipo de Ibarra no se achicó y fue al frente. A los 34, una infracción en tres cuartos de cancha le dio la posibilidad al Xeneize de una pelota parada. Una pegada fenomenal de Óscar Romero fue al primer palo y allí estaba Guillermo Pol Fernández que con la cabeza le cambió la trayectoria al remate. La pelota entró en el segundo palo y significó el 1 a 1 para Boca.

Los hinchas deliraron y la incertidumbre de estar abajo en el marcador se cambió en tan sólo dos minutos y el alma les volvió al cuerpo a los hinchas del conjunto Azul y Oro que necesitan un triunfo para asegurarse el título. Ya en la segunda parte, los de Ibarra volvieron a aprovechar la pelota parada. Villa, que ingresó por Ramírez en el inicio de la segunda parte, charlaba con Romero frente a la pelota, pero fue el colombiano el que se hizo cargo de la ejecución y la mandó al primer palo con una excelente pegada para poner el 2 a 1. Sentimiento de emoción para el delantero que convirtió su curto tanto en el campeonato.

Vale destacar que Boca ya conquistó la Copa de la Liga Profesional y esta obtención le daría el bicampeonato. Además, tiene todavía por delante la semifinal de la Copa Argentina ante Patronato.

La ausencia de Benedetto

Los oídos están puestos en lo que sucede de un lado y de otro, y Darío Benedetto, ausente en Boca por un desgarro, se refirió al tema. Además, dejó en claro cómo reaccionará ante un hipotético gol del Millonario.

El atacante de Boca sufrió una lesión el último jueves en la victoria ante Gimnasia que lo dejó afuera de este duelo trascendental, pero se refirió a cómo vivirá esta última fecha desde afuera de la cancha y expresó qué hará si hay un gol de River: “Yo que estoy afuera no sé qué me pone más nervioso si estoy afuera o adentro, no te voy a decir que no porque sí voy a seguir lo que pasa afuera” expresó el Pipa en primer término, pero es cierto que si Racing pierde puntos, le dará una ayudita a los de Ibarra y ante la consulta de si festejará un gol de River, fue determinante: “No, sólo se grita el gol de nosotros que dependemos de nosotros y en eso estamos pensando”, expresó.

Además, se refirió a cómo apoyaron junto a Marcos Rojo al equipo de cara este choque definitorio y que les puede dar el título: “Hablamos con Marca y dijimos que estaría bueno que concentráramos todos para apoyar al grupo desde afuera. Estamos confiados porque dependemos de nosotros, hoy se puede sacar un resultado y podemos volver festejar y que todo salga bien”, cerró el goleador.

LA NACION