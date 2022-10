Marcelo Gallardo: “Estoy contento y orgulloso, más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival”

escuchar

Fue su último partido oficial como director técnico de River. Marcelo Gallardo cerró un ciclo de ocho anos y medio en el club de Núñez. Estará presente en un par de amistosos que se disputarán en noviembre, pero la despedida que corona una gestión con 14 títulos fue este domingo en Avellaneda, en el resonante triunfo 2-1 sobre Racing, que privó a la Academia del título y allanó la consagración de Boca.

"SIENTO ORGULLO MÁS ALLÁ DE HABER BENEFICIADO A NUESTRO ETERNO RIVAL"



🗣️ Marcelo Gallardo, tras la victoria ante Racing.



"DE LO OTRO NO SE VUELVE"#SeHablaAsiDIRECTV pic.twitter.com/vCaSeEGvNB — DSportsAr (@directvsportsar) October 23, 2022

El River de Gallardo, asumiendo su gen competitivo, ayudó a Boca. Toda una paradoja. A la salida del vestuario, con un semblante sonriente y relajado, el Muñeco se paró para contestar solo una pregunta de la prensa, aunque su intención era enviar un mensaje claro y rotundo: “Principalmente, lo que me gustaría destacar es que, en un país en el que se sospecha de todo, donde todo es tan cruzado, mezquino y vacío de valores, desde el fútbol tuvimos la posibilidad de sembrar semillas que signifiquen que se puede tener respeto y dignidad por la profesión, por el fútbol, por la pasión que nos genera a todos este deporte”.

Gallardo se saluda con Fernando Gago FotoBaires

Gallardo continuó: “Entiendo si hay hinchas (por los de River) tal vez enojados o frustrados, pero creo que lo de hoy fue la manera que nosotros tenemos que representar y transmitir ciertos valores. Más allá de ganar o perder, dejar a salvo la dignidad hacia lo que somos. Eso creo que tiene muchísimo valor. Sí, estoy contento y muy orgulloso, más allá de haber beneficiado a nuestro eterno rival. Es un orgullo tener esta paz interna. Más allá de no tener un año bueno en lo futbolístico, sí tuvimos un proceso enorme, de muchísimas cosas lindas vividas. Y cerrarlo de esta manera, donde no teníamos nada en juego, pero sí teníamos que resguardar nuestra integridad, dignidad y valores. Así que estoy muy feliz por todo eso. De lo demás no se vuelve, pero si esto se mantiene, estoy seguro de que River va a ser más grande de lo que ya es”.

Gallardo felicita a Borja, autor de los dos goles de River FotoBaires

LA NACION