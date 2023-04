Boca: Jorge Almirón y la foto premonitoria dos años antes de llegar como entrenador a la Ribera

escuchar

Jorge Almirón demostró, con sus gestos y palabras, una gran felicidad este lunes en su presentación como director técnico de Boca. “Estoy entusiasmado, veo una gran disposición y de a poco tenemos que transformarnos en un gran equipo. Hay poco tiempo, pero el miércoles tenemos una gran oportunidad. Le agradezco a Román que fue con quien tuve el primer contacto directo y también a todo el Consejo del fútbol. El hincha es incondicional y espera que esto mejore”, dijo el flamante DT.

El ex técnico campeón con Lanús trabajará con el exlateral Maximiliano Velázquez y Pablo Manusovich como ayudantes de campo y dos colaboradores empleados directos del club: el preparador físico Pablo Santella y el entrenador de arqueros Fernando Gayoso. Santella, de todos modos, se recupera de una operación de apendicitis y es reemplazado de forma provisoria por Alejandro Blasco.

Jorge Almirón con Jorge Ameal, presidente de Boca Mauro Alfieri

Enseguida puso el foco en el debut ante San Lorenzo, el miércoles, en el Nuevo Gasómetro, por la 11° fecha de la Liga Profesional de Fútbol. “La gente quiere resultados y hay un contexto. “En lo único que tengo que pensar ahora es en partido del miércoles y en sacar un buen resultado. San Lorenzo es un equipo que viene bien y jugamos en su cancha, pero nosotros somos Boca. Vamos a tratar de ir, hacer un buen papel y ganar. Después iremos mejorando con el correr de los entrenamientos y de los partidos. Estoy en el club más grande del país y tenemos que estar a la altura”.

Y agregó: “Hay jugadores que saben donde están. Pasa que anoche (en referencia a la derrota con Colón), con el desconcierto de tantos cambios, de haber empezado perdiendo el partido y la obligación de ir a ganarlo, a veces se equivocan los caminos, pero la actitud fue buena. Vamos a tratar de aprovechar las cualidades para mejorar el funcionamiento y recuperar la confianza, por eso, ¿qué mejor que tener a un rival como San Lorenzo?”.

La foto de 2021

El posteo que hizo Jorge Almirón en su cuenta de instagram tras ser presentado como DT de Boca: "Es una foto que me saqué hace dos años, ahora la puedo publicar", dijo Instagram

Le agradeció a Mariano Herrón el gesto que tuvo de poner un equipo alternativo en la Bombonera, para así él podría comenzar a practicar con la mayoría de los titulares de cara al clásico del miércoles. “Me tocó ver el partido ayer ante Colón, un equipo nuevo, ya que venían de un cansancio en Venezuela (ante Monagas, por la Copa Libertadores), también le agradezco a Herrón, sabiendo que pensó en el club y en los jugadores. Así tuve la posibilidad de trabajar con casi todo el plantel sabiendo que habían dos prácticas nada más antes del próximo partido. Es para resaltar. El equipo está rodeado de gente buena. Boca ante Colón empezó perdiendo a los 40 segundos y eso no fue fácil. Fue emocionante el apoyo de la gente. Sé que el equipo va a levantar y que vamos a armar un buen equipo”.

Jorge Almirón, al frente de su primer entrenamiento como DT de Boca Prensa Boca

Se mostró feliz por tener la chance en Boca en este momento de su carrera: “Me agarra maduro, estoy preparado. Yo no soy el mismo que cuando me tocó estar en la primera etapa en Lanús, no soy la misma persona. Era natural en aquel momento que la gente pudiera pensar que era el momento que se podía dar lo de Boca, después de esa primera experiencia en Lanús. Los resultados no fueron tan buenos después, pero estoy en un gran momento y preparado para eso. Yo sabía que iba a venir en un momento, hace dos años me saqué una foto... era muy importante para mí este desafío. Quizás ahora la puedo publicar...”.

En la foto, como se ve en la imagen arriba, está Almirón (con una gran sonrisa) posando con una pared que tiene el nombre “Jorge” y también pintada la bandera azul y oro. Ahora se le dio. Lo que tanto deseó se cumplió. Depende de él aprovechar la oportunidad.

