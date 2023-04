Jorge Almirón ya es el nuevo DT de Boca: su presentación en la Bombonera y el recuerdo del gol que cambió su carrera

escuchar

Tras las etapas de Miguel Ángel Russo, Sebastián Battaglia y Hugo Ibarra durante la gestión Riquelme, Jorge Almirón fue presentado este lunes como director técnico de Boca en una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la Bombonera. Con camisa negra arremangada y acompañado por Jorge Amor Ameal y Chicho Serna, el flamante DT, director técnico respondió varias preguntas.

Ameal, en la presentación, le agradeció a los exdirectores técnicos que pasaron por la institución en el último tiempo y recordó: “De los últimos ocho torneos, ganamos seis”. Luego fue el turno de Almirón que, en primer lugar dijo: “Estoy entusiasmado, veo una gran disposición y de a poco tenemos que transformarnos en un gran equipo. Hay poco tiempo, pero el miércoles tenemos una gran oportunidad. Le agradezco a Román que fue con quien tuve el primer contacto y también a todo el consejo del fútbol. El hincha es incondicional y espera que esto mejore”.

Jorge Almirón, DT de Boca Prensa Boca

Con mucha paciencia y con una sonrisa en todo momento, habló del partido de este miércoles contra San Lorenzo, y lo que quiere para su equipo: “En lo único que tengo que pensar ahora es en partido del miércoles, después iremos mejorando con el correr de los entrenamientos y de los partidos. Estoy en el club más grande del país y tenemos que estar a la altura”.

Sobre el calendario ajustado del Xeneize en los próximos días, contó: “Creo que los jugadores tendrían que acostumbrarse a repetir partidos a pesar de los pocos días de recuperación, por lo que he visto, lo pueden hacer; son todas finales y tenemos que tomarlas así, varios equipos están en las mismas condiciones, quiero que los jugadores puedan afianzarse a esto. Espero tener a todos los jugadores, Fabra se va a recuperar pronto”. Así se refirió al lateral colombiano, que sufrió una lesión en la rodilla en la derrota del domingo por la noche ante Colón.

Presentación de Jorge Almirón como nuevo DT de Boca Juniors. Mauro Alfieri

Y agregó: “Hay jugadores que saben donde están. Pasa que anoche, con el desconcierto de tantos cambios, de haber empezado perdiendo el partido y la obligación de ir a ganarlo, a veces se equivocan los caminos, pero la actitud fue buena. Vamos a tratar de aprovechar las cualidades para mejorar el funcionamiento y recuperar la confianza, por eso, ¿qué mejor que tener a un rival como San Lorenzo?”

Sus últimos pasos no fueron muy buenos, pero para la actualidad se mostró con muchísima confianza para el desafío, además, contó una anécdota: “Yo no soy el mismo, no soy la misma persona, después de Lanús en mi primer momento podría haber venido, que era lo más fácil. Tomé otros caminos, los resultados no fueron buenos, pero los procesos de los equipos con los jugadores sí. Ahora estoy en un gran momento, las cosas llegan y estoy preparado para esto. En algún momento estuve cerca de dirigir a Boca , yo sabía que iba a venir en algún momento, era un deseo personal muy fuerte. Hace unos años me saqué una foto acá cerca y la voy a subir, asumiendo como entrenador, para que me represente muy bien lo que es estar acá”.

Para culminar, recordó el día que hizo un gol jugando para Deportivo Español, en la Bombonera y lo relacionó con lo que tienen que dar los futbolistas: “Justo acá me tocó hacer un gol y ese gol me cambió la carrera y me tocó irme a México, se lo contaba al presidente y sé lo que trasciende jugar bien contra Boca, así que como jugadores de este club tienen que estar preparados para eso, yo como entrenador sé que tenemos una exigencia muy fuerte. Espero ir de a poco mejorando el juego, el equipo y que los jugadores se sientan bien porque después ellos transmiten en la cancha hacia la gente”, cerró Almirón, que luego posó para las fotos con una camiseta que llevaba su nombre.

Presentación de Jorge Almirón como nuevo DT de Boca Juniors. Mauro Alfieri

Este lunes, finalmente y tras muchos días de búsqueda por parte de Juan Román Riquelme, Almirón se hizo cargo del plantel y tuvo su primer entrenamiento con sus nuevos dirigidos. Luego de presenciar este domingo en la Bombonera la derrota inesperada ante Colón (1-2), se puso al mando en medio de un contexto complicado: los malhumores, un compromiso difícil en sólo 48 horas y la mala noticia de que ya tiene que cambiar los planes (si los había) por perder a Frank Fabra.

Cerca de las 9.30 arribó el nuevo técnico Xeneize al predio que el club tiene en Ezeiza para ponerse delante de su grupo una hora después. Una presentación cara a cara en medio del campo de entrenamiento y a trabajar, con una ventaja y una ausencia que no le habrá causado nada de gracia.

Jorge Almirón, al frente de su primer entrenamiento como DT de Boca Prensa Boca

Y con lo inmediato que es todo en el fútbol argentino, Almirón. ya tiene que salir a la cancha este miércoles. Justo toma al plantel en medio de una jornada entre semana y, encima, el conjunto azul y oro visita al Ciclón, el segundo en la tabla de posiciones y uno de los equipos que más clara y trabajada tiene su identidad. Y justamente el conjunto de Boedo, lo tuvo al flamante DT Xeneize como entrenador desde fines de 2018 hasta mayo de 2019.

El Nuevo Gasómetro suele ser un escenario hostil cada vez que Boca lo visita y esa, nada menos, será la primera prueba del ciclo del nuevo DT del equipo de la Ribera. Con poco tiempo para trasladar puntos de su estilo, los hinchas ya reclama ganar en el Bajo Flores para recuperarse de tantos golpes. Presiones a las que, además, deberá acostumbrarse rápido.

"ESTOY PREPARADO Y EN UN GRAN MOMENTO"



Jorge Almirón sobre la ilusión de ser el DT de Boca y el cierre de la conferencia de prensa 🔵🟡🔵#TNTFútbol pic.twitter.com/Yc4VTdgfXN — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 10, 2023

El ex DT campeón con Lanús trabajará con el exlateral Maximiliano Velázquez y Pablo Manusovich como ayudantes de campo y dos colaboradores empleados directos del club: el preparador físico Pablo Santella y el entrenador de arqueros Fernando Gayoso. Santella, de todos modos, se recupera de una operación de apendicitis y es reemplazado de forma provisoria por Alejandro Blasco.

