Independiente vs. Talleres, por la Copa de la Liga 2024: día, horario, TV y cómo ver online

Este lunes, desde las 20, Independiente y Talleres se enfrentan en un partido correspondiente a la última fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Ramírez, se disputa en el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Este partido se juega en simultáneo a otros tres del grupo A: Instituto (7° - 17) vs. River Plate (3° - 24), Argentinos Juniors (1° - 25 puntos) vs. Barracas Central (2° - 25) e Independiente Rivadavia (14° - 8) vs. Vélez (6° - 22). La zona B, en tanto, se define el martes con otros cuatro encuentros al mismo tiempo: Boca Juniors (5° - 22) vs. Godoy Cruz (1° - 29); Belgrano (11° - 14) vs. Racing (6° - 21); Defensa y Justicia (4° - 23) vs. Newell’s (7° - 21), y Lanús (3° - 23) vs. Estudiantes (2° - 24).

¡Se define todo! Hoy se pondrá en marcha la #Fecha14 de la #CopaSurFinanzas 🏆 2024. ¿Qué equipos avanzarán a los Cuartos de Final? pic.twitter.com/JJxtZ72kVF — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) April 13, 2024

Independiente vs. Talleres: todo lo que hay que saber

Fecha 14 de la zona A de la Copa de la Liga Profesional 2024.

Día: Lunes 15 de abril.

Hora: 20.

Estadio: Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Independiente vs. Talleres: cómo ver online

El encuentro está programado para este lunes a las 20 y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador para ver el partido (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “pack fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Ambos equipos tienen muchas chances de avanzar de ronda. Con una victoria conseguirían el objetivo, aunque Independiente lo tiene algo condicionado. Otra diferencia los separa: el conjunto cordobés puede seguir soñando hasta con un empate, pero a los de Avellaneda solo les sirve el triunfo.

En caso de igualdad al término de los 90′ reglamentarios, la T quedaría en el 4° lugar con 24 y el Rojo en el 5° con 23 (se clasifican a cuartos de final los primeros cuatro de cada zona). Argentinos Juniors y Barracas Central se sacarán puntos entre sí en la parte alta de la tabla, y a River le bastará con sumar ante Instituto en condición de visitante.

Posibles combinaciones de resultados para la clasificación de Independiente

Empatando: Quedará eliminado.

Perdiendo: Quedará eliminado.

Posibles combinaciones de resultados para la clasificación de Talleres

Ganando: Se clasificará independientemente de lo que pase en los otros partidos.

Empatando: Se clasificará únicamente si Vélez no derrota a Independiente Rivadavia, aunque también obtendría su boleto a la próxima instancia si el Fortín gana y River pierde por más de seis goles ante Instituto (la última vez que hubo una diferencia de tal magnitud en un partido de Primera División fue en la Liga Profesional 2021, cuando Boca vapuleó 8 a 1 a Central Córdoba).

Perdiendo: Quedará eliminado.