Este fin de semana, en el marco de la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023, se disputa una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Este domingo, Boca y River se enfrentan en la Bombonera, a partir de las 14, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de ESPN Premium y TNT Sports (el minuto a minuto se puede seguir en canchallena.com). Será el primero de los cuatro clásicos del domingo (también juegan Colón vs. Unión, Estudiantes vs. Gimnasia y Talleres vs. Belgrano).

El enfrentamiento más clásico del fútbol argentino se jugará en medio de un calendario apretado para el xeneize (este jueves empató 0 a 0 en la ida de las semifinales de la Libertadores ante Palmeiras, y jugará la vuelta el próximo jueves 5 de octubre) y de ciertos conflictos internos en el Millonario ligados, entre otras cosas, a la poca efectividad en los partidos como visitante (apenas ganó uno de los últimos 14).

Boca Juniors, con Edinson Cavani como referente de ataque, no pasó del 0 a 0 ante Palmeiras el jueves An’bal Greco

Ya en la previa se vivió una situación inentendible. La conferencia de prensa tradicional que debían llevar adelante un referente de Boca y otro de River, no pudo llevarse a cabo por segunda vez consecutiva nuevamente por incomparecencia del combinado de Núñez, al igual que ocurrió antes del último Superclásico que se disputó en el Monumental, con victoria del local por 1 a 0 con gol de penal de Miguel Borja. En esta oportunidad, el club de la Ribera había designado al uruguayo Edinson Cavani para que lo representara, pero en River no designaron a nadie para que concurriera al evento. Ante esta postura, el club presidido por Jorge Brito recibirá una multa económica.

Con respecto a las formaciones, ninguno de los entrenadores las tiene confirmadas. Por el lado de Jorge Almirón, DT de Boca, es probable que utilice algunos habituales suplentes para recibir a River porque la próxima semana disputará la revancha en San Pablo. En ese contexto, aunque hay más dudas que certezas, Javier García podría ser el arquero y solo repetiría Cristian Medina. Marcos Rojo, reemplazado ante el Verdão por una molestia muscular, está descartado.

Martín Demichelis, por su parte, probó una formación en el entrenamiento de este viernes en Ezeiza sin Milton Casco y con Andrés Herrera en el lateral derecho por Santiago Simón, habitual titular. En el mediocampo son una fija Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz y Manuel Lanzini mientras que Rodrigo Aliendro iría al banco de suplentes. Miguel Borja le gana la pulseada a Salomón Rondón para ser el 9.

Hasta el momento, Miguel Borja le ganaría la pulseada a Salomón Rondón para ser el 9 de River Fabián Marelli - LA NACIÓN

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.10 contra los 3.50 que se repagan por un triunfo de Boca. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.30.

Probables formaciones

Boca Juniors: Javier García o Sergio Romero; Marcelo Weigandt o Lucas Blondel, Bruno Valdez, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Ezequiel Bullaude; Ezequiel Zeballos, Darío Benedetto y Lucas Janson. DT: Jorge Almirón.

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera o Santiago Simón, Leandro González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz o Milton Casco; Enzo Pérez, Nicolás De la Cruz, Ignacio Fernández, Manuel Lanzini, Esequiel Barco; y Miguel Borja. DT: Martín Demichelis.