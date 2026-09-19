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Boca dio la lista de concentrados y Enner Valencia queda fuera del clásico ante San Lorenzo

Por una cuestión de cupos extranjeros, Arruabarrena prescindirá para el partido de este domingo de una de las incorporaciones del último mercado de pases; un juvenil será la alternativa en el centro del ataque

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Enner Valencia anotó un solo gol hasta ahora con la camiseta de Boca, ante Central Córdoba, en la Bombonera
Enner Valencia anotó un solo gol hasta ahora con la camiseta de Boca, ante Central Córdoba, en la BomboneraGonzalo Colini - La Nación

Una parte reglamentaria y otra futbolística. Allí radican las razones de una ausencia llamativa que tendrá Boca para el trascendental clásico de este domingo, ante San Lorenzo, que se disputará desde las 14.45 en el Nuevo Gasómetro. La lista de 24 concentrados para el encuentro de la 10a fecha del Torneo Clausura no contará con Enner Valencia, una de las figuras que llegó al club xeneize en el último mercado de pases.

Hay una razón primigenia, y es que no puede repetir el error del partido de la Copa Argentina ante Vélez, en el que firmaron planilla seis extranjeros (el reglamento indica que el límite es cinco), y que valió una protesta del club de Liniers, por la que el Tribunal de Disciplina aún no se expidió. El técnico, Rodolfo Arruabarrena, decidió prescindir del atacante ecuatoriano, y otorgarles los cupos a los colombiano Álvaro Montero y Sebastián Villa, al uruguayo Lozano, al chileno Carlos Palacios y al paraguayo Ángel Romero.

A Enner Valencia todavía no lo ven en plenitud desde el cuerpo técnico
A Enner Valencia todavía no lo ven en plenitud desde el cuerpo técnicoGonzalo Colini - La Nación

El Vasco prioriza a esos cinco extranjeros por sobre Valencia, a quien todavía no ve bien desde lo futbolístico. Es por ello que en la lista de concentrados estará como atacante de reserva un juvenil, Rodrigo Bacidalupe, de 19 años, que ya debutó en la primera de Boca: hace siete días ingresó en reemplazo de Romero, en el final del triunfo por 3 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero.

Boca viene de conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras empatar 1 a 1 con Sao Paulo, en el Morumbí (había ganado 1 a 0 en la ida), y la idea de Arruabarrena sería repetir el mismo equipo titular, con el objetivo de no perder terreno en el torneo local, sobre todo en la tabla anual, donde pisa los talones de los que hoy ocupan los puestos de ingreso a la próxima Copa Libertadores.

En Brasil, Boca alistó de entrada a Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco; Delgado, Paredes y Ascacíbar; Flores, Merentiel y Velasco.

Enner Valencia jugó los últimos cinco minutos ante Sao Paulo, pero no gravitó. Se espera mucho todavía de su rendimiento. El ecuatoriano, de 36 años, fue uno de los refuerzos que sumó Boca luego del Mundial. Sin embargo, no ha podido ganarse un lugar entre los titulares.

Debutó en la Copa Sudamericana, cuando entró la última media hora frente a Recoleta, en Paraguay. Fue titular en dos ocasiones: ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza y frente a Central Córdoba, al que le marcó su único tanto con la camiseta azul y oro.

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