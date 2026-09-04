Boca está más cerca de construir un polideportivo: recibió el permiso de uso de tres tramos de calles

Boca comunicó que consiguió en la Legislatura porteña el permiso de uso para diversos tramos de tres calles que atraviesan las instalaciones del club. Son vías de circulación que la institución ya utilizaba para la realización de distintas actividades deportivas y culturales, y que nunca habían sido abiertas al tránsito vehicular. La iniciativa, que contempla espacios en las calles Wenceslao Villafañe, Espora y Aristóbulo del Valle, contó con el voto ampliamente mayoritario de los legisladores porteños: 53 a favor, ninguno en contra.

“Con respecto a los tres tramos en cuestión, el primero corresponde a la calle Wenceslao Villafañe, entre su intersección con Del Valle Iberlucea y la calle Espora; el segundo comprende la calle Espora, entre Wenceslao Villafañe y Aristóbulo del Valle; y el tercero abarca Aristóbulo del Valle, entre Espora e Irala. Se trata de segmentos de vía pública vinculados al entorno del predio que utiliza el club desde hace muchísimos años, con el objetivo de desarrollar sus actividades deportivas, sociales, culturales y comunitarias”, informó el club en un comunicado.

Comunicado Oficial: Aprobación de la cesión de un permiso de uso exclusivo, precario y gratuito por los tramos de tres calles que atraviesan las instalaciones del club.https://t.co/Ql3ENsXN2S pic.twitter.com/yDeP6ahAse — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 3, 2026

El texto continúa: “El Club ejercía hace décadas la posesión de estos terrenos, que nunca habían sido abiertos como calles y tampoco tenían ningún tipo de infraestructura pública, y esta aprobación permite darle un marco legal y estable para que Boca pueda seguir utilizando estos espacios como parte de la organización interna de su predio”.

La novedad había sido adelantada por Juan Román Riquelme, presidente de Boca, durante una entrevista reciente con TyC Sports: “Nosotros estamos para intentar cada día avanzar, crecer, tenemos una manera muy clara de hacer las cosas: lo que prometemos, cumplimos. Ahora estamos muy felices porque nos han dado el permiso de la unión de las parcelas para hacer el polideportivo para otras disciplinas. Hace unos meses nos dijeron que no, seguimos adelante, presentando papeles porque tenemos todo como tiene que ser y hace muy poquito nos dieron el permiso”. De esta manera, Boca da un paso gigante para poder construir un polideportivo en el corazón de su barrio y muy cerca de la Bombonera.

La ampliación de la Bombonera

Luego de que Boca inaugurara el Hard Rock Café que se construyó en la Bombonera -con capacidad para 300 cubiertos y un salón exclusivo para eventos-, Riquelme expresó en aquella entrevista su “felicidad” por los cambios en el estadio y aseguró: “Va mejorando”. “El plateísta lo merece y a mí me da mucha felicidad. Recibimos muchos mensajes de gente que se siente feliz de estar cómoda. Al final, ellos son los dueños de esta casa. Cada cosa que prometemos la vamos a cumplir”, indicó.

En cuanto a la ampliación de la Bombonera, Riquelme aclaró que no hubo novedades desde que, en marzo, presentó un proyecto. “El día que tengamos posibilidades de agrandar la cancha lo voy a decir. Mientras tanto vamos a seguir tratando de cumplir con el hincha”, remarcó.

🗣️ "NO ESTOY MUY AL TANTO DE LO QUE HA PASADO EN VÉLEZ - RIESTRA, PERO HAY QUE CONFIAR"



✍️ Juan Román Riquelme, en la previa al cruce entre Boca y el Fortín por la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/ur0uogDatm — TyC Sports (@TyCSports) September 1, 2026

Además, señaló, en referencia a las acusaciones de reventas de entradas: “Andan diciendo que es Riquelme quien las vende, pero un fiscal dijo que yo no tengo nada que ver. Mi mamá tiene muy claro que tiene un hijo que no es ni chorro ni corrupto. No me pone contento las barbaridades que dicen, van a seguir inventando cosas”.