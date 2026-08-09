Este domingo, un día después del empate 1 a 1 ante Vélez en el estadio de Huracán, Boca oficializó la llegada del ecuatoriano Enner Valencia como nuevo refuerzo. Lo hizo a través de un comunicado, que dice:

“El Club Atlético Boca Juniors informa que Enner Valencia firmó su contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027.

Valencia tiene 36 años, se desempeña como delantero y viene de disputar como titular la Copa del Mundo con la Selección de Ecuador. La última temporada jugó en Pachuca de México y marcó 8 goles en 22 partidos.

A lo largo de su carrera Enner jugó en Emelec, West Ham United y Everton en la Premier League, Fenerbahçe de Turquía, SC Internacional de Brasil, Tigres y Pachuca de México. En total conquistó 9 títulos en los clubes, marcó mas de 190 goles y brindó 70 asistencias.

En su Selección disputó tres Copas del Mundo y cinco Copas América, y es el máximo goleador histórico con 49 tantos.

¡Bienvenido a Boca, Enner!"

Enner Valencia, en acción durante el último Mundial CARL DE SOUZA - AFP

El hueco que quedó en el puesto de 9

Valencia ya se puso a las órdenes del Vasco Arruabarrena en función del duelo del martes ante Recoleta, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Se trata de una nueva apuesta para el presidente de la entidad xeneize, Juan Román Riquelme. Durante sus años de gestión, muchas fueron las fichas jugadas en busca de un 9 que haga olvidar la falta de un artillero, función que no logró ni siquiera Darío Benedetto. Parecía que Adam Bareiro era el indicado en estos días, al menos, para amoldarse a un equipo tan irregular, pero su actual discopatía lumbar llenó de incógnitas el puesto.

Una lesión similar a la que sufrió el mismísimo Edinson Cavani, la figura internacional que debió marcharse por la puerta de atrás. Al igual que el uruguayo en 2023, el ecuatoriano desembarca al club con 36 años. Una apuesta fuerte, más allá de su pase libre.

Enner Valencia, durante su paso por Pachuca, de México Jam Media - Getty Images South America

El fantasma de las lesiones

No hubo en estos años un centrodelantero que transmitiera la tranquilidad de descartar a la función goleadora como uno de los problemas recurrentes. A 16 meses de culminar su ¿primera? presidencia, Riquelme incorpora a otro nombre internacional como Valencia, con la intención de que infle redes sin parar. La avanzada edad y el pasado reciente del jugador vuelven a estar bajo la lupa, aunque en caso de que la jugada salga bien el hincha no lo olvidará.

El nombre genera todo un impacto. Las credenciales de su carrera respaldan, en principio, la inversión que hace Boca por tener finalmente un goleador para el equipo de Rodolfo Arruabarrena. Ahora bien, no es un detalle menor que Valencia es un atacante que tiene 36 años con una trayectoria en su país, Ecuador, en el fútbol mexicano, en la Premier League, en Turquíay en Brasil, con goles en cada uno de sus destinos y con la experiencia que podría resolver el problema ofensivo del conjunto xeneize. Aunque tampoco se puede obviar que en sus últimos cinco años sufrió 15 lesiones, y que entre finales de 2026 y principios de 2026 estuvo 87 días en rehabilitación por una dolencia muscular.

Valencia y un festejo en Fenerbahce

Arruabarrena priorizó a Valencia sobre otros nombres, aunque Ezequiel Chimy Ávila, por ejemplo, sigue en los planes del conjunto xeneize porque necesita sumar variantes ofensivas por la ausencia de Adam Bareiro, que tiene problemas lumbares y no tiene fecha de retorno. Es por eso que los dirigentes de Boca mientras avanzaron con Enner Valencia, activó gestiones por Chimi, de 32 años, que quedó libre de Real Betis y en la última temporada marcó tres goles en 30 partidos.