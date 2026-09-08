Boca vs. San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en vivo: el minuto a minuto del partido
El encuentro de ida se disputa en la Bombonera
7' PT Sigue el dominio de San Pablo
El equipo brasileño le quitó la pelota a Boca que se defiende y no puede predominar en la mitad de la cancha con Paredes que está absorbido por la marca de Luciano en la salida del conjunto xeneize.
2´ PT La presión de San Pablo
El arranque del partido muestra a San Pablo con una presión alta que no deja a Boca manera con calma el desarrollo del partido. El conjunto de Arruabarrena, por el momento, no puede imponer su ritmo y no sabe cómo resolver lo que proponen los brasileños.
Ya juegan Boca y San Pablo en la Bombonera
Comenzó la acción en la Bombonera con el duelo entre Boca y San Pablo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La revancha se jugará el martes próximo en el Morumbí.
Ya están en el campo de juego Boca y San Pablo
Explotó la Bombonera con la salida de Boca al campo de juego para el choque con San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño cuenta con una cantidad de hinchas en el estadio.
La advertencia de Arruabarrena
“Hay que hacer una eliminatoria inteligente, jugamos en nuestra cancha con nuestro público, iremos a buscar porque es lo único que sabemos hacer, con cuidado de algunas situaciones. Los márgenes de error en estas eliminatorias son mínimos y los pequeños detalles te hacen definir una serie”, dijo el Vasco en su llegada a la Bombonera.
La explosión por Paredes
La Bombonera explotó con el anuncio de los altos parlantes cuando se anunció a Leandro Paredes en la formación titular. El capitán xeneize vuelve a jugar en el equipo tras haber descansado en el último fin de semana en el choque de Boca ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Paredes tuvo que dejar el campo de juego en el cierre del partido ante Vélez por la Copa Argentina por una molestia en el aductor.
Cómo llega San Pablo a la Bombonera
San Pablo llega a este encuentro tras vencer por 2-0 en el Morumbí a Atlético Mineiro y se encuentra décimo en el Brasileirao, con 33 puntos. En los octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo brasileño eliminó al Bolívar.
Con arbitraje chileno
La terna para el partido de esta noche en la Bombonera estará compuesta por árbitros chilenos: Piero Maza (juez principal), José Retamal (asistente 1), Diego Rocha (asistente 2) y Diego Flores (cuarto árbitro). Además, en el VAR estará Fernando Vejar y Miguel Araos será el AVAR.
El historial entre Boca y San Pablo
Boca y San Pablo tienen un historial de 12 enfrentamientos entre sí por competencias internacionales, pero nunca lo hicieron por la Copa Libertadores. Boca tiene cinco victorias, San Pablo se impuso en cuatro ocasiones, y empataron en tres oportunidades. El último enfrentamiento entre ellos fue en 2007, en el Morumbí, por la Sudamericana y se impuso el conjunto brasileño por 1-0.
La formación de San Pablo
El entrenador Dorival Júnior confirmó a los titulares de San Pablo para el choque en la Bombonera: Rafael; Arboleda, Domingos Duarte y Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio y Iago; Artur, Luciano y Calleri.
CALLERI TITULAR EN LA BOMBONERA: los XI elegidos por Dorival Junior para que San Pablo visite a Boca por la ida de los cuartos de final de la CONMEBOL #Sudamericana.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 8, 2026
⏱️ 21:30 (ARG)
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Boca confirmado
Rodolfo Arruabarrena confirmó la formación para el encuentro de esta noche de Boca ante San Pablo en la Bombonera: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.
🚨CONFIRMADO el XI de #Boca vs São Paulo:— Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 8, 2026
Montero;
Lozano, Di Lollo, Herrera, Blanco;
Ascacíbar, Paredes, Belmonte;
Velasco;
Merentiel, Flores.
❓¿Qué les parece el equipo? pic.twitter.com/O923yDCXJm
Bienvenidos al minutos a minuto de Boca y San Pablo
Bienvenidos a la transmisión en vivo del cruce entre Boca y San Pablo, en la Bombonera, desde las 21.30, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será dirigido por el chileno Piero Maza y será televisado por ESPN.
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