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Boca vs. San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en vivo: el minuto a minuto del partido

El encuentro de ida se disputa en la Bombonera

Leandro Paredes será el conducto de Boca en un choque caliente ante San Pablo
Leandro Paredes será el conducto de Boca en un choque caliente ante San PabloGonzalo Colini - La Nación

7' PT Sigue el dominio de San Pablo

El equipo brasileño le quitó la pelota a Boca que se defiende y no puede predominar en la mitad de la cancha con Paredes que está absorbido por la marca de Luciano en la salida del conjunto xeneize.

2´ PT La presión de San Pablo

El arranque del partido muestra a San Pablo con una presión alta que no deja a Boca manera con calma el desarrollo del partido. El conjunto de Arruabarrena, por el momento, no puede imponer su ritmo y no sabe cómo resolver lo que proponen los brasileños.

Ya juegan Boca y San Pablo en la Bombonera

Comenzó la acción en la Bombonera con el duelo entre Boca y San Pablo por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. La revancha se jugará el martes próximo en el Morumbí.

Ya están en el campo de juego Boca y San Pablo

Explotó la Bombonera con la salida de Boca al campo de juego para el choque con San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto brasileño cuenta con una cantidad de hinchas en el estadio.

La advertencia de Arruabarrena

“Hay que hacer una eliminatoria inteligente, jugamos en nuestra cancha con nuestro público, iremos a buscar porque es lo único que sabemos hacer, con cuidado de algunas situaciones. Los márgenes de error en estas eliminatorias son mínimos y los pequeños detalles te hacen definir una serie”, dijo el Vasco en su llegada a la Bombonera.

La explosión por Paredes

La Bombonera explotó con el anuncio de los altos parlantes cuando se anunció a Leandro Paredes en la formación titular. El capitán xeneize vuelve a jugar en el equipo tras haber descansado en el último fin de semana en el choque de Boca ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Paredes tuvo que dejar el campo de juego en el cierre del partido ante Vélez por la Copa Argentina por una molestia en el aductor.

Cómo llega San Pablo a la Bombonera

San Pablo llega a este encuentro tras vencer por 2-0 en el Morumbí a Atlético Mineiro y se encuentra décimo en el Brasileirao, con 33 puntos. En los octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo brasileño eliminó al Bolívar.

Con arbitraje chileno

La terna para el partido de esta noche en la Bombonera estará compuesta por árbitros chilenos: Piero Maza (juez principal), José Retamal (asistente 1), Diego Rocha (asistente 2) y Diego Flores (cuarto árbitro). Además, en el VAR estará Fernando Vejar y Miguel Araos será el AVAR.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena será dirigido nuevamente por el chileno Piero Maza . (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)
El equipo de Rodolfo Arruabarrena será dirigido nuevamente por el chileno Piero Maza . (Photo by Alejandro PAGNI / AFP)ALEJANDRO PAGNI - AFP

El historial entre Boca y San Pablo

Boca y San Pablo tienen un historial de 12 enfrentamientos entre sí por competencias internacionales, pero nunca lo hicieron por la Copa Libertadores. Boca tiene cinco victorias, San Pablo se impuso en cuatro ocasiones, y empataron en tres oportunidades. El último enfrentamiento entre ellos fue en 2007, en el Morumbí, por la Sudamericana y se impuso el conjunto brasileño por 1-0.

La formación de San Pablo

El entrenador Dorival Júnior confirmó a los titulares de San Pablo para el choque en la Bombonera: Rafael; Arboleda, Domingos Duarte y Sabino; Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio y Iago; Artur, Luciano y Calleri.

Boca confirmado

Rodolfo Arruabarrena confirmó la formación para el encuentro de esta noche de Boca ante San Pablo en la Bombonera: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte y Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores.

Bienvenidos al minutos a minuto de Boca y San Pablo

Bienvenidos a la transmisión en vivo del cruce entre Boca y San Pablo, en la Bombonera, desde las 21.30, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro será dirigido por el chileno Piero Maza y será televisado por ESPN.

Por Diego Morini
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