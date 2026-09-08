Boca vs. San Pablo, por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, en vivo: el minuto a minuto del partido

La Bombonera explotó con el anuncio de los altos parlantes cuando se anunció a Leandro Paredes en la formación titular. El capitán xeneize vuelve a jugar en el equipo tras haber descansado en el último fin de semana en el choque de Boca ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Paredes tuvo que dejar el campo de juego en el cierre del partido ante Vélez por la Copa Argentina por una molestia en el aductor.