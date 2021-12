Carlos Tevez: su vuelta al fútbol por un rato en la Noche Amarilla de Barcelona de Ecuador

Carlos Tevez volverá al fútbol, aunque por un rato. El ídolo de Boca será la estrella principal de la tradicional “Noche Amarilla”, el evento de presentación del plantel de Barcelona de Ecuador, uno de los equipos más importantes de ese país. El club acostumbra a contratar a una estrella invitada para la ocasión y en otras ediciones participaron otros cracks como Ronaldinho, Alessandro Del Piero, Kaká, Diego Forlán y Javier Mascherano. A los 37 años, y luego de haber dejado al club de su vida, el Apache volverá a calzarse los botines.

El club ecuatoriano confirmó la presencia de Tevez mediante una serie de publicaciones en sus redes sociales. En Twitter, por caso, crearon el hashtah #TevezEsAmarillo, junto con un video de las mejores jugadas del Apache durante su carrera. El partido presentación de las nuevas figuras del equipo se realizará el próximo 29 de enero en el estadio Banco Pichicha del tradicional equipo de Guayaquil. Su presidente es un ex futbolista argentino, que con el tiempo se transformó en ídolo de ese club: Carlos Alejandro Alfaro Moreno.

“Es mucho más fácil. Si vuelvo a jugar, juego de cinco directamente”, dijo Tevez en una entrevista con TyC Sports. Dedicado al golf y a pasar tiempo con su familia, el ídolo xeneize no confirmó su retiro de la actividad profesional, por lo que podría continuar en actividad. Incluso en las últimas semanas se especuló con que a raíz de los contactos con su representante Adrián Ruocco para jugar la “Noche Amarilla”, Barcelona podría hacerle una propuesta formal por seis meses de contrato. El objetivo del club ecuatoriano (dirigido por otro argentino, Fabián Bustos) es llegar lo más lejos posible en la Copa Libertadores.

De todas maneras, hasta ahora no hay ofrecimiento concreto y los informes publicados en la prensa ecuatoriana sobre la realidad económica de Barcelona hablan de un presupuesto acotado y una deuda cifrada en alrededor de 40 millones de dólares. Barcelona está clasificado para la fase preliminar de la Copa Libertadores: deberá medirse con Torque, de Uruguay, en primera instancia. Si sortea al equipo charrúa, al conjunto amarillo le tocará Universitario (Perú). Deberá pasar las dos eliminatorias para acceder a la fase de grupos.

Ronaldinho en la Noche Amarilla de 2016

Tevez es el último gran ídolo de Boca y ya declaró que no volverá a jugar al fútbol local: si Tevez vuelve, lo hará afuera de país. Se trata del único argentino campeón de la Libertadores, la Intercontinental (ambas con Boca en 2003), la Champions League y el Mundial de Clube s (los dos con Manchester United, en 2008). Además de ganar el primer oro olímpico de la selección argentina (Atenas 2004) y también erigirse como ídolo en Brasil (Corinthians), Inglaterra (West Ham y Manchester United) e Italia (Juventus).