La lesión de Kevin Zenón: cómo se fue del estadio, el enojo de Gago y el diagnóstico que serena a todo Boca

Escuchar

Toda la alegría y el alivio que se desató en Boca luego de la consagratoria actuación de Leandro Brey, que atajó cuatro penales en la definición y le dio al Xeneize la clasificación a las semifinales de la Copa Argentina, mutó a preocupación cuando bajó la efervescencia y todos los focos apuntaron a Kevin Zenón. El volante sufrió una dura infracción en los minutos finales del tiempo regular, y el diagnóstico inicial oscilaba entre una lesión grave (fractura de tobillo izquierdo) o algo más leve (esguince), algo que quedará claro tras los estudios médicos.

Para tranquilidad del propio futbolista, y de todo el club, tras los estudios realizados este jueves se descartó el peor escenario. Y aunque todavía resta determinar cuál es el grado del esguince, esa primera noticia llevó alivio a todo el ámbito xeneize.

Todo ocurrió casi sobre el final del partido. Se jugaba el primer tiempo adicionado cuando el ex hombre de Unión avanzaba con el control de la pelota hacia el área rival, Nicolás Garayalde, de Gimnasia, lo derribó desde atrás con una fuerte patada, dejándolo tendido en el césped con evidentes signos de dolor. A pesar de la gravedad de la falta, el árbitro Jorge Baliño no amonestó al jugador de Gimnasia, lo que provocó la airada protesta de Fernando Gago, quien repetidamente reclamó desde el banco de suplentes y luego en la cancha: “Me lo rompió, me rompieron un jugador”.

PREOCUPACIÓN EN BOCA POR ZENÓN



El mediocampista del Xeneize pidió el cambio tras esta falta de Garayalde por un fuerte dolor en su tobillo izquierdo. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/IdG0nSq1sx — TyC Sports (@TyCSports) October 24, 2024

El mediocampista zurdo de Boca, que se fue llorando, tuvo que ser retirado en camilla y fue imposible reemplazarlo ya que el equipo había agotado los cinco cambios permitidos.

La situación empeoró cuando se confirmó que Zenón abandonó el estadio con una bota protectora en su tobillo izquierdo, y aunque aún no se ha dado un parte médico oficial, LA NACIÓN pudo saber que los estudios determinaron que sufrió un esguince.

Durante la conferencia de prensa, Gago mostró su frustración por la situación, destacando que la falta sobre Zenón no fue sancionada adecuadamente: “No puedo decir nada aún, mañana le haremos los estudios correspondientes, pero fue una jugada que nos complicó muchísimo”, mencionó el técnico. Además, se estima que la baja de Zenón sea de al menos un mes, lo que representa una dura pérdida para Boca en la recta final de la temporada.

Así se retiró Zenón del Coloso Marcelo Bielsa, tras la dura lesión en su tobillo izquierdo que lo obligó a abandonar el campo. pic.twitter.com/cjjsUu7nUB — TyC Sports (@TyCSports) October 24, 2024

“En la jugada de la lesión de Zenón, y se lo expliqué a Fernando Gago cuando terminó el partido, fue un accidente de juego porque la lesión se produce con la pierna que venía por detrás, pero la pierna que cruza y comete la infracción tal vez tenía la temeridad como para tarjeta amarilla, pero no para roja. La lesión termina siendo una consecuencia del juego”, explicó Baliño. Y después reconoció: “Nobleza obliga, el asistente que estaba de ese lado me decía que era para amarilla y yo decidí que no. Son evaluaciones de momentos, de segundos y la evalué de esa manera”.

Esta ausencia se suma a la desvinculación de Ezequiel Equi Fernández (ejecutó la cláusula y emigró al fútbol de Arabia) y la situación de Cristian Medina, que ayer habló con el entrenador y le planteó su intención de ser transferido al fútbol europeo, razón por la cual pidió no jugar ante el Lobo, y más tarde pidió disculpas y terminó ocupando un lugar en el banco de suplentes. En resumen, Gago se quedó sin las tres piezas que habitualmente fueron titulares en el primer semestre del año.

El partido concluyó con Boca jugando los últimos minutos con 10 jugadores, lo que agregó tensión al desenlace. Aunque el equipo logró avanzar a las semifinales tras una serie de penales agónicos, la lesión de Zenón ensombreció la celebración. Edinson Cavani y otros compañeros consolaron al jugador en el banco de suplentes, mientras que la preocupación por su estado sigue latente en el club.

LA NACION