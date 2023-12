escuchar

Juan Román Riquelme asumirá este miércoles a las 19 como nuevo presidente de Boca con cuatro años de mandato, tras su contundente triunfo electoral del 17 de diciembre pasado ante la fórmula Andrés Ibarra y Mauricio Macri, al tiempo que ya fue confirmado por el club que Diego Martínez será el nuevo entrenador.

La ceremonia se realizará en el recinto de reuniones de la Bombonera, sin acceso para los medios de prensa, y estarán los miembros salientes de la directiva encabezados por el presidente Jorge Ameal, compañero de fórmula de Riquelme y a partir de ahora vicepresidente boquense.

De inmediato, se reunirá la nueva comisión directiva, en la que se designarán a los nuevos miembros y también a quienes serán los vicepresidentes segundo y tercero, aunque el plazo para completar todos los cargos será hasta el 3 de enero.

Juan Román Riquelme asumirá en Boca BOCA JUNIORS - BOCA JUNIORS

El ídolo xeneize y Ameal ganaron las elecciones por un amplio margen (31 puntos de diferencia) al binomio conformado por el ex funcionario del gobierno macrista Andrés Ibarra y el ex presidente de Boca y de la Nación Mauricio Macri.

Se verá con el transcurrir de los días si Román se ubica en su nuevo despacho presidencial, en Brandsen 805, o sigue en el día a día -como hasta ahora- en su oficina en el predio de Ezeiza. También será importante saber quiénes serán los vicepresidentes segundo y tercero: uno de los candidatos para el primer cargo es Ricardo Rosica, actual secretario general y el dirigente más cercano a Riquelme. Mientras tanto, Diego Martínez fue anunciado como nuevo entrenador y asumirá el 2 de enero próximo para iniciar la pretemporada.

La euforia de Diego Martínez, en el estadio de Huracán, la noche que el Globo venció a Arsenal y aseguró su permanencia en la primera división Fabian Centrone

Martínez, de 45 años y ex DT de Estudiantes de Buenos Aires, Godoy Cruz, Tigre y Huracán, entre otros clubes, firmará en las próximas horas su contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 y con la opción de extenderlo por una temporada más.

Sin embargo, el presidente de Huracán, David Garzón, advirtió el martes que Martínez todavía no se desvinculó del Globo y reiteró su enojo con la dirigencia de Boca por el anuncio en redes sociales.

“Acá no hay nada acordado. Estamos esperando que (el DT) se presente, renuncie o que pague el resarcimiento que tiene que pagar. Después de eso quedará libre”, aseguró Garzón en diálogo con radio La Red. “Ni loco vuelvo a contratar a Martínez. Se portó mal con Huracán. Trabajó muy bien en el club, pero yo entiendo: los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les dio todo. Nosotros tenemos que hacernos valer”, expresó.

⚽ En medio del conflicto entre Huracán y Diego Martínez por su salida a Boca, el presidente de club de Parque Patricios, David Garzón, dialogó con @gustavohlopez en #Lopez910 al respecto.



🎧 AM 910

📱 APP: La Red

🖥️ https://t.co/AuI07f8u0b

▶️ YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/5x8L3eEYAl — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) December 26, 2023

“Si esto se concreta y [Boca] anuncia al técnico, por supuesto que me voy a molestar, esto no corresponde. ¿Qué pasa si hoy digo que llegué a un acuerdo con Cavani o Romero? Iremos contra quien tengamos que ir. Martínez no vuelve a dirigir a Huracán. Dirigió muy bien, sacó más puntos que el resto, pero estoy podrido de reconocerlo y que no respete al club. No puede pasar lo que está pasando. El plantel arranca la pretemporada el 3 [de enero] porque Martínez así lo había decidido. Huracán va a intimar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda”, expresó Garzón, claramente molesto con el modo en que se produce la salida del entrenador.

¿Qué indicación estaba dando Diego Martínez?



📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/aSGn8NDzXu — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2023

En cuanto a los refuerzos, los que están más cerca son Ever Banega, quien retornará a Boca cuando se desvincule de su club en Arabia Saudita en los próximos días, y el mediocampista por izquierda de Unión de Santa Fe, Kevin Zenón, de 22 años. Por el volante, el club tatengue pide 4 millones de dólares por el 80% de su pase.

En el rubro salidas, crece el interés del Inter Miami por Marcos Rojo, aunque también Palmeiras lo pretendería. En los últimos días, el DT Gerardo Martino, y el propio Lionel Messi, figura del conjunto de la MLS, se pusieron en contacto con el capitán boquense.

Otros tiempos: el festejo de Marcos Rojo junto a Messi, en Rusia, frente a Nigeria; ¿volverán a jugar juntos? Santiago Filipuzzi - LA NACION

Sin embargo, su idea por ahora es seguir en Boca, en donde tiene contrato hasta diciembre del 2025. También hubo un ofrecimiento del Botafogo por Cristian Medina: el club carioca ofreció por el volante, de 22 años, unos 7 millones de dólares por el 80 por ciento de su contrato. En Boca desecharon la oferta, ya que la cláusula de salida del futbolista es de 15 millones de dólares, pero no cerraron las negociaciones. En silencio, las nuevas autoridades de Boca siguen las conversaciones con Carlos Bianchi para que se incorpore en alguna función de asesoría, al tiempo que persiste la idea de ponerle su nombre al predio que el club tiene en Ezeiza.

LA NACION