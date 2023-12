escuchar

Juan Román Riquelme, flamante presidente de Boca, ya puede firmar el contrato con su nuevo DT Diego Martínez ya que este viernes Huracán confirmó la rescisión del contrato del entrenador con la entidad de Parque Patricios.

En un comunicado por la red social X (exTwitter) el Globo comunicó: “Huracán rescindió el contrato con Diego Martínez El ex entrenador aceptó las condiciones de la Institución y firmó el pago que se hará efectivo en los primeros días de enero 2024. Huracán exigió el resarcimiento correspondiente: los seis meses de contrato que tenía por delante Martínez y que decidió no cumplir, más el mes de comisión adelantada que había cobrado su representante. De esta manera, quedó totalmente desvinculado del Club”.

Riquelme no estuvo en el traspaso del mando, pero ya estaba hablando con Martínez sobre el plantel que tomará y los próximos pasos. El plantel volverá al trabajo el 2 de enero y no habría que descartar que ese día el DT de su primera conferencia de prensa como DT xeneize.

El ídolo xeneize y Ameal ganaron las elecciones por un amplio margen (31 puntos de diferencia) al binomio conformado por el ex funcionario del gobierno macrista Andrés Ibarra y el ex presidente de Boca y de la Nación Mauricio Macri.

Se verá con el transcurrir de los días si Román se ubica en su nuevo despacho presidencial, en Brandsen 805, o sigue en el día a día -como hasta ahora- en su oficina en el predio de Ezeiza. Esto tiene puntos suspensivos todavía porque no se mostró públicamente luego de ganar las elecciones. También será importante saber quiénes serán los vicepresidentes segundo y tercero: uno de los candidatos para el primer cargo es Ricardo Rosica, actual secretario general y el dirigente más cercano a Riquelme. En los pasillos de la Bombonera ya se mencionaba la posibilidad de que Diego Martínez firmara como nuevo entrenador y asuma el 2 de enero próximo para iniciar la pretemporada.

La euforia de Diego Martínez, en el estadio de Huracán, la noche que el Globo venció a Arsenal y aseguró su permanencia en la primera división Fabian Centrone

Martínez, de 45 años y ex DT de Estudiantes de Buenos Aires, Godoy Cruz, Tigre y Huracán, entre otros clubes, firmará en las próximas horas su contrato hasta el 31 de diciembre de 2024 y con la opción de extenderlo por una temporada más.

Sin embargo, el presidente de Huracán, David Garzón, advirtió el martes pasado que Martínez todavía no se había desvinculado del Globo y reiteró su enojo con la dirigencia de Boca por el anuncio en redes sociales. Incluso Huracán había especulado con intimarlo para que se presente a entrenar si no terminaban resolviendo de manera correcta la desvinculación.

“Acá no hay nada acordado. Estamos esperando que (el DT) se presente, renuncie o que pague el resarcimiento que tiene que pagar. Después de eso quedará libre”, había asegurado Garzón en diálogo con radio La Red. “Ni loco vuelvo a contratar a Martínez. Se portó mal con Huracán. Trabajó muy bien en el club, pero yo entiendo: los llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les dio todo. Nosotros tenemos que hacernos valer”, había dicho.

Cuando la situación se tensó cada vez más, el dirigente fue claro: “Martínez no vuelve a dirigir a Huracán. Dirigió muy bien, sacó más puntos que el resto, pero estoy podrido de reconocerlo y que no respete al club. No puede pasar lo que está pasando. El plantel arranca la pretemporada el 3 [de enero] porque Martínez así lo había decidido. Huracán va a intimar a que haga alguna de las tres cosas: que se presente, renuncie o rescinda”, había dicho Garzón.

Ahora ambas partes podrán seguir su camino: Diego Martínez firmar su contrato con Boca y Huracán presentar a Facundo Sava, el entrenador elegido para conducir a su equipo.

En cuanto a los refuerzos, los que están más cerca son Ever Banega, quien retornará a Boca cuando se desvincule de su club en Arabia Saudita en los próximos días, y el mediocampista por izquierda de Unión de Santa Fe, Kevin Zenón, de 22 años. Por el volante que también puede jugar como lateral izquierdo, el club tatengue pide 4 millones de dólares por el 80% de su pase.

En el rubro salidas, crece el interés del Inter Miami por Marcos Rojo, aunque también Palmeiras lo pretendería. En los últimos días, el DT Gerardo Martino, y el propio Lionel Messi, figura del conjunto de la MLS, se pusieron en contacto con el capitán boquense.

Otros tiempos: el festejo de Marcos Rojo junto a Messi, en Rusia, frente a Nigeria; ¿volverán a jugar juntos? Santiago Filipuzzi - LA NACION

Sin embargo, su idea por ahora es seguir en Boca, en donde tiene contrato hasta diciembre del 2025. También hubo un ofrecimiento del Botafogo por Cristian Medina: el club carioca ofreció por el volante, de 22 años, unos 7 millones de dólares por el 80 por ciento de su contrato. En Boca desecharon la oferta, ya que la cláusula de salida del futbolista es de 15 millones de dólares, pero no cerraron las negociaciones. En silencio, las nuevas autoridades de Boca siguen las conversaciones con Carlos Bianchi para que se incorpore en alguna función de asesoría, al tiempo que persiste la idea de ponerle su nombre al predio que el club tiene en Ezeiza.

