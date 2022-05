El Boca de Sebastián Battaglia empieza a despertar entre buen fútbol, rachas inéditas en el ciclo y aspectos que enorgullecen al técnico

Así como cuando Boca no salía del pozo futbolístico y Sebastián Battaglia caminaba por la cornisa en su cargo, por estos días su equipo empezó a cambiar la cara, se afianza y, como consecuencia, el DT también se afirma. Además de superar obstáculos, su equipo asciende lentamente por una escalera que expone una mejora notoria. No definitiva, claro: el Boca de Battaglia ha sabido ser campeón de la Copa Argentina, ganándose el crédito como entrenador oficializado, pero no exhibió garantías luego, en la búsqueda de una identidad. No obstante, evidentemente, existió una reacción puertas adentro suficiente para hoy estar con el ánimo y la confianza en alza. Lo transmite el entrenador y lo siente el hincha.

El clima cambió radicalmente, poniendo el freno justo: por sólo algunos éxitos no se ha transformado en un Boca jamás visto en términos de virtudes. Sí es real que hay otro orden, partiendo de unas notorias convicciones dentro de la cancha. El técnico se enorgullece sin exaltarse demasiado: “La idea que tenemos la vamos encontrando. En los últimos partidos pudimos llevarla a cabo y eso me deja tranquilo. Nosotros sabemos a qué queremos jugar: que algunas veces salga nos pone contentos y, quizás, en otras no salió, pero siempre intentamos. Cuando uno va tomando más confianza, va teniendo más confianza en sus compañeros y cree en lo que hacemos, nos va fortaleciendo”, relató anoche Battaglia las sensaciones alrededor de lo que parece entender como clave para este bienestar repentino, acentuado con el triunfo indiscutido -de principio a fin- a Defensa y Justicia (2-0), que le valió a su equipo la clasificación a la semifinal de la Copa de la Liga Profesional en la que chocará el próximo sábado frente a Racing.

Las expectativas de la gente se elevaron. El alarido de la Bombonera, apuntando a su próximo escollo con la fe totalmente depositada en el plantel, se contrasta claramente con lo sucedido el 20 de abril (pasaron tres semanas): esas tribunas habían despedido a los mismos protagonistas con silbidos tras empatar 1-1 con Godoy Cruz, pero merecer caer por goleada debido a la falta de buen fútbol y, por ende, un descontrol propio de la impotencia y desesperación. De ahí, las reuniones al día siguiente con el Consejo de Fútbol que dictaminaron la continuidad del entrenador. Hoy el semblante es otro.

Battaglia soportó las turbulencias y está fortalecido JUAN MABROMATA - AFP

Por las alegrías recientes y las (buenas) rachas, pero también por lo que se avecina y hasta lo que puede llegar a ser. El de ayer fue el cuarto triunfo consecutivo, acaso la primera vez que sucede en el ciclo de Battaglia. Todo un síntoma del momento. A tal punto de que estuvo a punto de lograrlo en dos ocasiones durante el año pasado, pero recibió duros reveses: en la primera, se había impuesto a Lanús (4-2), Huracán (3-0, en Parque de los Patricios) y Godoy Cruz (2-1), pero salió vencido 2-0 con Vélez, en Liniers ; la segunda comenzó en semifinales de la Copa Argentina ante Argentinos (1-0), continuó con goleada a Aldosivi (3-0) y culminó con victoria a Sarmiento (2-0) porque Independiente lo cacheteó en Avellaneda (0-1).

Ayer lo consiguió tras derrotar a Barracas Central (2-0), Always Ready (1-0, en Bolivia, por la Copa Libertadores) y Tigre (2-0). Tal como se observa, además, fue la cuarta valla invicta en fila, tampoco antes logrado en nueve meses de gestión. La evolución es pequeña, pero indiscutible. Y no sólo por las estadísticas a favor, sino también porque se evidencian más actitud y claridad futbolística a la hora de tener o no la pelota: “Estamos muy satisfechos. Durante gran parte del partido pudimos mantener cosas que veníamos haciendo bien. Fuimos protagonistas, buscamos siempre el arco rival y mantuvimos el arco en cero”, valoró el ex volante central, que expuso la tranquilidad que le generan los rendimientos actuales y a qué quiere llegar: “El funcionamiento lo vamos buscando día a día. Buscamos que al jugador que le toque estar, rinda. Tener soluciones en el banco y que todos puedan sentirse parte del equipo y del grupo. Que cada uno que entra pueda rendir como el que acaba de salir o mejor. De esa manera se arman los grandes equipos”.

El triunfo de Boca ante Defensa

Sin dudas, es su mejor momento como entrenador del club. Al menos, porque esa fuerza que aseguró tener para revertir el mal momento existe y el mensaje, de repente, empezó a llegarle mejor a los futbolistas. O ellos mismos también hicieron un mea culpa y reaccionaron. La cuestión es que, sea como fuere, el crecimiento paulatino, pero correctamente progresivo, aparece en un momento necesario e ideal. Así las cosas, la motivación es alta para jugar (en el estadio de Lanús) ante un Racing que lideró su zona, ayer goleó 5-0 a Aldosivi por los cuartos de final y, por ende, permanece como el único equipo invicto del torneo local. Y hasta es una pequeña revancha: hace casi un año, se cruzaron por la misma competición y en la misma instancia, siendo eliminado por la vía de los penales en el que fue el último encuentro de Carlos Tevez con la camiseta azul y oro. Puede significar un quiebre dentro de otro: si es triunfo ante la Academia, puede llegar a jugar la final ante River.

Incluso, la actualidad da mayores seguridades con respecto a la definición de la etapa de grupos de la Libertadores: de último pasó a ser escolta de Corinthians, rival al que enfrentará en el siguiente encuentro antes de cerrar ante Deportivo Cali (ambos en la Bombonera). El panorama no es tan oscuro. Y que se empiece a ver este Boca (o uno todavía mejor) es oportuno de cara al próximo torneo doméstico -que iniciará en pocas semanas (principio de junio)- y las llaves de eliminación directa que comenzarán en el certamen subcontinental en el caso de clasificarse a los octavos de final: que la competencia no se corte demasiado es una ayuda muy importante para no despegarse tanto de estas versiones fructíferas.

Mejor tarde que nunca, enseña el dicho. Y el Boca de Battaglia parece haber caminado por la cornisa durante un largo tramo, pero -por ahora- despertó para exponer sus mejores versiones del 2022 y del ciclo.