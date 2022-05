Racing y su fiesta total: Gago elogia la mentalidad ganadora, Alcaraz es el orgullo de las inferiores y Cardona tira el lujo del “no look pass”

Fiesta total de Racing, ininterrumpida, de principio a fin, sin margen para el sufrimiento o la incertidumbre que tantas veces reserva el fútbol. Desde los tres minutos, con el primer gol de Matías Rojas, hasta un 5-0 que hizo de un partido eliminatorio un paseo celebrado hasta el éxtasis en el Cilindro de Avellaneda. Aldosivi no fue rival por méritos la Academia. El triunfo más amplio en el ciclo de Fernando Gago valió la clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga. Por si fuera poco, Racing sigue siendo el único invicto de la competencia.

Otra producción para ratificar lo bueno que se venía haciendo y aumentar la ilusión, aunque Gago no se despega de su frase de cabecera cada vez que le preguntan si son candidatos al título: “Estamos para competir en cada partido, lo vengo diciendo desde la pretemporada”. Sí reconoce la actualidad auspiciosa: “Cada partido es un desafío. Hay que acostumbrarse a ganar. Tener esa mentalidad ganadora, algo que el equipo va sintiendo a medida que transcurre el juego”.

Javier Correa, de zurda, anota el 5-0 para Racing Rodrigo Néspolo - LA NACION

Dentro de su discurso medido, Gago mostró su satisfacción: “El equipo se afianzó, tiene una idea de juego que venimos trabajando desde la pretemporada. Hoy nos impusimos en todas las líneas desde el comienzo. Me gustó mucho el equipo porque lo jugamos como una final”. ¿Tiene algo especial la chance de enfrentarse a Boca, donde marcó una época como jugador? “No, no me genera nada. Me debo a los jugadores e institución que represento”.

Un vestuario feliz

Un paso más, Todos Juntos 💪 💙 🎓

Sigamos así 👏 pic.twitter.com/P7qGLUsJSn — Racing Club (@RacingClub) May 11, 2022

El entrenador atraviesa por una etapa de aciertos en la conformación de la alineación. El desequilibrio contra Aldosivi se empezó a generar con un futbolista que fue una sorpresa entre los titulares: Matías Rojas apareció en el lugar que todos pensaban que iba a ocupar Fabricio Domínguez. Recostado sobre la derecha, el paraguayo fue incontrolable para su compatriota Fernando Román. Zurdo, el perfil invertido le permitió enganchar para cruzar asistencias. Así llegó el primer gol, el del juvenil Carlos Alcaraz (19 años), que a los pocos minutos aumentó al capitalizar otra envío, desde el sector opuesto.

Lo más destacado de Racing 5 - Aldosivi 0

“Es una noche muy linda. El hincha se puede ilusionar, trabajamos para que la gente esté contenta. Es muy lindo convertir dos goles. La peleé de abajo, cuando no tocaba jugar en el Metro y tenía pocos minutos en los torneos de AFA. Esto es premio al esfuerzo”, dijo Alcaraz, nacido en La Plata, formado en el predio Tita Matiussi, y autor de cuatro goles en el torneo.

Gago explicó por qué se inclinó por Rojas: “Para tener más juego asociado por adentro, porque creía que podíamos dañar de esa manera. Era un partido para él, yo veo al jugador en el día a día. Se lo merece por cómo viene trabajando”.

El juvenil Alcaraz le dedica el gol a los hinchas Rodrigo Néspolo - LA NACION

El nivel de Racing posibilita la reconciliación de los hinchas con jugadores que venían siendo cuestionados. Uno de ellos era Rojas, que inclusive había perdido continuidad. Enzo Copetti había despertado cierto recelos cuando a principios de temporada había dicho que estaba dispuesto a escuchar una oferta del exterior. Anoche se llevó una ovación tras los dos goles, con los cuales suma ocho, a uno de los máximos anotadores, Mauro Boselli y Martín Cauteruccio. “Trabajo para esto, día a día, para seguir creciendo y aprender del cuerpo técnico. Vamos tranquilos, pero también viviendo todo esto con emoción y alegría”, dijo Copetti.

El “no look pass” de Cardona antes del quinto gol

“Hay jerarquía en el plantel, lo mejor que me pueda pasar es que estén todos disponibles”, expresó Gago. Esa variedad le favorece para que Javier Correa sea una alternativa muy positiva en ataque. Ingresó a los 13 minutos del segundo tiempo por Copetti y marcó el quinto gol.

Por la amplia diferencia, Gago pudo ir reemplazando a varios titulares que estarán en la semifinal. Leonel Miranda, uno de los motores del medio campo, fue reemplazado por Edwin Cardona, a quien la hinchada todavía tiene bajo observación porque su nivel está por debajo del que muestra el equipo. El colombiano tiene recursos técnicos para ganarse al simpatizante. En plena goleada, los utilizó para hacer un no look pass (miró hacia la tribuna) y dio un pase hacia el otro lado, donde estaba Chancalay. La jugada terminó con el gol quinto. A la noche de Racing no le faltó nada.