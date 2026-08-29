Germán Delfino, el responsable del VAR en Boca vs. Lanús, defendió su decisión en la falta de Flores por la que se pidió tarjeta roja

La victoria en la última jugada de Boca ante Lanús, por 1 a 0, en la Bombonera, dejó secuelas en el equipo perdedor, que se quejó de algunas decisiones puntuales del árbitro, Pablo Dóvalo. Sin embargo, la situación que generó más ruido fue la jugada del primer tiempo en la que el juvenil Leonel Flores se tiró con la pierna a una altura peligrosa e impactó en la pierna de Sasha Marcich. Dóvalo castigó con falta para Lanús y tarjeta amarilla para el delantero xeneize. Sin embargo, muchos interpretaron que la peligrosidad de la entrada merecía la expulsión.

LA POLÉMICA DE LA NOCHE EN LA BOMBONERA: Dóvalo amonestó a Flores por esta infracción a Marcich en el primer tiempo del partido de Boca vs. Lanús y Germán Delfino, desde el VAR, no llamó. ¿QUÉ TE PARECIÓ? pic.twitter.com/iOJbpvA7oM — SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026

Este sábado, fue el propio Germán Delfino, responsable del VAR en el encuentro, quien explicó por qué no intervino para llamar a Dóvalo a que observara la acción en el monitor. “Nosotros analizamos la acción en la cabina, nos dio que va de costado el jugador de Boca, ambos con las piernas en el aire, golpea con el taco del botín, no es un golpe pleno, es una fuerza media, el jugador de Lanús se levantó a los 40 segundos sin atención médica, ahí te das cuenta que el golpe no tuvo la fuerza de lo que parece en una sola cámara lenta súper slow que se ve el golpe”, dijo el referí a El Gráfico.

Germán Delfino fue el responsable del VAR en Boca-Lanús Archivo

“Para nosotros también era una acción temeraria como considero el árbitro en campo -continuó Delfino-. Es totalmente interpretativa. Ojalá pongan el audio de nuestro análisis, pueden estar de acuerdo o no, son jugadas grises”.

Delfino, además, admitió que no escuchó nada de lo que se habló post partido. Sobre todo, lo que declaró el presidente de Lanús, Nicolás Russo, que directamente apuntó contra su persona. “Fue una clara expulsión. Cada vez que Delfino está en el VAR tenemos problemas”, comentó el dirigente en diálogo con la prensa. Y sumó: “El arbitraje fue bueno, en esa expulsión está el error, que el árbitro está lejos y es jugada de VAR, que no lo llamó y listo. Pero para eso está el VAR. Yo preferiría que Delfino no nos dirija más”.

"YO PREFERIRÍA QUE DELFINO NO NOS DIRIJA MÁS" Nicolás Russo, presidente de Lanús, se refirió al arbitraje y la polémica jugada de Flores sobre Marcich en La Bombonera.



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Mauricio Pellegrino, técnico de Lanús, también se mostró molesto por la decisión. “Como profesional del fútbol, para mi esto es triste”, insistió el DT, y remató: “Los jugadores me preguntan por qué, si es una jugada tan clara. Pero bueno, la verdad es que no tengo mucho más para decir”.