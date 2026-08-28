Dónde ver Boca vs. Lanús y qué canal lo transmite en vivo

Este viernes se enfrentan Boca y Lanús por la fecha 7 del Grupo A del Torneo Clausura 2026. En los pronósticos, el local parte como favorito al triunfo ante un equipo que ganó apenas uno de los últimos seis partidos que disputó entre todas las competencias. Juegan en la Bombonera a partir de las 21.30 (horario argentino), con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El xeneize acumula tres empates consecutivos en el certamen local, el último de ellos 1 a 1 frente a Racing como visitante, y se mantiene en el undécimo lugar de la tabla de posiciones de su zona con siete puntos. El Granate, por su parte, está noveno en la clasificación general del Grupo A con la misma cantidad de unidades que el combinado de la Ribera y otros tres equipos pero con mejor diferencia de gol (el único que lo supera en ese apartado es Deportivo Riestra, que está octavo). En la última jornada igualó 1 a 1 con Argentinos Juniors como local.

Lanús no atraviesa un buen presente y apenas ganó uno de los últimos seis partidos que jugó JUAN MANUEL BAEZ

Boca vs. Lanús: cómo ver online

El encuentro está programado para este viernes a las 21.30 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Posibles formaciones

Boca : Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech; Milton Delgado o Sebastián Villa, Leonel Flores, Alan Velasco; y Miguel Merentiel

: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech; Milton Delgado o Sebastián Villa, Leonel Flores, Alan Velasco; y Miguel Merentiel Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino; y Allan Wlk.

Cronograma de la fecha 7 del Torneo Clausura 2026

Viernes 28 de agosto

19: Unión vs. Sarmiento (Interzonal) - ESPN Premium

21.30: Boca vs. Lanús (Zona A) - TNT Sports

La última vez que Lanús y Boca se vieron las caras, el xeneize ganó por goleada en la Fortaleza Manuel Cortina

Sábado 29 de agosto

14.45: Deportivo Riestra vs. Vélez (Zona A) - TNT Sports

17: Rosario Central vs. Gimnasia de La Plata (Zona B) - ESPN Premium

19: Huracán vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) - TNT Sports

21.30: Talleres vs. Central Córdoba (Zona A) - ESPN Premium

21.30: Atlético Tucumán vs. Belgrano (Zona B) - TNT Sports

Domingo 30 de agosto

15: Banfield vs. River (Zona B) - ESPN Premium

17: Argentinos Juniors vs. Aldosivi (Zona B) - TNT Sports

19.15: Independiente vs. Gimnasia de Mendoza (Zona A) - ESPN Premium

21.30: Independiente Rivadavia vs. Racing (Zona B) - TNT Sports

Lunes 31 de agosto